Kẻ cảnh giới cùng đối tượng chở 140 kg pháo hoa nổ sa lưới

Ngày 8-5, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 140 kg pháo hoa nổ.

Hiện trường vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển 140 kg pháo hoa nổ. Ảnh: Công an Hiếu Giang

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6-5, tại thôn Kim Đâu, xã Hiếu Giang, lực lượng chức năng phát hiện T.Đ.V (SN 1997, ngụ xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy không gắn số hướng từ xã Lao Bảo về Quốc lộ 1, có dấu hiệu nghi vấn.

Cùng lúc đó, L.T.N (SN 1994, ngụ xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy đi trước để quan sát và cảnh giới cho V.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, bắt giữ 2 đối tượng trên cùng tang vật trên xe của V. là 9 khối hộp ny-lon màu đen, bên trong chứa 81 hộp pháo hoa nổ với khối lượng khoảng 140 kg.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.