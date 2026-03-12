HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Jey B lột xác bất ngờ

Thùy Trang

(NLĐO) - Jey B tái xuất với "Cuốn lấy anh đi" - mở ra hành trình mới sau "Anh trai say hi".

Jey B sau hành trình rực rỡ tại "Anh trai say hi"

Jey B lột xác bất ngờ - Ảnh 1.

Jey B tái xuất sau Anh trai say hi

Sau khi để lại ấn tượng lớn tại "Anh trai say hi", Jey B chính thức giới thiệu dự án âm nhạc mới mang tên "Cuốn lấy anh đi" - đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

"Cuốn lấy anh đi" vẫn dựa trên nền Ballad - vốn là sở trường của Jey B. Tuy nhiên anh không làm đơn thuần mà phá cách khi pha R&B, Pop... Cách xử lý của nam ca sĩ cũng có nhiều thay đổi. Không chỉ tiến bộ về mặt kỹ thuật anh còn truyền tải cảm xúc thuyết phục, tạo được dấu ấn riêng của mình.

"Jey B đã dành hết tâm huyết cho "Cuốn lấy anh đi" và cả một kế hoạch thú vị sau đó. Mình mong khán giả sẽ yêu thích, đón nhận. Cảm ơn những người thương của Jey B đã chờ đợi và đồng hành cùng Jey B trong suốt thời gian qua. Mình chỉ muốn nói là sẽ không để mọi người thất vọng" - Jey B bộc bạch.

Dấu ấn của Jey B

Jey B lột xác bất ngờ - Ảnh 2.

Jey B để lại ít nhiều dấu ấn khi tham gia "Anh trai say hi"

Tại "Anh trai say hi", Jey B gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật cũng như tính cách có phần "hạt nhài" của mình. Qua từng vòng thi, nam ca sĩ đã cho thấy năng lực của bản thân cũng như khả năng gắn kết với 29 Anh trai khác.

Đặc biệt phần thể hiện nhóm ca khúc "Người như anh xứng đáng cô đơn" - có sự góp mặt của Jey B trở thành hit bùng nổ trong thời gian dài. Đây là minh chứng rõ ràng cho tài năng, phong cách âm nhạc đúng hướng. "Anh trai say hi" không chỉ giúp Jey B mở rộng tệp khán giả mà còn trở thành bệ phóng để anh mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới trong âm nhạc.

Theo tiết lộ từ Jey B - "Cuốn lấy anh đi" là ca khúc đầu tiên trong Album mới của mình. Các ca khúc tiếp theo sẽ được anh bật mí dần trong thời gian tới. "Không dừng lại ở một MV, mình đã chuẩn bị cả Album để gửi đến khán giả. Nhiều sự thay đổi đến từ Jey B, mọi người cùng đón xem nhé" - anh nói thêm.

Jey B lột xác bất ngờ - Ảnh 3.

Jey B là gương mặt được kỳ vọng

Với năng lượng mới sau "Anh trai say hi" cùng sự đầu tư bài bản, Jey B được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm chất lượng, khẳng định dấu ấn riêng trên bản đồ V-pop trong thời gian tới.

Jey B (tên thật Nguyễn Hoàng Bách) từng lọt Top 5 Giọng hát Việt 2019. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, với ông ngoại là nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Nam ca sĩ được biết đến nhiều hơn sau khi về chung công ty Great Entertainment với B Ray, Quân A.P ... Anh sở hữu các bản hit: "Hẹn em ở một cuộc đời khác", "Thì em ơi cứ khóc", "Quá thích cậu rồi". Năm 2025, cái tên Jey B nổi tiếng hơn khi tham gia "Anh trai say hi" và lọt vào vòng chung kết.

Cũng nhân dịp này Jey B gửi lời chúc mừng năm mới bình an, vui vẻ đến khán giả. Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ duy trì sự "rực rỡ" của mình trong 2026 và mãi sau này.

