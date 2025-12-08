Jun Phạm trên hành trình từ trái tim đến trái tim

Hình ảnh Jun Phạm với những hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng xuyên suốt 2025 sẽ mang màu sắc của sự chân thành, hài hoà, góp sắc độ ấm áp cho bức tranh chung của showbiz Việt.

Tháng 3-2025, fan meeting "Juniverse" tại Hà Nội đã mở đầu một năm thiện nguyện đầy cảm hứng của Jun Phạm. Tại sự kiện này, Jun Phạm đã tổ chức đấu giá ba vật phẩm đặc biệt, gây quỹ được 186,5 triệu đồng, góp phần cứu sống 5 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ngày hội "Carrot Day 2025" - kỷ niệm 15 năm làm nghề của Jun Phạm đã tạo nên một dấu mốc rực rỡ: Hơn 1,095 tỉ đồng được quyên góp từ cộng đồng Carrot và các nhãn hàng, được dành trọn để hỗ trợ phẫu thuật tim cho 30 em nhỏ.

Khoảnh khắc nhiều em bé từng được cứu sống xuất hiện trên sân khấu, mang bánh kem chúc mừng sinh nhật Jun Phạm đã tạo nên phút giây xúc động. Nam nghệ sĩ không giấu được sự nghẹn ngào: "Hôm nay gặp lại các bé tại đây, được thấy các bé khỏe mạnh và lớn hơn, có thể nói chuyện dõng dạc và tự tin như vậy, tất cả chúng ta đều rất vui mừng".

Trong vai trò đại sứ và hơn một thập kỷ đồng hành cùng chương trình "Vết sẹo cuộc đời", Jun Phạm luôn khẳng định tinh thần "làm nghệ thuật gắn với giá trị cộng đồng" của mình. Từ các dự án âm nhạc, sách, đến những chương trình truyền hình thực tế như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Gia đình Haha", "Sao nhập ngũ"…, anh luôn lồng ghép thông điệp nhân ái và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Trong concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" D5-6 ngày 14 và 15-6, tại sân khấu trình diễn ca khúc "Nếu môt mai tôi bay lên trời", Jun Phạm đã khiến hàng chục ngàn khán giả vỡ òa khi công bố hơn 140 trái tim đã được "hồi sinh" nhờ sự lan tỏa của bài hát và chương trình - một con số lay động niềm tin của cả cộng đồng về sức mạnh của nghệ thuật tử tế.

Jun Phạm còn lan tỏa năng lượng tích cực qua nhiều hoạt động vì môi trường và cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình "Gia đình Haha", Jun Phạm, ê kíp chương trình cùng các nghệ sĩ và người dân địa phương tại Bản Liền đã trồng 500 cây thông để phủ xanh những đồi trọc từng bị lũ tàn phá. Tại Lễ ra quân trồng cây "Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc" ngày 8-8-2025, 200.000 cây đã được trồng mới.

Một dấu ấn khác trong hành trình hoạt động vì môi trường của Jun Phạm là chiến dịch "Ngừng cưỡi voi - Để voi trở về rừng". Tác phẩm dự thi của "Gia đình Haha" với sự tham gia của Jun Phạm, Bùi Công Nam và Duy Khánh - đã đạt hạng nhất do Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) tổ chức. Chiến thắng này không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, thúc đẩy công chúng quan tâm hơn đến phúc lợi động vật và bảo tồn tự nhiên.

Ngày 1-12-2015, nhân dịp ra mắt phiên bản bìa mới của bộ ba tác phẩm "Có ai giữ giùm những lãng quên", "Nếu như không thể nói nếu như", "Thức dậy anh vẫn là mơ", toàn bộ nhuận bút đợt in đầu và nối bản lần một của ba cuốn sách sẽ được anh quyên góp tới MTTQ Việt Nam nhằm hỗ trợ đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước đó, Jun Phạm đã ủng hộ 200 triệu đồng và kêu gọi cộng đồng chung tay.

Mới đây, ngày 4-12-2025, anh và một số quỹ từ thiện khác đã cùng nhau tới thăm, tặng quà bà con xã Tây Khánh Vĩnh - Khánh Hòa, khảo sát bước đầu cho một dự án khắc phục tái thiết sau lũ và giúp đỡ hỗ trợ chăm sóc y tế tùy mức độ.