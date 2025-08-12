Jack Grealish chấp nhận giảm lương, bất ngờ chuyển hướng gia nhập Everton

Cầu thủ chạy cánh Jack Grealish đã chấp nhận cắt giảm thu nhập để giúp Everton hoàn tất thương vụ hỏi mượn một mùa từ Man City, kèm tùy chọn mua đứt vào năm sau trị giá 50 triệu bảng.

Ngôi sao người Anh hiện hưởng mức lương khoảng 300.000 bảng/tuần tại Man City và anh đồng ý giảm thu nhập đổi lấy việc được ra sân thường xuyên cũng như tìm lại phong độ.



Giai đoạn hoàng klm của Jack Grealish tại Man City đã chính thức khép lại

Chuẩn bị đến Everton

Jack Grealish đã bay đến Everton để thực hiện kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng chính thức vào hôm nay, 12-8. Anh hy vọng kịp ra mắt trong màu áo Everton ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Leeds United cuối tuần này.

Mùa giải năm ngoái, cầu thủ 29 tuổi chỉ được HLV Pep Guardiola cho ra sân 7 lần ở đội hình chính, yếu tố quan trọng khiến anh mất luôn suất tham dự Euro 2024 cùng tuyển Anh.

Sao 100 triệu bảng đã mất suất tham dự Euro 2024 cùng tuyển Anh

HLV David Moyes đã thuyết phục Jack Grealish rằng Everton có thể là bệ phóng giúp anh hồi sinh, qua đó cạnh tranh một suất trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026 dưới quyền HLV Thomas Tuchel. Việc chuyển đến vùng Tây Bắc cũng giúp anh ở gần gia đình trẻ của mình.

HLV David Moyes hứa giúp "hồi sinh" sự nghiệp của Jack Grealish

Grealish từng là bản hợp đồng kỷ lục 100 triệu bảng của Man City từ Aston Villa vào năm 2021. Anh đã nhận được một số lời mời rời sân Etihad mùa hè này, nhưng chọn Everton với ưu tiên hàng đầu về cơ hội thi đấu.

Pep Guardiola để Grealish ra đi, kèm tùy chọn mua đứt cho Everton

Mùa hè bận rộn của Man City

Man City hiện vẫn còn bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Cựu vô địch Ngoại hạng Anh đang đàm phán chiêu mộ tiền đạo Rodrygo của Real Madrid với giá khoảng 80 triệu bảng trong khi tiếp tục thương lượng bán James McAtee cho Nottingham Forest với mức giá gần 30 triệu bảng. Tiền vệ 22 tuổi này cũng được hai đội bóng Đức là Dortmund và Eintracht Frankfurt quan tâm.

Savinho có mùa giải ra mắt ấn tượng nhưng khó cạnh tranh với dàn sao mới tăng cường

Man City cần nhanh chóng trở lại đường đua mọi mặt trận

Tottenham, sau khi buông bỏ mục tiêu Jack Grralish, vẫn tiếp tục liên hệ với Man City để hỏi mua cầu thủ chạy cánh 21 tuổi Savinho với mức giá dự kiến khoảng 60 triệu bảng. Spurs tìm kiếm phương án bổ sung hàng công sau khi bán Son Heung-min, mất James Maddison vì chấn thương dài hạn và thất bại trong thương vụ Morgan Gibbs-White của Forest.

Thương vụ Grealish đến Everton được xem là bước đi "đôi bên cùng có lợi": Cầu thủ được ra sân nhiều hơn, Everton có thêm ngôi sao đẳng cấp, còn Man City mở đường cho những kế hoạch chuyển nhượng mới. Nếu tìm lại phong độ đỉnh cao, Jack Grealish hoàn toàn có thể trở thành một trong những bản hợp đồng cho mượn thành công nhất mùa giải.