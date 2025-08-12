IVF TẠI VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU (*): Nâng cao sức khỏe giống nòi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

IVF TẠI VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU (*): Nâng cao sức khỏe giống nòi

HẢI YẾN - NGỌC DUNG

Sàng lọc phôi để loại bỏ gien bệnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thụ tinh ống nghiệm đã góp phần tạo ra một thế hệ người Việt khỏe mạnh

Không dừng lại ở việc giúp phụ nữ mang thai bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, trong đó có thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), mục tiêu của y học hiện đại là bảo đảm người mẹ có thể sinh ra những em bé khỏe mạnh.

Chặn bệnh từ... "trứng nước"

Theo PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), để bảo đảm thai kỳ an toàn, các em bé được sinh ra bằng IVF chào đời khỏe mạnh, nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng, thay thế cho các phương pháp cũ nhằm giảm thiểu rủi ro.

"Một ví dụ điển hình là quy trình kích thích buồng trứng. Trước đây, phụ nữ phải tiêm thuốc kéo dài từ 3-4 tuần, dễ dẫn đến biến chứng quá kích buồng trứng, ảnh hưởng đến tim, phổi, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Hiện nay, quy trình được rút gọn xuống còn khoảng 9-10 ngày tiêm, nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn và hầu như không còn gặp biến chứng nghiêm trọng" - PGS Hùng dẫn chứng.

IVF TẠI VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU (*): Nâng cao sức khỏe giống nòi- Ảnh 1.

Sàng lọc để loại bỏ phôi mang gien bệnh là một trong những biện pháp để ngăn chặn bệnh di truyền, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt. Trong ảnh: Các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện kiểm tra phôi IVF (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Đặc biệt, quy trình hỗ trợ sinh sản hiện nay là kỹ thuật sàng lọc phôi - tức phân tích di truyền trước khi chuyển phôi vào tử cung, được xem là một bước tiến quan trọng. Việc sàng lọc giúp phát hiện sớm phôi có mang gien bệnh hay không, từ đó chọn những phôi tốt nhất để chuyển, tăng cơ hội sinh ra trẻ khỏe mạnh. Kỹ thuật này thường được chỉ định cho các cặp vợ chồng lớn tuổi, có tiền sử sảy thai liên tiếp hoặc thất bại nhiều lần khi chuyển phôi. "Việc này giúp tránh trường hợp đáng tiếc như trước kia, chỉ phát hiện dị tật thai nhi ở giai đoạn muộn qua siêu âm hay xét nghiệm. Lúc đó, thai đã lớn, việc đình chỉ thai kỳ với các cặp hiếm muộn là vô cùng đau đớn" - PGS Hùng chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện, nhận định IVF hiện là kỹ thuật thường quy, điều mà các bác sĩ hướng tới đó là phác đồ cá thể hóa, tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh. Theo bác sĩ Nhã, bệnh di truyền luôn là một bài toán nan giải với y học toàn cầu. Tại Việt Nam, một số bệnh có tỉ lệ mang gien rất cao như tan máu bẩm sinh (Thalassemia), loạn dưỡng cơ Duchenne, thoái hóa cơ tủy, điếc bẩm sinh… Trong khi việc điều trị các bệnh di truyền gần như không thể triệt để thì sự kết hợp giữa kỹ thuật IVF và sàng lọc phôi đã mở ra một hướng đi mang tính đột phá - cho phép các cặp vợ chồng mang gien bệnh sinh con hoàn toàn khỏe mạnh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lan truyền bệnh cho các thế hệ sau.

Từ năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện đã hợp tác với Trường ĐH Y Hà Nội để triển khai chương trình IVF kết hợp sàng lọc phôi cho hàng loạt bệnh di truyền. Hàng chục em bé đã chào đời nhờ phương pháp này, không mang gien bệnh và có sức khỏe phát triển bình thường.

Tăng cơ hội đậu thai nhờ AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong hầu hết ngành nghề, lĩnh vực, y tế nói chung và các phương pháp hỗ trợ sinh sản nói riêng cũng không ngoại lệ. Tại Bệnh viện Từ Dũ, AI đang từng bước được ứng dụng vào quá trình theo dõi và đánh giá chất lượng phôi. Theo BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, AI giúp nhận diện chính xác sự phát triển của trứng và phôi qua từng giai đoạn, tăng cơ hội đậu thai và rút ngắn thời gian điều trị.

"Chúng tôi sử dụng AI để giám sát phôi trong thời gian thực, đánh giá chất lượng phôi từ giai đoạn một đến khi hình thành phôi nang. Công nghệ này sẽ góp phần nâng tỉ lệ thành công và giảm gánh nặng về tâm lý, thời gian cho người bệnh" - BS Hải giải thích thêm.

Ngoài ra, ở Bệnh viện Từ Dũ, AI còn được tích hợp trong hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án và dữ liệu bệnh nhân, giúp bảo đảm tính chính xác, riêng tư và thuận tiện cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Bệnh viện Hùng Vương cũng định hướng tiếp tục đầu tư vào trang thiết bị, cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong quản lý dữ liệu tế bào để tránh sai sót, nâng cao độ an toàn trong IVF.

Dù vậy, ThS-BS Hồ Mạnh Tường, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP HCM (HOSREM), nhận định việc ứng dụng AI vào các phương pháp hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam hiện nay còn ở giai đoạn sơ khai, chưa thực sự mang lại đột phá rõ rệt. Tuy nhiên, ông tin rằng trong vòng 5-10 năm tới, AI sẽ giúp IVF hiệu quả, chính xác và cá nhân hóa hơn.

"Điều đáng mừng là nhân lực ngành IVF đang từng bước được chuẩn hóa. Thời gian qua, công tác đào tạo đã phần nào đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành. Hiện nay, việc chuẩn hóa năng lực và đào tạo liên tục cho các bác sĩ, kỹ thuật viên đang được thúc đẩy mạnh mẽ" - BS Tường nói. 

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 11-8

Sẵn sàng vươn xa

Tỉ lệ sinh con thành công nhờ vào IVF tại Bệnh viện Từ Dũ hiện đã đạt trên 44%, ngang bằng với nhiều trung tâm hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chi phí điều trị tại đây lại thấp hơn đáng kể nhờ mô hình bệnh viện công lập.

"Chúng tôi luôn giữ mục tiêu phục vụ trước hết cho người dân trong nước, đặc biệt là các gia đình khó khăn. Tuy nhiên, bệnh viện cũng sẵn sàng mở rộng để đón tiếp bệnh nhân quốc tế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của chúng tôi hiện đã sẵn sàng cho điều đó" - BS Hải khẳng định.

PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho rằng để thu hút được bệnh nhân nước ngoài, cần thêm chính sách hỗ trợ từ bảo hiểm y tế và ngành du lịch. "Chi phí IVF tại Việt Nam chỉ khoảng 3.000 - 3.300 USD/chu kỳ, thấp hơn nhiều so với các nước như Singapore (10.000 - 12.000 USD). Có bệnh nhân điều trị thất bại ở nước ngoài, về nước thực hiện thì lại thành công. Nếu có sự liên kết giữa các hệ thống bảo hiểm quốc tế và cải cách thủ tục visa y tế, với chi phí hợp lý và tay nghề bác sĩ giỏi, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến IVF hàng đầu khu vực" - PGS Tuyết đề xuất.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo