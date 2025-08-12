IVF TẠI VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU (*): Nâng cao sức khỏe giống nòi

Không dừng lại ở việc giúp phụ nữ mang thai bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, trong đó có thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), mục tiêu của y học hiện đại là bảo đảm người mẹ có thể sinh ra những em bé khỏe mạnh.

Chặn bệnh từ... "trứng nước"

Theo PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), để bảo đảm thai kỳ an toàn, các em bé được sinh ra bằng IVF chào đời khỏe mạnh, nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng, thay thế cho các phương pháp cũ nhằm giảm thiểu rủi ro.

"Một ví dụ điển hình là quy trình kích thích buồng trứng. Trước đây, phụ nữ phải tiêm thuốc kéo dài từ 3-4 tuần, dễ dẫn đến biến chứng quá kích buồng trứng, ảnh hưởng đến tim, phổi, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Hiện nay, quy trình được rút gọn xuống còn khoảng 9-10 ngày tiêm, nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn và hầu như không còn gặp biến chứng nghiêm trọng" - PGS Hùng dẫn chứng.

Sàng lọc để loại bỏ phôi mang gien bệnh là một trong những biện pháp để ngăn chặn bệnh di truyền, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt. Trong ảnh: Các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện kiểm tra phôi IVF (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Đặc biệt, quy trình hỗ trợ sinh sản hiện nay là kỹ thuật sàng lọc phôi - tức phân tích di truyền trước khi chuyển phôi vào tử cung, được xem là một bước tiến quan trọng. Việc sàng lọc giúp phát hiện sớm phôi có mang gien bệnh hay không, từ đó chọn những phôi tốt nhất để chuyển, tăng cơ hội sinh ra trẻ khỏe mạnh. Kỹ thuật này thường được chỉ định cho các cặp vợ chồng lớn tuổi, có tiền sử sảy thai liên tiếp hoặc thất bại nhiều lần khi chuyển phôi. "Việc này giúp tránh trường hợp đáng tiếc như trước kia, chỉ phát hiện dị tật thai nhi ở giai đoạn muộn qua siêu âm hay xét nghiệm. Lúc đó, thai đã lớn, việc đình chỉ thai kỳ với các cặp hiếm muộn là vô cùng đau đớn" - PGS Hùng chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện, nhận định IVF hiện là kỹ thuật thường quy, điều mà các bác sĩ hướng tới đó là phác đồ cá thể hóa, tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh. Theo bác sĩ Nhã, bệnh di truyền luôn là một bài toán nan giải với y học toàn cầu. Tại Việt Nam, một số bệnh có tỉ lệ mang gien rất cao như tan máu bẩm sinh (Thalassemia), loạn dưỡng cơ Duchenne, thoái hóa cơ tủy, điếc bẩm sinh… Trong khi việc điều trị các bệnh di truyền gần như không thể triệt để thì sự kết hợp giữa kỹ thuật IVF và sàng lọc phôi đã mở ra một hướng đi mang tính đột phá - cho phép các cặp vợ chồng mang gien bệnh sinh con hoàn toàn khỏe mạnh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lan truyền bệnh cho các thế hệ sau.

Từ năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện đã hợp tác với Trường ĐH Y Hà Nội để triển khai chương trình IVF kết hợp sàng lọc phôi cho hàng loạt bệnh di truyền. Hàng chục em bé đã chào đời nhờ phương pháp này, không mang gien bệnh và có sức khỏe phát triển bình thường.

Tăng cơ hội đậu thai nhờ AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong hầu hết ngành nghề, lĩnh vực, y tế nói chung và các phương pháp hỗ trợ sinh sản nói riêng cũng không ngoại lệ. Tại Bệnh viện Từ Dũ, AI đang từng bước được ứng dụng vào quá trình theo dõi và đánh giá chất lượng phôi. Theo BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, AI giúp nhận diện chính xác sự phát triển của trứng và phôi qua từng giai đoạn, tăng cơ hội đậu thai và rút ngắn thời gian điều trị.

"Chúng tôi sử dụng AI để giám sát phôi trong thời gian thực, đánh giá chất lượng phôi từ giai đoạn một đến khi hình thành phôi nang. Công nghệ này sẽ góp phần nâng tỉ lệ thành công và giảm gánh nặng về tâm lý, thời gian cho người bệnh" - BS Hải giải thích thêm.

Ngoài ra, ở Bệnh viện Từ Dũ, AI còn được tích hợp trong hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án và dữ liệu bệnh nhân, giúp bảo đảm tính chính xác, riêng tư và thuận tiện cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Bệnh viện Hùng Vương cũng định hướng tiếp tục đầu tư vào trang thiết bị, cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong quản lý dữ liệu tế bào để tránh sai sót, nâng cao độ an toàn trong IVF.

Dù vậy, ThS-BS Hồ Mạnh Tường, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP HCM (HOSREM), nhận định việc ứng dụng AI vào các phương pháp hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam hiện nay còn ở giai đoạn sơ khai, chưa thực sự mang lại đột phá rõ rệt. Tuy nhiên, ông tin rằng trong vòng 5-10 năm tới, AI sẽ giúp IVF hiệu quả, chính xác và cá nhân hóa hơn.

"Điều đáng mừng là nhân lực ngành IVF đang từng bước được chuẩn hóa. Thời gian qua, công tác đào tạo đã phần nào đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành. Hiện nay, việc chuẩn hóa năng lực và đào tạo liên tục cho các bác sĩ, kỹ thuật viên đang được thúc đẩy mạnh mẽ" - BS Tường nói.

(Còn tiếp)

Sẵn sàng vươn xa Tỉ lệ sinh con thành công nhờ vào IVF tại Bệnh viện Từ Dũ hiện đã đạt trên 44%, ngang bằng với nhiều trung tâm hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chi phí điều trị tại đây lại thấp hơn đáng kể nhờ mô hình bệnh viện công lập. "Chúng tôi luôn giữ mục tiêu phục vụ trước hết cho người dân trong nước, đặc biệt là các gia đình khó khăn. Tuy nhiên, bệnh viện cũng sẵn sàng mở rộng để đón tiếp bệnh nhân quốc tế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của chúng tôi hiện đã sẵn sàng cho điều đó" - BS Hải khẳng định. PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho rằng để thu hút được bệnh nhân nước ngoài, cần thêm chính sách hỗ trợ từ bảo hiểm y tế và ngành du lịch. "Chi phí IVF tại Việt Nam chỉ khoảng 3.000 - 3.300 USD/chu kỳ, thấp hơn nhiều so với các nước như Singapore (10.000 - 12.000 USD). Có bệnh nhân điều trị thất bại ở nước ngoài, về nước thực hiện thì lại thành công. Nếu có sự liên kết giữa các hệ thống bảo hiểm quốc tế và cải cách thủ tục visa y tế, với chi phí hợp lý và tay nghề bác sĩ giỏi, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến IVF hàng đầu khu vực" - PGS Tuyết đề xuất.



