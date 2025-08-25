Jack Grealish hồi sinh trong màu áo mới Everton

Jack Grealish thừa nhận Everton đã giúp anh tìm lại tình yêu với bóng đá sau màn ra mắt ấn tượng tại sân vận động mới khánh thành Hill Dickinson. Cầu thủ 29 tuổi này đã có trận ra mắt đầu tiên kể từ khi chuyển đến theo dạng cho mượn từ Man City và đã tỏa sáng theo cách của mình.



Dáng vẻ khỏe khoắn, năng động của Jack Grealish trong màu áo Everton

Trở lại mạnh mẽ ở Everton

Anh kiến tạo cơ hội ở cả hai pha ghi bàn của Iliman Ndiaye và James Garner trong chiến thắng 2-0 trước Brighton, nhận luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trong tiếng hò reo của hàng vạn CĐV.

Iliman Ndiaye ghi bàn thắng đầu tiên tại sân nhà mới Hill Dickinson

Grealish kiến tạo cho Iliman Ndiaye ghi bàn thắng đầu tiên tại sân nhà mới Hill Dickinson của câu lạc bộ trước khi kiến tạo để James Garner tung cú sút xa, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của HLV David Moyes.

Iliman Ndiaye chia vui cùng tác giả pha kiến tạo Jack Grealish

Tìm lại tình yêu bóng đá

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Jack Grealish khẳng định anh đã tìm lại niềm vui trong bóng đá sau thời gian thử thách tại City, bất chấp những danh hiệu anh giành được cùng với "The Citizens".

"Tôi muốn đến đây để được tận hưởng bóng đá, điều quan trọng nhất đối với tôi, và được chơi bóng mỗi ngày. Trong vài năm trở lại đây, có những lúc tôi đã hết khát khao, hết yêu bóng đá – có thể không hẳn là như thế bởi tôi không còn được tận hưởng bóng đá nhiều như mong muốn.

Gia đình nói với tôi như vậy khi tôi ở nhà nhiều. Tôi thực sự yêu bóng đá và tôi muốn tìm lại cảm giác thức dậy vào ngày thi đấu và mong muốn được ra sân. Đó là cảm giác của tôi hôm nay và hy vọng màn trình diễn của tôi đã thể hiện điều đó", Jack Grealish chia sẻ với kênh beIN Sports.

Jack Grealish và James Garner sau bàn nhân đôi tỉ số

Ngôi sao từng có giá chuyển nhượng 100 triệu bảng Anh cho biết thêm rằng việc được chào đón tại Merseyside khiến anh cảm thấy như được hồi sinh. "Tôi mới ở đây được khoảng 10 ngày và tôi yêu từng phút giây ở đây. Mọi người chào đón rất nồng nhiệt còn HLV rất tuyệt vời, luôn trò chuyện khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương thực sự".

Thủ môn Jordan Pickford cản phá quả phạt đền của Brighton

Hai pha kiến tạo của Grealish giúp Iliman Ndiaye và James Garner ghi những bàn lịch sử, đảm bảo chiến thắng 2-0 cho Everton trong ngày khai trương "ngôi nhà mới" Hill Dickinson có 52.888 chỗ ngồi.

Pha cản phá quả phạt đền của thủ môn Jordan Pickford trước Danny Welbeck giúp họ giữ vững chiến thắng đến khi dứt trận.

Ghi nhận xứng đáng dành cho Jack Grealish