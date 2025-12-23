Kẻ đâm chết bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã bị bắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kẻ đâm chết bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã bị bắt

Ca Linh

(NLĐO) - Đối tượng đâm chết bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị bắt giữ khi đang tìm cách bỏ trốn sang Campuchia

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1995; ngụ phường Phước Hậu) để điều tra về hành vi giết người. Tâm là nghi phạm dùng dao đâm ông N.A.K. (SN 1980; bảo vệ, giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) dẫn đến tử vong.

Vĩnh Long: Sự thật ngỡ ngàng phía sau vụ bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm

Theo kết quả điều tra, tối 20-12, ông N.H.P. (SN 1988; bảo vệ, giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) khi thu tiền giữ xe thì xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với một phụ nữ. Lúc này, ông K. và một người khác cũng là bảo vệ đến tìm hiểu vụ việc.

Từ đó, P. và ông K. xảy ra cự cãi. Lúc này, Tâm đang ngồi uống cà phê trước cổng bệnh viện đã bước đến, chỉ vào mặt ông K. hăm dọa "muốn khỏi về không?".

Nói xong, Tâm về nhà lấy con dao quay lại bệnh viện. Trong lúc P. và ông K. đang nói chuyện, Tâm cầm dao bước đến đâm ông K. gây thương tích. Nạn nhân được các bác sĩ cứu chữa nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong vào khuya cùng ngày.

Rạng sáng 22-12, công an đã bắt giữ Tâm khi đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình. 

Sau khi gây án, Tâm ném hung khí rồi mang xe máy đi cầm cố, hỏi vay tiền nhiều người với dự định sẽ bỏ trốn qua Campuchia.

Tâm là đối tượng từng có tiền án và mới được ra tù. 

Tin liên quan

Bắt giữ nghi phạm đâm chết bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Bắt giữ nghi phạm đâm chết bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

(NLĐO) - Vừa ra tù hơn 2 tháng thì Nguyễn Minh Tâm lại có hành vi giết một bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Công an phát hiện bí mật bên trong ô tô chở 20 thanh niên

(NLĐO) – Công an phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long chặn dừng ô tô 16 chỗ và phát hiện có 20 người chuẩn bị sang Cần Thơ giải quyết mâu thuẫn.

Án mạng kinh hoàng trong đêm ở Vĩnh Long, 1 người chết, 1 người nguy kịch

(NLĐO) – Do mâu thuẫn cá nhân nên 2 đối tượng ở Vĩnh Long chém 2 thanh niên làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Vĩnh Long giết người bảo vệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo