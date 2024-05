Kẻ buôn ma túy đâm thượng úy công an trọng thương lúc bị vây bắt

Ngày 15-5, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Hà Văn Duẩn (SN 1992, trú tại bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hà Văn Duẩn tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 14-5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Cầu Mới, xã Châu Thắng, tổ công tác 373 Công an huyện Quỳ Châu phát hiện Hà Văn Duẩn cùng một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã tổ chức kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, Hà Văn Duẩn đã dùng vật nhọn chống trả, gây thương tích đối với thượng úy Lữ Xuân Hiếu, cán bộ công an huyện. Đối tượng Duẩn bị thượng úy Hiếu và tổ công tác bắt giữ ngay sau đó.

Số ma túy tang vật thu giữ khi bắt Hà Văn Duẩn. Ảnh: V. Hậu

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại di động. Thượng úy Lữ Xuân Hiếu bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, hiện đã ổn định sức khỏe. Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Duẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Duẩn là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bản tính manh động, liều lĩnh.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Quỳ Châu điều tra, mở rộng.