Arsenal “lép vế” trong đội hình kết hợp với Chelsea

Arsenal sẽ tiếp đón Chelsea trong trận derby London diễn ra lúc 23 giờ 30 phút tối 1-3 trong khuôn khổ vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Trận "đại chiến" này thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu lẫn giới chuyên môn và dù chưa ra sân nhưng đội hình kết hợp giữa 2 đội dựa trên điểm số mùa giải đã mang đến điều bất ngờ.

Thống kê từ Sofascore cho thấy Chelsea đóng góp nhiều cầu thủ hơn trong đội hình tiêu biểu, dù đang kém đối thủ tới 16 điểm trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, Arsenal chỉ có 4 đại diện góp mặt, thậm chí trung vệ William Saliba cũng không được lựa chọn.

Kết quả này cho thấy sự khác biệt giữa hiệu quả tập thể của Arsenal và màn trình diễn cá nhân, trong khi Chelsea lại sở hữu nhiều cầu thủ có điểm số trung bình cao hơn.

Thủ môn: Robert Sanchez (Chelsea)

Thủ thành Sanchez mùa trước bị xem là điểm yếu của Chelsea, được nâng cấp để giúp đội bóng vươn lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, mùa này thủ thành người Tây Ban Nha đã thể hiện sự chắc chắn hơn nhiều nơi hàng thủ và đạt điểm trung bình 6,94.

Thành tích đó giúp anh góp mặt trong đội hình tiêu biểu, vượt qua đồng nghiệp David Raya, dù thủ môn của Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua Găng tay Vàng với 13 trận giữ sạch lưới.

Dù thành tích của thủ môn Sanchez kém 3 trận, với 10 lần giữ sạch lưới, nhưng theo thuật toán phân tích dữ liệu của Sofascore, anh vẫn được lựa chọn khi xét tổng thể mọi chỉ số.

Hậu vệ: Reece James (Chelsea)

Đây là một trong những mùa giải tốt nhất của Reece James, phần lớn nhờ việc anh duy trì được thể trạng ổn định.

Từng liên tục bị chấn thương hành hạ, hậu vệ phải của Chelsea đã tìm lại sự ổn định dưới thời HLV Enzo Maresca và sau đó là người kế nhiệm Liam Rosenior.

Điểm số ấn tượng 7,18 giúp James vượt trội so với Jurrien Timber (6,98, Arsenal), có thể nhờ khả năng hỗ trợ tấn công nổi bật hơn.

Dù vậy, cả hai đều có cùng thống kê 2 bàn thắng và 4 kiến tạo tại Premier League mùa này và đều là lựa chọn gần như không thể thay thế trong đội hình.

James được đánh giá nhiều khả năng sẽ đá chính cho tuyển Anh tại World Cup 2026.

Hậu vệ: Trevoh Chalobah (Chelsea)

Sự hồi sinh của Trevoh Chalobah tại Chelsea từng tưởng như rất xa vời khi anh dạt sang cả Crystal Palace.

Cầu thủ 24 tuổi đã trải qua 4 lần rời CLB chủ quản theo dạng cho mượn nhưng những màn trình diễn mùa này cho thấy rõ sự kiên trì của anh.

Chalobah đã giành được vị trí đá chính thường xuyên, phần nào nhờ chấn thương dài hạn không may của Levi Colwill.

Điểm trung bình 6,98 giúp anh bất ngờ xếp trên William Saliba (6,93, Arsenal) – người được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

Hậu vệ: Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ngôi sao người Brazil đang là một trong những ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal.

Khả năng phòng ngự chắc chắn cùng mối đe dọa thường trực từ các tình huống cố định khiến Gabriel trở thành "cơn ác mộng" với mọi hàng công, điều được phản ánh rõ qua thống kê.

Anh đã có tổng cộng 6 lần tham gia vào bàn thắng, trong khi Arsenal mới chỉ thủng lưới 21 bàn sau 28 trận mùa này.

Điểm trung bình 7,30 giúp Gabriel đứng đầu tất cả hậu vệ của hai đội, vượt xa Benoit Badiashile để góp mặt trong đội hình kết hợp Arsenal – Chelsea.

Hậu vệ: Piero Hincapie (Arsenal)

Dù không phải lựa chọn thường xuyên từ đầu mùa nhưng tuyển thủ Ecuador – bản hợp đồng mùa hè – đã dần khẳng định vai trò trong những tuần gần đây.

Hậu vệ trái có thể chơi cả trung vệ này đạt điểm trung bình 6,96, cao hơn Malo Gusto bên phía Chelsea.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hincapie đã ra sân 18 trận tại Premier League và 4 trận ở Champions League cho Arsenal.

Phong độ ổn định giúp anh đẩy Miles Lewis-Skelly lên ghế dự bị và nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận gặp Chelsea ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ: Moises Caicedo (Chelsea)

Tiền vệ phòng ngự trị giá 115 triệu bảng đang dần khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình.

Không chỉ mạnh ở khả năng đánh chặn, Caicedo còn cải thiện đóng góp tấn công, đạt điểm trung bình 7,27 – cao hơn Martin Zubimendi (7,10, Arsenal).

Anh đã có 4 lần góp dấu giày vào bàn thắng và là lựa chọn gần như không thể thay thế trong đội hình của HLV Liam Rosenior.

Arsenal thường áp đảo tuyến giữa trước hầu hết đối thủ mùa này, vì vậy nếu Chelsea muốn có kết quả tích cực, vai trò "máy quét" của Caicedo sẽ mang ý nghĩa quyết định.

Tiền vệ: Declan Rice (Arsenal)

Declan Rice là "trái tim" trong lối chơi của Arsenal và có lẽ sẽ là tổn thất lớn nhất nếu anh gặp chấn thương.

Ngôi sao tuyển Anh đang trải qua một mùa giải xuất sắc, thể hiện qua điểm trung bình 7,48 – cao nhất trong tất cả cầu thủ của hai đội.

Rice gần như thi đấu trọn vẹn mùa giải khi chỉ vắng mặt 1 trận tại Premier League.

Khả năng tranh chấp mạnh mẽ đi kèm 8 lần góp dấu giày vào bàn thắng giúp anh trở thành nhân tố then chốt, đặc biệt nếu Arsenal muốn chinh phục danh hiệu mùa này.

Tiền vệ: Enzo Fernandez (Chelsea)

Enzo Fernandez đã tận dụng tốt quãng thời gian Cole Palmer vắng mặt vì chấn thương để thường xuyên được đẩy lên chơi cao hơn ở vai trò số 10.

Tiền vệ người Argentina cho thấy khả năng thích nghi ấn tượng khi vừa có thể đá hộ công, vừa đảm nhiệm tốt nhiệm vụ ở tuyến giữa trong sơ đồ hai tiền vệ trụ cùng Moises Caicedo.

Với điểm trung bình 7,15, tiền vệ người Argentina vượt qua các đối thủ cạnh tranh như Eberechi Eze, Martin Odegaard và Andrey Santos để góp mặt trong đội hình kết hợp.

Tiền đạo: Bukayo Saka (Arsenal)

Bukayo Saka vẫn là mũi tấn công ổn định nhất của Arsenal. Dù mới có 9 lần góp dấu giày vào bàn thắng, anh luôn buộc đối thủ phải bố trí người kèm chặt, qua đó tạo khoảng trống cho đồng đội.

Ngôi sao người Anh đang sở hữu điểm trung bình 7,25 – cao nhất trong các cầu thủ tấn công của hai đội.

Ở trận đấu tới, Saka được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt trong cuộc đối đầu với Malo Gusto, một màn so tài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Trong khi đó, hành lang trái Arsenal vẫn chưa có lựa chọn ổn định khi Gabriel Martinelli và Leandro Trossard thay nhau cạnh tranh suất đá chính nhưng chưa ai thực sự tạo dấu ấn rõ nét.

Tiền đạo: Pedro Neto (Chelsea)

Nơi hành lang cánh trái, Pedro Neto được lựa chọn nhờ điểm trung bình 7,04. Dù Chelsea sở hữu nhiều phương án chất lượng, cựu cầu thủ Wolves vẫn âm thầm vượt lên để chiếm suất đá chính.

Tính đến thời điểm hiện tại, Neto đã có 9 lần góp dấu giày vào bàn thắng. Trong bối cảnh Arsenal nhiều khả năng kiểm soát bóng, tốc độ và khả năng phản công của anh sẽ là vũ khí quan trọng của Chelsea.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đang đạt phong độ cao khi lập hat-trick tại FA Cup trước Hull, sau đó tạo 2 cơ hội lớn và có 1 kiến tạo ở trận hòa Burnley cuối tuần trước.

Tiền đạo: Joao Pedro (Chelsea)

Tiền đạo người Brazil là một trong những bản hợp đồng thành công nhất mùa giải của Chelsea. Trong thời gian gần đây, anh còn nâng tầm phong độ dưới thời HLV Liam Rosenior.

Joao Pedro đã ghi 11 bàn và có 4 kiến tạo tại Premier League, thành tích vượt trội so với mọi cầu thủ tấn công khác của Chelsea.

Với điểm trung bình 7,07, anh gần như không có đối thủ ở vị trí trung phong trong đội hình kết hợp.

Trong khi đó, Viktor Gyokeres – dù vừa có màn trình diễn ấn tượng trước Tottenham – lại là cầu thủ đá chính có điểm thấp nhất hai đội (6,58, Arsenal), kém khá xa so với Pedro.

Dù có ít cầu thủ góp mặt hơn trong đội hình kết hợp, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn trước trận đại chiến.

Kết quả cuối cùng của "đại chiến" sẽ cho thấy những lựa chọn dựa trên dữ liệu này có thực sự chính xác hay không.