Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup

Hành quân đến sân MKM của đội bóng đang xếp trong Top 4 giải Hạng nhất Hull City, Chelsea không giấu quyết tâm giành chiến thắng khi tung ra sân lực lượng mạnh nhất.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea chủ động kiểm soát bóng bằng những pha phối hợp ngắn nhuần nhuyễn.



Thủ thành Dillon Phillips lăn xả trước mũi giày Liam Delap

Hull City nhập cuộc không tệ và có cơ hội đáng chú ý ở phút 23 khi Ryan Giles sút phạt hiểm hóc buộc thủ môn Robert Sanchez phải bay người cản phá. Tuy nhiên, đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà trong hiệp đấu đầu tiên.

Sức ép liên tục của Chelsea cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 40. Từ pha phối hợp trung lộ mạch lạc, Liam Delap tung đường chuyền ngang thuận lợi để Pedro Neto băng lên, tung ra cú cứa lòng chính xác vào góc phải khung thành, mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Bàn thắng giúp Chelsea chơi càng tự tin, trong khi Hull gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Pedro Neto mở tỉ số ở trận đấu như dành cho riêng anh

Bước sang hiệp 2, thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Chelsea. Phút 51, Pedro Neto tạo nên khoảnh khắc bùng nổ khi thực hiện quả phạt góc xoáy thẳng vào lưới Hull City, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Hàng thủ đội chủ nhà tỏ ra lúng túng trước những pha tấn công tốc độ của đối phương.

Chỉ tám phút sau, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Phút 59, Liam Delap một lần nữa ghi dấu ấn với đường chọc khe thông minh để Estevao thoát xuống rồi dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0.

Estevao vui mừng sau khi ghi bàn thứ 3

Đến phút 71, Pedro Neto hoàn tất cú hat-trick của mình bằng pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea. Thống kê cho thấy đội khách vượt trội hoàn toàn với số cú sút trúng đích lên tới 8 so với chỉ 1 của Hull.

Pedro Neto trong vòng tay đồng đội sau khi hoàn tất cú hat-trick

Những phút cuối, Hull City rất nỗ lực tìm bàn danh dự. Lewis Koumas có cơ hội rõ rệt ở phút bù giờ nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng dội cột dọc trong tiếc nuối. Ngay sau đó, trọng tài Farai Hallam thổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng 4-0 phản ánh đúng cục diện khi Chelsea vượt trội về mọi mặt, còn Hull City sẽ phải cải thiện nhiều nếu muốn tránh những thất bại nặng nề tương tự.