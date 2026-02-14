Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup

Đông Linh (theo chelseafc)

(NLĐO) - Ngôi sao người Bồ Đào Nha bùng nổ với cú hat-trick giúp Chelsea thắng đậm Hull City 4-0 trong thế trận áp đảo toàn diện ở vòng 4 FA Cup.

Hành quân đến sân MKM của đội bóng đang xếp trong Top 4 giải Hạng nhất Hull City, Chelsea không giấu quyết tâm giành chiến thắng khi tung ra sân lực lượng mạnh nhất. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea chủ động kiểm soát bóng bằng những pha phối hợp ngắn nhuần nhuyễn.

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup - Ảnh 1.

Thủ thành Dillon Phillips lăn xả trước mũi giày Liam Delap

Hull City nhập cuộc không tệ và có cơ hội đáng chú ý ở phút 23 khi Ryan Giles sút phạt hiểm hóc buộc thủ môn Robert Sanchez phải bay người cản phá. Tuy nhiên, đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà trong hiệp đấu đầu tiên.

TIN LIÊN QUAN

Sức ép liên tục của Chelsea cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 40. Từ pha phối hợp trung lộ mạch lạc, Liam Delap tung đường chuyền ngang thuận lợi để Pedro Neto băng lên, tung ra cú cứa lòng chính xác vào góc phải khung thành, mở tỉ số 1-0 cho đội khách. 

Bàn thắng giúp Chelsea chơi càng tự tin, trong khi Hull gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup - Ảnh 2.

Pedro Neto mở tỉ số ở trận đấu như dành cho riêng anh

Bước sang hiệp 2, thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Chelsea. Phút 51, Pedro Neto tạo nên khoảnh khắc bùng nổ khi thực hiện quả phạt góc xoáy thẳng vào lưới Hull City, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Hàng thủ đội chủ nhà tỏ ra lúng túng trước những pha tấn công tốc độ của đối phương.

Chỉ tám phút sau, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Phút 59, Liam Delap một lần nữa ghi dấu ấn với đường chọc khe thông minh để Estevao thoát xuống rồi dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0.

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup - Ảnh 3.

Estevao vui mừng sau khi ghi bàn thứ 3

Đến phút 71, Pedro Neto hoàn tất cú hat-trick của mình bằng pha dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea. Thống kê cho thấy đội khách vượt trội hoàn toàn với số cú sút trúng đích lên tới 8 so với chỉ 1 của Hull.

Pedro Neto lập hat-trick, Chelsea vùi dập Hull City tại FA Cup - Ảnh 4.

Pedro Neto trong vòng tay đồng đội sau khi hoàn tất cú hat-trick

Những phút cuối, Hull City rất nỗ lực tìm bàn danh dự. Lewis Koumas có cơ hội rõ rệt ở phút bù giờ nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng dội cột dọc trong tiếc nuối. Ngay sau đó, trọng tài Farai Hallam thổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng 4-0 phản ánh đúng cục diện khi Chelsea vượt trội về mọi mặt, còn Hull City sẽ phải cải thiện nhiều nếu muốn tránh những thất bại nặng nề tương tự.

Tin liên quan

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup

(NLĐO) - Tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Man City vẫn dễ dàng đè bẹp đội bóng đang chơi ở Giải Hạng ba Exeter City với tỉ số không tưởng 10-1 ở FA Cup.

Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup

(NLĐO) - Gabriel Martinelli ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal, góp công lớn giúp "Pháo thủ" ngược dòng thắng Portsmouth 4-1 để vào vòng 4 FA Cup.

Wirtz và Ekitike tỏa sáng, Liverpool giành vé vòng 4 FA Cup

(NLĐO) - Liverpool giành chiến thắng 4-1 trước Barnsley ở trận đấu mà đội chủ sân Anfield phải rất chật vật mới khuất phục được đối thủ đang chơi ở Giải Hạng ba

vòng 4 FA Cup Pedro Neto Estevao Hull City 0-4 Chelsea
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo