Jey B mở chương mới trong sự nghiệp

Jey B vững vàng hơn sau "Anh trai say hi", quyết tâm tạo dấu ấn âm nhạc

Jey B đưa khán giả vào vũ trụ cảm xúc trong album -37°C , hành trình trưởng thành sau "Anh Trai Say Hi"

Jey B vừa ra mắt album đầu tay mang tên "-37°C", đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của mình. Album lấy cảm hứng từ hình ảnh của một nhiệt độ dưới điểm đóng băng, "-37°C" không chỉ là tên album mà còn là biểu tượng cho những cảm xúc từng bị "đông cứng" sau những tổn thương trong tình yêu và cuộc sống.

9 ca khúc được sắp xếp như từng chương trong một cuốn nhật ký cảm xúc: "Hi em", "Yêu từ cái nhìn đầu tiên", "Cuốn lấy anh đi", "Interlude", "Trở thành người em muốn", "Lần đầu bất lực", "Bae, dạo này em ổn không?", "Anh vẫn yêu em thế thôi", "Dành hết vận may".

Thông qua các bài hát, Jey B đưa khán giả tới một mạch cảm xúc được xây dựng liền mạch từ những rung động đầu tiên của tình yêu, đắm chìm trong cảm xúc, đến sự bất lực, tiếc nuối và cuối cùng là chấp nhận khép lại một câu chuyện đã cũ. Với sự dẫn dắt của giọng hát, nam ca sĩ đưa "-37°C" thành một chuỗi tự sự từ đầu đến cuối hành trình yêu.

Thông qua các bài hát, Jey B đưa khán giả tới một mạch cảm xúc được xây dựng liền mạch

Là album phòng thu đầu tiên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, "-37°C" đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Jey B trên hành trình theo đuổi âm nhạc. Vẫn giữ vững lợi thế giọng ca trầm ấm, Jey B lựa chọn R&B và Ballad cho album -37°C. Tuy nhiên anh phá cách khi pha trộn màu sắc Pop hiện đại cũng như lối xử lý tinh tế hơn.

Trong album "-37°C" có 3 ca khúc đã được anh ra mắt trước đó là: "Trở thành người em muốn", "Lần đầu bất lực", "Cuốn lấy anh đi". Trong đó "Trở thành người em muốn" nhận được sự yêu mến của khán giả hơn cả, bài hát không chỉ dễ nghe - dễ cảm mà còn phù hợp nhất với định hướng âm nhạc cảm xúc của Jey B.

Dấu ấn JeyB

Jey B thực sự lột xác từ sau khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi

Dễ thấy, từ "Hẹn em ở một cuộc đời khác" đến "Thì em ơi cứ khóc" hay album "-37°C", nam ca sĩ vẫn trung thành với dòng Pop Ballad pha R&B. Anh không thay đổi hoàn toàn để chạy theo thị hiếu mà lựa chọn phát triển trong vùng màu sắc mình có lợi thế. Với những gì đã thể hiện, Jey B cho thấy sự thành công trong việc phát triển dòng nhạc sở trường cũng như sự nghiêm túc trong hành trình nghệ thuật.

Ngày 30-5 vừa qua, Jey B đã có buổi fan meeting cá nhân đầu tiên mang tên Winter Prince (tạm dịch: Hoàng tử mùa đông). Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ một nghệ sĩ biểu diễn sang giai đoạn xây dựng cộng đồng người hâm mộ và quảng bá các dự án âm nhạc dài hơi.

Fan meeting Winter Prince còn có sự góp mặt của: BigDaddy, Tez, Gill, Phạm Đình Thái Ngân, B Ray… Đây đều là những người anh em thân thiết của anh sau "Anh trai say hi 2025".

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm năng suất và đến gần với fan hơn của Jey B.

Từng khiến nhiều người hoài nghi về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Jey B ngày càng chứng minh sự nghiêm túc và nhiệt huyết với nghề. Việc vào vòng chung kết của "Anh trai say hi 2025" là câu trả lời của giọng ca "Hẹn em ở một cuộc đời khác" gửi đến người hâm mộ. Không mặn mà thả miếng hay được chú ý bởi những câu chuyện bên lề, Jey B tạo thiện cảm cho khán giả bởi chính giọng hát và tính cách chân thật của mình.