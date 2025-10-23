HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

John Bi - Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt

Thùy Trang

(NLĐO) – John Bi được giới nghệ sĩ xem là "người thổi hồn hình ảnh", khi làm nên phong cách, định hình thương hiệu cho cả một ngôi sao.

H’Hen Niê: 5 khoảnh khắc "bùng nổ" với tóc ngắn và John Bi "tạo nên" điều kỳ diệu!

John Bi- Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt - Ảnh 1.

Mái tóc ngắn huyền thoại của H'Hen Niê

 Trong thế giới showbiz, nơi mỗi ánh nhìn đều có thể tạo nên một "hiện tượng", vai trò của người làm tóc đôi khi quyết định sự thăng hoa của một nghệ sĩ. Với John Bi, mái tóc không đơn thuần là để làm đẹp – đó là ngôn ngữ cảm xúc, là "câu chuyện không lời" mà người nghệ sĩ muốn kể. "Tôi luôn tôn trọng cá tính của nghệ sĩ. Mỗi mái tóc là một bản giao hưởng của sáng tạo và cảm xúc. Khi làm tóc cho họ, tôi không đơn giản chỉ 'tạo kiểu', mà đang 'dịch năng lượng' của họ thành hình ảnh," – John Bi chia sẻ.

Không ít mái tóc do John Bi thực hiện đã trở thành biểu tượng, khiến công chúng nhớ mãi mỗi khi nghệ sĩ xuất hiện. Anh cho rằng một kiểu tóc chỉ thực sự "có linh hồn" khi chạm đúng tinh thần của người sở hữu – không cần cầu kỳ, chỉ cần vừa vặn và thật họ.

Một ví dụ điển hình là H'Hen Niê – người đẹp đã định nghĩa lại hình ảnh Hoa hậu Việt Nam với mái tóc tém cá tính, mạnh mẽ. "Chỉ một cú cắt ngắn, đúng thời điểm, H'Hen Niê đã trở thành biểu tượng của sự khác biệt. Đó là khoảnh khắc tôi thấy rõ sức mạnh của việc dám thay đổi – không chỉ vẻ ngoài, mà cả cảm xúc và định nghĩa hình ảnh của một nghệ sĩ" - John Bi nhớ lại.

John Bi "thổi hồn" giúp nghệ sĩ tỏa sáng 

John Bi- Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt - Ảnh 2.

John Bi gắn liền với rất nhiều ngôi sao

Không chỉ chăm chút cho từng lọn tóc, John Bi còn được biết đến như người kiến tạo tổng thể hình ảnh. Anh cho rằng tóc là phần mở rộng của trang phục, của sân khấu và cả ánh sáng. "Tôi luôn nghĩ về tổng thể – từ khung hình, chất liệu vải đến phong cách nghệ sĩ. Mái tóc phải biết 'nói chuyện' với outfit, để tạo nên một ngôn ngữ hình ảnh hoàn chỉnh."

Cũng chính vì thế, mỗi kiểu tóc của John Bi thường mang tính thời điểm – vừa bắt nhịp xu hướng, vừa mang dấu ấn cá nhân. Nhiều lần, những kiểu tóc anh tạo cho nghệ sĩ bất ngờ "viral" và trở thành trào lưu trong giới trẻ. "Tôi không tự hào vì tạo trend, mà vì lan tỏa được tinh thần dám khác biệt từ mái tóc đó," anh nói.

John Bi- Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt - Ảnh 3.

John Bi- Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt

Làm việc với những ngôi sao lớn, áp lực là điều không thể tránh. Nhưng với John Bi, áp lực chính là động lực. "Mỗi mái tóc của nghệ sĩ lớn là một 'bài thi'. Tôi luôn muốn vượt qua chính mình, không phải người khác," – anh chia sẻ.

Anh phân biệt rõ ràng giữa một thợ cắt tóc và nhà tạo mẫu tóc showbiz: "Thợ tóc cắt cho đẹp. Nhà tạo mẫu tóc tạo nên khoảnh khắc. Đó là sự khác biệt giữa làm nghề và sống với nghề".

John Bi không ngại khác biệt 

John Bi- Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt - Ảnh 4.

Nếu ai tới chỗ của John Bi sẽ thấy sự khác biệt mà anh tạo nên cho các ngôi sao ở showbiz Việt

Trong thời đại thời trang thay đổi từng ngày, John Bi luôn duy trì thói quen học hỏi không ngừng. Anh theo dõi nhiều tuần lễ thời trang quốc tế, nhưng không bao giờ rập khuôn. "Tôi học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài và ứng dụng theo cách cá nhân hoá – để tạo trend theo cách riêng. Đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ, một ánh nhìn trong bộ sưu tập cũng đủ gợi cho tôi một ý tưởng hoàn toàn mới."

Sau hơn 15 năm theo nghề, John Bi vẫn luôn giữ cho mình tinh thần tự do, bứt phá. Anh gọi nghệ thuật tóc là "hành trình vô tận của sáng tạo", nơi mỗi mái tóc là một tác phẩm, mỗi lần chạm kéo là một cảm xúc mới.

John Bi- Người "kể chuyện bằng mái tóc" của sao Việt - Ảnh 5.

Với anh, điều quan trọng nhất là tư duy và trái tim người làm nghề

Với anh, điều quan trọng nhất không nằm ở kỹ thuật, mà ở tư duy và trái tim người làm nghề. "Học nghề tóc không khó. Nhưng để sống với nghề tóc, bạn phải có cảm xúc và bản lĩnh riêng. Đừng chỉ hỏi 'cắt cho đẹp chưa', hãy hỏi 'mình đang kể câu chuyện gì qua mái tóc này?' – vì khi trả lời được câu hỏi đó, bạn đã bước vào thế giới của nghệ thuật tóc thật sự."

Từ bàn tay và cảm xúc của John Bi, nhiều nghệ sĩ đã tìm thấy phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Và với anh – hành trình ấy vẫn chưa dừng lại, bởi như anh nói: "Mỗi sợi tóc là một bước đi, và mỗi kiểu tóc là một tác phẩm".

Tin liên quan

H'Hen Niê sinh con gái

H'Hen Niê sinh con gái

(NLĐO) - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đang hạnh phúc vỡ òa.

hoa hậu H'hen Niê H'hen Niê John Bi chuyên gia làm tóc John Bi
