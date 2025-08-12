Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton

Đông Linh (theo DM, Premier League)

(NLĐO) - Bản hợp đồng bom tấn một thời của làng bóng Anh Jack Grealish chấp nhận giảm lương để có thể khoác áo Everton khi không còn "đất diễn" ở Man City.

Cầu thủ chạy cánh Jack Grealish đã chấp nhận cắt giảm thu nhập để giúp Everton hoàn tất thương vụ hỏi mượn một mùa từ Man City, kèm tùy chọn mua đứt vào năm sau trị giá 50 triệu bảng. 

Ngôi sao người Anh hiện hưởng mức lương khoảng 300.000 bảng/tuần tại Man City và anh đồng ý giảm thu nhập đổi lấy việc được ra sân thường xuyên cũng như tìm lại phong độ.

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton - Ảnh 1.

Giai đoạn hoàng klm của Jack Grealish tại Man City đã chính thức khép lại

Chuẩn bị đến Everton

Jack Grealish đã bay đến Everton để thực hiện kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng chính thức vào hôm nay, 12-8. Anh hy vọng kịp ra mắt trong màu áo Everton ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Leeds United cuối tuần này. 

TIN LIÊN QUAN

Mùa giải năm ngoái, cầu thủ 29 tuổi chỉ được HLV Pep Guardiola cho ra sân 7 lần ở đội hình chính, yếu tố quan trọng khiến anh mất luôn suất tham dự Euro 2024 cùng tuyển Anh.

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton - Ảnh 2.

Sao 100 triệu bảng đã mất suất tham dự Euro 2024 cùng tuyển Anh

HLV David Moyes đã thuyết phục Jack Grealish rằng Everton có thể là bệ phóng giúp anh hồi sinh, qua đó cạnh tranh một suất trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026 dưới quyền HLV Thomas Tuchel. Việc chuyển đến vùng Tây Bắc cũng giúp anh ở gần gia đình trẻ của mình.

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton - Ảnh 3.

HLV David Moyes hứa giúp "hồi sinh" sự nghiệp của Jack Grealish

Grealish từng là bản hợp đồng kỷ lục 100 triệu bảng của Man City từ Aston Villa vào năm 2021. Anh đã nhận được một số lời mời rời sân Etihad mùa hè này, nhưng chọn Everton với ưu tiên hàng đầu về cơ hội thi đấu.

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton - Ảnh 4.

Pep Guardiola để Grealish ra đi, kèm tùy chọn mua đứt cho Everton

Mùa hè bận rộn của Man City

Man City hiện vẫn còn bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Cựu vô địch Ngoại hạng Anh đang đàm phán chiêu mộ tiền đạo Rodrygo của Real Madrid với giá khoảng 80 triệu bảng trong khi tiếp tục thương lượng bán James McAtee cho Nottingham Forest với mức giá gần 30 triệu bảng. Tiền vệ 22 tuổi này cũng được hai đội bóng Đức là Dortmund và Eintracht Frankfurt quan tâm.

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton - Ảnh 5.

Savinho có mùa giải ra mắt ấn tượng nhưng khó cạnh tranh với dàn sao mới tăng cường

Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton - Ảnh 6.

Man City cần nhanh chóng trở lại đường đua mọi mặt trận

Tottenham, sau khi buông bỏ mục tiêu Jack Grralish, vẫn tiếp tục liên hệ với Man City để hỏi mua cầu thủ chạy cánh 21 tuổi Savinho với mức giá dự kiến khoảng 60 triệu bảng. Spurs tìm kiếm phương án bổ sung hàng công sau khi bán Son Heung-min, mất James Maddison vì chấn thương dài hạn và thất bại trong thương vụ Morgan Gibbs-White của Forest.

TIN LIÊN QUAN

Thương vụ Grealish đến Everton được xem là bước đi "đôi bên cùng có lợi": Cầu thủ được ra sân nhiều hơn, Everton có thêm ngôi sao đẳng cấp, còn Man City mở đường cho những kế hoạch chuyển nhượng mới. Nếu tìm lại phong độ đỉnh cao, Jack Grealish hoàn toàn có thể trở thành một trong những bản hợp đồng cho mượn thành công nhất mùa giải.

Sau mùa giải không danh hiệu, Man City đã bắt tay mua sắm rầm rộ để có thể sớm trở lại cuộc đua vô địch. Những bản hợp đồng mới bao gồm Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Sverre Nypan cùng hai thủ môn James Trafford và Marcus Bettinelli.

Theo chiều ngược lại, Man City đã chính thức chia tay Kevin de Bruyne, Kyle Walker, Scott Carson, Vitor Reis, Yan Couto và Maxico Perrone. Những cái tên tiếp theo rời sân Etihad, ngoài Jack Grealish, James McAtee, sẽ có thể là Kalvin Phillips, Stefan Ortega. Girona, đội đã hỏi mượn Vitor Reis, đang xem xét mượn thêm cả Claudio Echeverri và Sverre Nypan.

Tin liên quan

Tottenham hỏi mua Jack Grealish, Man City "bật đèn xanh" thương vụ kỳ lạ

Tottenham hỏi mua Jack Grealish, Man City "bật đèn xanh" thương vụ kỳ lạ

(NLĐO) – Sau chấn thương nghiêm trọng của James Maddison trong chuyến du đấu Bắc Mỹ, Tottenham lập tức gửi đề nghị chiêu mộ Jack Grealish đến Man City.

"Bom tấn" Jack Grealish làm choáng váng sân cỏ Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Man City đáp ứng điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu bảng đối với tiền vệ Jack Grealish, biến thủ quân của Aston Villa thành cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử khi anh gia nhập đội chủ sân Etihad.

Man City chiêu mộ James Trafford, Pep Guardiola lập kỷ lục khó tin của giới cầm quân

(NLĐO) - Man City hỏi mua thủ môn do chính mình đào tạo, khi đưa James Trafford quay lại sân Etihad sau 2 năm với mức giá kỷ lục của làng bóng Anh.

Jack Grealish gia nhập Everton Man City hợp đồng bom tấn Pep Guardiola
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo