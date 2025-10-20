HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Fan meeting nhiều "sít rịt" nhất gọi tên Rhymastic

Thùy Trang

(NLĐO) - Rhymastic tổ chức thành công fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp, 20/33 anh tài tham dự.

RHYMeeting “bùng nổ”

Fan meeting nhiều "sít rịt" nhất gọi tên Rhymastic - Ảnh 1.

Fan meeting nhiều "sít rịt" nhất gọi tên Rhymastic

Rhymastic vừa có một Fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp - RHYMeeting, tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM). Sự kiện quy tụ hơn 1.000 khán giả cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết, trở thành một trong những fan meeting được đầu tư chỉn chu và thu hút nhất năm 2025.

Không dừng lại ở một buổi gặp gỡ người hâm mộ, RHYMeeting được xây dựng như một hành trình du hành vũ trụ, nơi Rhymastic hóa thân thành Rhymaster - cơ trưởng của chuyến bay trở về hành tinh R-84, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc và sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân.

Sau gần 5 năm tập trung cho các dự án nghệ thuật cá nhân, Rhymastic chính thức "đánh thức" nhân dạng YC - alter ego nổi tiếng của anh - với full album đầu tay mang tên "Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế".

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình âm nhạc của YC với 10 ca khúc như "Thì sao?", "Tiền tươi", "Funk you up" ... đa thể loại, từ rap, hiphop đến funk, nơi từng chất liệu âm thanh được dùng để phác họa thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn và suy tư của một nghệ sĩ đứng giữa hào quang và bóng tối.

YC: bản ngã trần trụi hơn của Rhymastic

Fan meeting nhiều "sít rịt" nhất gọi tên Rhymastic - Ảnh 2.

Y.C - nhân cách khác của Rhymastic

Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí, cho sự thăng hoa trong nghệ thuật, thì YC lại là phần "phản chiếu" trần trụi nhất - cái tôi bản năng, đôi khi bất cần và sẵn sàng bóc tách mọi giới hạn.

Nhân dạng này "đội mồ sống dậy" đúng lúc Rhymastic đang nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng, như một cú đối lập đầy thách thức: YC không chiều lòng ai, mà chọn phản ánh phần thật nhất của thế giới và chính mình.

Bằng ngòi bút của một lyricist dày dạn trải nghiệm, YC không né tránh những "vùng cấm" - từ danh vọng, tiền bạc, áp lực sáng tạo cho tới sự cô độc của người nghệ sĩ. Anh kể lại bằng ngôn ngữ rất đời, rất người, đôi khi gai góc nhưng luôn chân thành, khiến người nghe vừa tò mò, vừa đồng cảm.

Key track "Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế" xuất hiện ở nửa sau album như điểm rơi cảm xúc, nơi người nghe được chứng kiến một YC từng ngạo nghễ đứng trên đỉnh danh vọng nhưng rồi phải đối diện với chính sự trống rỗng bên trong. Khi mọi hào quang dần phai, chỉ còn lại câu hỏi lớn nhất: Liệu tình yêu với nghệ thuật có thật sự thuần khiết, hay cũng chỉ là một cuộc trao đổi - giữa đam mê và cái giá phải trả?

“Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế”: YC và cuộc chiến nghệ thuật

Fan meeting nhiều "sít rịt" nhất gọi tên Rhymastic - Ảnh 3.

Các anh tài đến chúc mừng Rhymastic

Bằng concept âm nhạc và hình tượng được xây dựng xuyên suốt, "Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế" không chỉ là album của YC, mà còn là lời tự sự của người nghệ sĩ trong thời đại mà giá trị sáng tạo liên tục bị thử thách, khi nghệ thuật đôi lúc phải "thỏa hiệp" với cuộc sống - và tình yêu với nó, nhiều khi cũng đầy mâu thuẫn và tổn thương.

Rhymastic là rapper, nhạc sĩ, producer hàng đầu Việt Nam, được biết đến qua hàng loạt bản hit như Yêu 5, Nến và Hoa, Lặng… Không chỉ là gương mặt quen thuộc trong giới underground, anh còn góp phần định hình màu sắc âm nhạc đại chúng thông qua vai trò giám khảo của nhiều chương trình lớn như Rap Việt… Rhymastic từng nhận về hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng nhạc số và nhiều đề cử tại các giải thưởng âm nhạc uy tín.

Với phong cách âm nhạc tinh tế, anh luôn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ toàn diện nhất thế hệ hiện nay. Trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Rhymastic được trao giải "King of X-Part" nhờ khả năng tư duy ngôn từ sắc bén, góp phần tạo chiều sâu cho mỗi bài hát.

Ở ngoài đời, anh còn được biết đến là một rapper có vốn từ phong phú, duyên dáng trong cách chơi chữ và khả năng ứng biến linh hoạt - điều thể hiện rõ nhất qua show thực tế "Gia đình HAHA", nơi anh được khán giả trìu mến gọi là "Hai Thiện" hay "Thiện GPT".

Fan meeting nhiều "sít rịt" nhất gọi tên Rhymastic - Ảnh 4.

SOOBIN đến với Thiện GPT

YC (hay Young Crizzal) là một nghệ danh khác của Rhymastic. Nghệ danh này đại diện cho nhân cách trẻ trung, ngông cuồng và đầy phản kháng của anh, xuất hiện trong những bài nhạc gai góc hoặc trong các cuộc "beef" (tranh luận, đấu rap). Ra đời như một nhân dạng thứ hai của Rhymastic, YC là hiện thân của tự do sáng tạo tuyệt đối - nơi không có quy tắc, không có sự kiểm duyệt, và không cần được thấu hiểu.

YC không chỉ đại diện cho "mặt tối" của người nghệ sĩ, mà là sự thật trần trụi của hành trình làm nghệ thuật - nơi cảm xúc được bộc phát, bản ngã được giải phóng, và âm nhạc trở lại đúng nghĩa Hip hop thuần túy.

YC gắn liền với một phần tuổi trẻ của anh, với quãng thời gian sáng tác và hát rap khác hẳn với Rhymastic hiện tại. Tuy vậy, đôi khi Rhymastic vẫn "hóa thân" thành YC, để có thể sáng tác và hát rap theo cách "điên" nhất có thể, để "cho phép mình được bộc lộ hết cá tính, nói ra tất cả những gì mình muốn nói", với những ngõ ngách mà một Rhymastic của những bản nhạc đại chúng như "Nến và hoa" có lẽ sẽ không cảm thấy phù hợp.

Tin liên quan

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích

"Nhân cách" khác của Rhymastic, YC, trỗi dậy sau 5 năm mất tích

(NLĐO)- "Thì sao"- cú comeback khiến giới rap Việt dậy sóng: YC thật sự đã quay lại.

Phùng Khánh Linh giữa một vạn người

(NLĐO) - Phùng Khánh Linh dành 2 năm để chuẩn bị cho nghi thức trưởng thành trong âm nhạc của chính mình.

Tuyệt vời- Hà Anh Tuấn

(NLĐO)- Giọng hát Hà Anh Tuấn làm khán giả xúc động, hẳn rồi. Nhưng việc anh khóc vì xúc động, càng làm khán giả "xuyến xao".

Rhymastic YC nhân cách khác của Rhymastic fan meeting của Rhymastic
