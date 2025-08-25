Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton

Đông Linh (theo BBC, Daily Mail)

(NLĐO) – Ngôi sao 100 triệu bảng Jack Grealish nói về "hai năm lận đận" tại Man City sau khi tỏa sáng trong chiến thắng lịch sử của Everton trước Brighton

Jack Grealish thừa nhận Everton đã giúp anh tìm lại tình yêu với bóng đá sau màn ra mắt ấn tượng tại sân vận động mới khánh thành Hill Dickinson. Cầu thủ 29 tuổi này đã có trận ra mắt đầu tiên kể từ khi chuyển đến theo dạng cho mượn từ Man City và đã tỏa sáng theo cách của mình.

Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton- Ảnh 1.

Dáng vẻ khỏe khoắn, năng động của Jack Grealish trong màu áo Everton

Trở lại mạnh mẽ ở Everton

Anh kiến tạo cơ hội ở cả hai pha ghi bàn của Iliman Ndiaye và James Garner trong chiến thắng 2-0 trước Brighton, nhận luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trong tiếng hò reo của hàng vạn CĐV.

Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton- Ảnh 2.

Iliman Ndiaye ghi bàn thắng đầu tiên tại sân nhà mới Hill Dickinson

Grealish kiến tạo cho Iliman Ndiaye ghi bàn thắng đầu tiên tại sân nhà mới Hill Dickinson của câu lạc bộ trước khi kiến tạo để James Garner tung cú sút xa, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của HLV David Moyes.

Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton- Ảnh 3.

Iliman Ndiaye chia vui cùng tác giả pha kiến tạo Jack Grealish

Tìm lại tình yêu bóng đá

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Jack Grealish khẳng định anh đã tìm lại niềm vui trong bóng đá sau thời gian thử thách tại City, bất chấp những danh hiệu anh giành được cùng với "The Citizens".

TIN LIÊN QUAN

"Tôi muốn đến đây để được tận hưởng bóng đá, điều quan trọng nhất đối với tôi, và được chơi bóng mỗi ngày. Trong vài năm trở lại đây, có những lúc tôi đã hết khát khao, hết yêu bóng đá – có thể không hẳn là như thế bởi tôi không còn được tận hưởng bóng đá nhiều như mong muốn. 

Gia đình nói với tôi như vậy khi tôi ở nhà nhiều. Tôi thực sự yêu bóng đá và tôi muốn tìm lại cảm giác thức dậy vào ngày thi đấu và mong muốn được ra sân. Đó là cảm giác của tôi hôm nay và hy vọng màn trình diễn của tôi đã thể hiện điều đó", Jack Grealish chia sẻ với kênh beIN Sports.

Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton- Ảnh 5.

Jack Grealish và James Garner sau bàn nhân đôi tỉ số

Ngôi sao từng có giá chuyển nhượng 100 triệu bảng Anh cho biết thêm rằng việc được chào đón tại Merseyside khiến anh cảm thấy như được hồi sinh. "Tôi mới ở đây được khoảng 10 ngày và tôi yêu từng phút giây ở đây. Mọi người chào đón rất nồng nhiệt còn HLV rất tuyệt vời, luôn trò chuyện khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương thực sự".

Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton- Ảnh 6.

Thủ môn Jordan Pickford cản phá quả phạt đền của Brighton

Hai pha kiến tạo của Grealish giúp Iliman Ndiaye và James Garner ghi những bàn lịch sử, đảm bảo chiến thắng 2-0 cho Everton trong ngày khai trương "ngôi nhà mới" Hill Dickinson có 52.888 chỗ ngồi. 

Pha cản phá quả phạt đền của thủ môn Jordan Pickford trước Danny Welbeck giúp họ giữ vững chiến thắng đến khi dứt trận.

Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton- Ảnh 7.

Ghi nhận xứng đáng dành cho Jack Grealish

Toffees hiện đang hướng đến trận đấu Carabao Cup với Mansfield Town vào thứ Tư, trước khi đối đầu với Wolves tại Molineux vào cuối tuần tới tại Ngoại hạng Anh.

Tin liên quan

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton

(NLĐO) - Bản hợp đồng bom tấn một thời của làng bóng Anh Jack Grealish chấp nhận giảm lương để có thể khoác áo Everton khi không còn "đất diễn" ở Man City.

Tottenham hỏi mua Jack Grealish, Man City "bật đèn xanh" thương vụ kỳ lạ

(NLĐO) – Sau chấn thương nghiêm trọng của James Maddison trong chuyến du đấu Bắc Mỹ, Tottenham lập tức gửi đề nghị chiêu mộ Jack Grealish đến Man City.

"Bom tấn" Jack Grealish làm choáng váng sân cỏ Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Man City đáp ứng điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu bảng đối với tiền vệ Jack Grealish, biến thủ quân của Aston Villa thành cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử khi anh gia nhập đội chủ sân Etihad.

vòng 2 Ngoại hạng Anh Everton 2-0 Brighton Jack Grealish Iliman Ndiaye James Garner "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo