Jackson trở lại Chelsea: Cơ hội cuối hay dấu chấm hết?

Tiền đạo người Senegal chuẩn bị khép lại quãng thời gian "đánh thuê" tại Bayern Munich để trở về Chelsea vào mùa hè tới.

Tuy nhiên, thay vì mang theo sự bảo chứng về chuyên môn, chân sút 24 tuổi lại đối diện hàng loạt dấu hỏi về vị trí và tương lai tại Stamford Bridge.

Kể từ khi gia nhập Chelsea từ Villarreal năm 2023, Nicolas Jackson đã ghi 24 bàn sau 65 trận tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA

Bản hợp đồng cho mượn tới nước Đức vốn được kỳ vọng như bước đệm giúp Jackson hoàn thiện bản thân trong môi trường cạnh tranh đỉnh cao.

Tiếc rằng, thực tế lại không như mong đợi khi anh chưa thể tạo ra dấu ấn rõ nét để chiếm suất đá chính thường xuyên tại "Hùm xám" xứ Bavaria.

Hạn chế trong khả năng dứt điểm và sự thiếu ổn định khiến Jackson không thể bứt lên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tại đội bóng nước Đức.

Việc không thuyết phục được Bayern Munich mua đứt, đồng nghĩa Jackson sẽ phải trở về Chelsea, nơi áp lực còn lớn hơn gấp bội.

Thực tế, đội bóng thành London trong thời gian qua đã đầu tư mạnh tay chi tiền cải thiện hàng công. Điều đó khiến cơ hội của Jackson trở nên mong manh nếu anh không cho thấy sự thay đổi rõ rệt.

Vấn đề cốt lõi của tiền đạo sinh năm 2001 vẫn nằm ở hiệu suất ghi bàn và khả năng tận dụng cơ hội.

Trong thời gian khoác áo Chelsea trước đây, anh được trao nhiều cơ hội nhưng lại thường xuyên gây thất vọng ở những tình huống quyết định. Sự thiếu lạnh lùng trước khung thành khiến anh đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện cũng như người hâm mộ đội bóng Ngoại hạng Anh.

Sự trở lại lần sắp tới vì thế không còn là cơ hội thử nghiệm mà có thể là "bài kiểm tra cuối cùng" của ackson tại Chelsea. Nếu không thể gây ấn tượng ngay từ giai đoạn tiền mùa giải, anh nhiều khả năng chỉ đóng vai trò dự bị, thậm chí tiếp tục bị đem cho mượn hoặc bị thanh lý để phục vụ kế hoạch tái thiết đội hình.

Ở chiều ngược lại, lợi thế của Jackson là tuổi đời còn trẻ và tiềm năng phát triển vẫn được đánh giá cao. Nếu cải thiện được khả năng dứt điểm và sự ổn định, anh hoàn toàn có thể tìm lại chỗ đứng trong đội hình Chelsea.

Tuy nhiên, thực tế trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như giải Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu thì chỉ tiềm năng thôi là chưa đủ.

Mùa hè tới sẽ là bước ngoặt mang tính quyết định với Nicolas Jackson. Hoặc anh tận dụng cơ hội để khẳng định giá trị hoặc chấp nhận việc rời Stamford Bridge như một phần trong quá trình thanh lọc lực lượng.

"Tương lai của tiền đạo Nicolas Jackson vì thế đang phụ thuộc hoàn toàn vào chính anh"- báo Guardian bình luận.