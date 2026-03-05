Joao Pedro lập hat-trick, Chelsea nhấn chìm chủ nhà Aston Villa

Trận chiến tại sân Villa Park giữa Aston Villa và Chelsea được ghi nhận bùng nổ bậc nhất vòng 29 Ngoại hạng Anh và trong đêm Birmingham, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất là Joao Pedro.



Đội chủ nhà có được khởi đầu như mơ ngay ở phút thứ 3. Từ quả tạt của Leon Bailey, Douglas Luiz có pha đánh gót kỹ thuật để mở tỉ số cho Aston Villa.

Douglas Luiz mở tỉ số sớm cho chủ nhà Aston Villa

Lợi thế sớm giúp đội bóng áo màu bã trầu chơi đầy hưng phấn, buộc Chelsea phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Quyết tâm và nỗ lực gây sức ép của đội khách nhanh chóng phát huy tác dụng với mũi nhọn Joao Pedro liên tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà Villa.

Sau một tình huống đánh đầu bị thủ môn Emiliano Martinez xuất sắc cản phá, tiền đạo người Brazil cũng kịp lên tiếng ở phút 32. Từ đường căng ngang sệt chuẩn xác của Malo Gusto, Pedro băng vào đệm bóng cận thành, san bằng tỉ số 1-1.

Joao Pedro và bàn san bằng tỉ số 1-1

Cuối hiệp một, Villa tưởng chừng đã có thể tái lập thế dẫn bàn khi Ollie Watkins tận dụng sai lầm của hàng thủ Chelsea để dứt điểm tung lưới thủ môn Filip Jorgensen. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo người Anh việt vị trong gang tấc.

Không ghi được bàn, đội chủ nhà ngay lập tức phải trả giá. Ở phút bù giờ 45+7, Pedro thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Martinez, giúp Chelsea dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Joao Pedro có cú đúp cho riêng mình cuối hiệp 1

Sau khi trận đấu trở lại, Astonn Villa buộc phải đẩy cao đội hình, quyết chơi tấn công để tìm bàn gỡ nhưng điều đó lại mở ra khoảng trống cho Chelsea phản công. Phút 67, Cole Palmer tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng nâng tỉ số lên 3-1.

Lần hiếm hoi Cole Palmer không ghi bàn từ chấm 11m trước các đội "Big Six"

Chưa dừng lại ở đó, phút 79, Cole Palmer chọc khe thông minh để Alejandro Garnacho thoát xuống rồi căng ngang dọn cỗ cho Joao Pedro hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của anh tại Premier League, ấn định chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục cho đại diện thành London.

Joao Pedro là cầu thủ Brazil thứ 8 ghi được hat-trick tại Ngoại hạng Anh

Thắng lợi quan trọng này giúp Chelsea thu hẹp khoảng cách với nhóm bốn đội dẫn đầu, trong khi Aston Villa tiếp tục cho thấy sự phập phù phong độ ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Họ vừa thua đội chót bảng Wolverhampton vòng đấu trước và những cú sẩy chân liên tiếp có nguy cơ khiến đoàn quân của HLV Unai Emery bị hất văng khỏi Top 6 trong nay mai…