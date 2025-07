Jack được gì sau cuộc họp báo kéo dài 2 giờ ngày 16-7?

Jack gây bão mạng xã hội

Mẹ con Jack tại buổi họp báo sáng 16-7

Với lượt người xem khởi điểm 250 ngàn người theo dõi buổi livestream họp báo với tiêu đề công bố dự án mới của Jack, Jack thực sự là cái tên được quan tâm.

Thậm chí ở khoảnh khắc thấp điểm nhất, lượt người theo dõi vẫn đạt mức 109 ngàn người theo dõi. Và điều ai cũng hiểu, công bố dự án không phải điều khán giả được quan tâm. Câu chuyện bê bối của Jack vẫn là thứ lôi kéo cư dân mạng.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông của mình, Jack đi cùng mẹ ruột và 2 luật sư của Đoàn Luật sư TP HCM. Vì là một buổi họp báo được livestream nên cũng có hàng ngàn những bình luận quan tâm với luồng dư luận trái chiều.

Những câu hỏi: Vì sao xảy ra bê bối tình ái? Thực hư chuyện Jack không chu cấp cho con? Lý do vì sao Jack và Thiên An không đám cưới? Con người của Thiên An thế nào trong mắt mẹ Jack? Tại sao đến thời điểm này lại lên tiếng? Tại sao trước đây khi mới nổ ra bê bối, Jack lại không lên tiếng?... Tại sao và tại sao? Tất cả đều được mẹ của Jack nói rõ (hơn mức cần thiết) trong buổi gặp gỡ. Tất cả đều có trên livestream.

Điều cuối cùng, mẹ của Jack khẳng định: "Lý do Thiên An không thể trở thành vợ của Jack, không thể trở thành con dâu của gia đình, bản thân Thiên An là người hiểu rõ. Cô cũng biết rõ. Nhưng tôi hứa với Thiên An, bí mật của Thiên An, tôi sẽ giấu đến cuối đời mình".

Bản thân mẹ Jack cũng khẳng định "chúng tôi đã chịu đủ rồi, và giờ là lúc tôi mong mọi thứ phải được rõ ràng".

Jack: 5 năm ồn ào hé lộ sự thật gây chấn động! “Con gái” Sol và lời khẳng định đanh thép!

Điều khán giả quan tâm, chính là sự lên tiếng của Jack sao bao năm ồn ào. Jack khẳng định: "Dù có chuyện gì xảy ra, thì có một sự thật không thể thay đổi, Jack là ba của bé Sol. Tôi muốn gởi lời tới bé Sol.

Chuyện của mọi người nói, đó không phải là cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống riêng của chúng ta là của chúng ta, nếu ai muốn biết điều gì, con hãy nói họ đến gặp ba ở nhà, ba sẽ nói chuyện với họ".

Jack có nhiều chia sẻ thu hút sự chú ý

Jack cũng nói thêm, anh là đàn ông nên suốt 5 năm qua, anh không lên tiếng. Nhưng: "Tôi đã im lặng đến mức này rồi mà tôi vẫn không yên. Cứ lúc nào tôi định ra mắt dự án, tôi lại gặp chuyện.

Cách đây một tháng, bạn nữ (ý chỉ Thiên An) có lên một bài viết đề cập đến cái sai của mọi người, trong đó có bản thân. Tôi đã "nát" rồi, nhận sai thì còn làm gì được nữa. Nếu câu chuyện dừng lại ở thời điểm 2021 thì mọi chuyện đã khác rồi. Chỉ là ngồi lại với nhau để giải quyết cho êm thấm mà không làm, để mọi chuyện đi đến nước này".

Anh cũng thừa nhận bản thân là đứa con bất hiếu khi lôi cả gia đình vào vòng xoáy của chính mình. Anh thấy có lỗi với khán giả vì làm khán giả phiền lòng.

Thế nên: "Điều mà tôi muốn nói là lời xin lỗi mẹ cùng lời hứa dù có mất tất cả gia sản, dù có mất sự nghiệp tôi cũng phải đem về sự bình yên cho mẹ. Tôi xin lỗi khán giả những người đã yêu thương và ở bên tôi.

Tôi chỉ muốn làm nghề đơn thuần, được viết nhạc, được hát cho khán giả của mình nghe một cách đường hoàng. Cứ mỗi lần định làm gì tôi lại có chuyện nên đến giờ tôi còn chưa có cả một fan meeting với khán giả của mình, chưa có một concert để hát những bản nhạc của tôi".

Jack với cơ hội thanh minh và điều đáng tiếc

Nhiều người bảo rằng đây là một sự kiện để "tẩy trắng" cho Jack. Có trắng được hay không thì còn phải chờ phản ứng của người đón nhận. Nhưng, phải thừa nhận, Jack có quyền để biện minh, có quyền được thanh minh. Ở showbiz này, những điều mọi người thấy chưa chắc đã đúng. Đôi khi, hiện tượng không song hành với bản chất sự việc.

Và trong suốt livestream, sự trần tình của mẹ Jack, sự chia sẻ của luật sự đều không cần thiết và quá đỗi dài dòng.

Phần chia sẻ của Jack đủ thuyết phục người nghe. Tiếc rằng, mọi người nói quá dài dòng trong khi chỉ mình Jack lên tiếng là đủ. "Jack không phải là người thông minh nhưng cũng không phải là kẻ ngáo ngơ" - Jack nói. Sự thẳng thắn đã mang đến một Jack khác, đáng tin hơn.

Nhưng điều khiến hình ảnh Jack mất đi ít nhiều là dành quá nhiều thời gian để nói đến một người không có mặt (dù người đó có thể xem livestream).

Tất nhiên, cái này do mẹ của Jack nói nhưng ít nhiều có liên đới đến hình ảnh của Jack. Và điều đó thật đáng tiếc.