Jack kiện bạn gái cũ là thật, không phải dọa

Jack không đùa vụ kiện bạn gái cũ

Ca sĩ Jack đã khẳng định và cung cấp những tài liệu, chứng cứ TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc "tranh chấp về xác định cha cho con" giữ nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Kèm theo đơn khởi kiện bà Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An), ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) đã nộp các tài liệu chứng cứ liên quan... để yêu cầu tòa án giải quyết những vấn đề, gồm: Xác định cháu TNYĐ là con của ông Trịnh Trần Phương Tuấn. Bà Trần Nguyễn Thiên An không được quyền ngăn cấm ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha với cháu TNYĐ. Hiện vụ án đang được TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang thụ lý vụ án và tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Trước đó, công ty quản lý của ca sĩ Jack lần đầu lên tiếng về bê bối tình ái với Thiên An. Jack khẳng định những thông tin đời tư liên quan đến anh trong thời gian qua là sai sự thật.

Phía công ty của Jack cho biết, trong thời gian tới sẽ tổ chức họp báo để công khai chính thức các bằng chứng, tài liệu liên quan đến mối quan hệ với Thiên An...

Trong khi đó, đơn vị luật sư bảo trợ pháp lý của diễn viên Thiên An cho biết vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ kiện như phía ca sĩ Jack chia sẻ.

Việc Thiên An ẩn một số bài viết có liên quan đến Jack đăng tải trên trang cá nhân trước đó là tự nguyện cá nhân, cũng là hành động cần thiết nhằm bảo vệ bà An và con gái trước các luồng dư luận, không phải do bị buộc phải làm như cáo buộc.

Bê bối tình ái của Jack kéo dài dai dẳng suốt 4 năm qua, và Jack chọn cách im lặng trước sóng gió. Vì vậy, khi Jack bất ngờ lên tiếng kèm động thái khởi kiện thực sự thu hút sự chú ý của công chúng.

Tòa án đang thụ lý đơn kiện của Jack

Dù với bất kỳ lý do gì, việc Jack lên tiếng là điều cần thiết. Thái độ im lặng dù phần nào giúp vụ việc tạm lắng nhưng lại là cách giải quyết không thỏa đáng và thiếu công bằng với tình cảm của khán giả. Với tình yêu vô điều kiện của mình, khán giả có quyền có được sự thật vụ việc.

Nếu bê bối là thật, họ có quyền rời đi và nếu thần tượng bị hàm oan, họ càng kiên định với tình yêu của bản thân dành cho thần tượng. Vì vậy, sau 4 năm (dù khá lâu) Jack cũng phải lên tiếng làm sáng tỏ vụ việc.

Hơn nữa, việc làm sáng tỏ sự việc cũng là cách để cứu hình ảnh dường như đã bị ảnh hưởng rất nhiều của Jack. Ở showbiz Việt, một nghệ tài năng cần phải có đạo đức. Khi những khúc mắc còn chưa được giải quyết, chính Jack cũng sẽ gặp rủi ro khi xuất hiện ở bất kỳ đâu. Để tái xuất trọn vẹn, Jack cần rõ ràng mọi việc để sớm lấy lại chỗ đứng của mình.