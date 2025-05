Jack lần đầu lên tiếng về scandal

Tối 26-5, mạng xã hội nổ tung khi Jack chính thức đưa ra thông báo liên quan đến vụ ồn ào tình ái với Thiên An. Theo đó, trong văn bản đăng tải công khai, phía công ty quản lý Jack cho biết đã nộp đơn tố cáo diễn viên Thiên An vì tung tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp của nam ca sĩ.

Phía Jack cho biết có đủ bằng chứng thực hiện nghĩa vụ tài chính với bé Sol - con gái chung với Thiên An, nay anh khởi kiện để đòi lại quyền nuôi con.

"Jack - J97 đã nộp đơn đến tòa án có thẩm quyền để xác định mối quan hệ cha con với bé Trần Nguyễn Yên Đan, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đã được tòa án thụ lý giải quyết. Toàn bộ chi phí liên quan đến sinh hoạt, học tập của cháu bé đã được bà nội tài trợ" - phía đại diện của Jack đưa ra thông báo.

Phía ca sĩ Jack cũng khẳng định "không được tiếp cận, chăm sóc con gái từ cuối năm 2024. Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm con, mọi mong muốn, chăm sóc thiết yếu bị đẩy ra giới hạn cho phép".

Bên cạnh đó, Jack cũng tuyên bố sẽ công khai nghĩa vụ tài chính để công chúng có cái nhìn đa chiều. "Về pháp lý: Chúng tôi đã nộp đơn tố cáo bà Trần Nguyễn Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền xử lý về hành vi đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook vào ngày 19/01/2025 và ngày 20/01/2025.

Dù bà Trần Nguyễn Thiên An cho rằng không nêu tên Nghệ sĩ Jack - J97, nhưng nội dung các bài viết đã khiến nhiều đơn vị truyền thông diễn giải và cung cấp thông tin sai lệch nghiêm trọng trong dư luận xã hội. Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi được biết bà Trần Nguyễn Thiên An đã phải gỡ bỏ các bài viết gây nhầm lẫn ngay sau đó" - trong thông báo phát đi của Jack nêu rõ.

Thông báo từ phía Jack

"Xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân truyền thông đưa thông tin sai lệch: Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý những cá nhân, đơn vị có hành vi đưa thông tin không chính xác khi dựa trên thông tin một chiều, không đúng sự thật từ các bài viết của bà Trần Nguyễn Thiên An mà họ cho rằng đó là nói về mối quan hệ với Nghệ sĩ Jack - J97, nhằm định hướng dư luận, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân và gia đình Nghệ sĩ Jack - J97".

"Việc đưa thông tin sai sự thật không chỉ làm tổn hại danh dự, uy tín của nghệ sĩ mà còn xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự cá nhân và vi phạm quy định pháp luật về quyền riêng tư. Chúng tôi hiểu rằng sự quan tâm của công chúng dành cho Jack là chính đáng. Tuy nhiên, mọi thông tin cần có sự kiểm chứng, tránh gây tổn hại không đáng có" - phía Jack khẳng định.

Khán giả đang mong hồi kết của vụ scandal chấn động kéo dài suốt 4 năm

Trước việc Jack khởi kiện, Thiên An cũng có động thái gây chú ý. Thiên An đã khoá bình luận trên trang cá nhân. Đồng thời, bài viết liên quan đến chuyện Thiên An mang thai 3 lần, "phốt" một nam ca sĩ vô trách nhiệm, bỏ rơi con được đăng tải vào tháng 1-2025 cũng đã biến mất trên Fanpage cùng các nền tảng mạng xã hội của Thiên An.

Phía Thiên An cho biết hiện chưa nắm được những thông tin lan truyền trên mạng và cũng không nhận được thông tin gì từ toà án. Nếu có phản hồi gì sẽ thông tin với mọi người sau. Công chúng vẫn đang chờ "hồi kết" của vụ bê bối tình ái kéo dài suốt 4 năm qua giữa Jack và Thiên An.