JSOL hóa chú rể, tỏ tình ngọt ngào với fan

Ngày 21-8, JSOL đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Không phải em không phải ai. Đặc biệt, Anh trai say hi mùa 1- JSOL còn tinh tế giới thiệu "đàn em" Sơn.K - Anh trai say hi mùa 2 chào sân thông qua màn kết hợp trong ca khúc mới.

Không phải em không phải ai mang âm hưởng của những bản tình ca ngọt ngào, mơ mộng từ thập niên 90, gắn liền với thế hệ 8x và 9x. Ca khúc mở ra một không gian âm nhạc rộn ràng và bay bổng, khiến người nghe muốn nhún nhảy theo từng câu hát.

Nội dung của ca khúc cũng rất đơn giản, đó là lời tỏ tình từ một chàng trai đến cô gái mà anh theo đuổi, khẳng định chắc chắn về tình cảm bên trong mình như chính tựa đề ca khúc.

MV Không phải em không phải ai mở màn bằng một cú máy one-shot đậm chất điện ảnh giữa khung cảnh trường học, tạo cảm giác như đang xem bộ phim ca nhạc học đường đình đám High School Musical.

JSOL hóa thân thành một nam sinh tinh nghịch, cùng các bạn học trêu đùa lẫn nhau và nhảy múa, ca hát bên ngoài hành lang. Song song với "đàn anh" JSOL, Sơn.K cũng xuất hiện trong MV với tạo hình bảnh bao, visual sáng bừng.

MV đem đến bầu không khí tươi mới kết hợp cùng loạt hình ảnh mang đậm dấu ấn tuổi học trò như vũ đạo tập thể trên sân bóng, ban nhạc trình diễn trong căn phòng "prom" - địa điểm tổ chức tiệc cuối cấp trung học, sân khấu được trang trí bằng bong bóng, dây kim tuyến,...

Thông qua sản phẩm, JSOL thể hiện kỹ năng biểu diễn tự tin và chuyên nghiệp, gương mặt sinh động và hình thể linh hoạt. Nam ca sĩ lướt êm qua từng khung hình chỉ với một cú máy quay xuyên suốt và còn thực hiện vũ đạo đồng đều, bắt mắt cùng dàn vũ công hùng hậu.

Đặc biệt, JSOL đã tái hiện lại màn lột đồ "biến hình" của tiết mục Ngáo ngơ trong Anh trai say hi ở MV Không phải em không phải ai khi hóa chú rể bảnh bao, diện nguyên một bộ vest màu hồng rực rỡ.

"Không phải em không phải ai" không chỉ là lời tỏ tình của chàng trai dành cho cô gái, mà ca khúc còn thay JSOL bày tỏ tình cảm đến người hâm mộ. "Không phải em thì không là ai khác" - câu hát này gửi đến các fan đã cùng JSOL nỗ lực từ những ngày đầu tiên, kiên trì đi qua mọi khó khăn để đến được thời khắc tỏa sáng.

Nhân vật "em" được nhắc đến trong ca khúc là những người có mặt trên hành trình 8 năm JSOL theo đuổi giấc mơ âm nhạc, dù là trước hay sau, sớm hay muộn thì đều trở thành một phần không thể thiếu đối với JSOL ngày hôm nay.

JSOL chia sẻ: "Không phải em, không phải ai cũng tương tự như không có mọi người, không có JSOL. Tôi dành tặng ca khúc này cho tất cả những ai đã dõi theo hành trình âm nhạc của mình".