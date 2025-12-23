Kẻ đâm chết bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã bị bắt

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1995; ngụ phường Phước Hậu) để điều tra về hành vi giết người. Tâm là nghi phạm dùng dao đâm ông N.A.K. (SN 1980; bảo vệ, giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) dẫn đến tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm

Theo kết quả điều tra, tối 20-12, ông N.H.P. (SN 1988; bảo vệ, giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) khi thu tiền giữ xe thì xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với một phụ nữ. Lúc này, ông K. và một người khác cũng là bảo vệ đến tìm hiểu vụ việc.

Từ đó, P. và ông K. xảy ra cự cãi. Lúc này, Tâm đang ngồi uống cà phê trước cổng bệnh viện đã bước đến, chỉ vào mặt ông K. hăm dọa "muốn khỏi về không?".

Nói xong, Tâm về nhà lấy con dao quay lại bệnh viện. Trong lúc P. và ông K. đang nói chuyện, Tâm cầm dao bước đến đâm ông K. gây thương tích. Nạn nhân được các bác sĩ cứu chữa nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong vào khuya cùng ngày.

Rạng sáng 22-12, công an đã bắt giữ Tâm khi đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình.

Sau khi gây án, Tâm ném hung khí rồi mang xe máy đi cầm cố, hỏi vay tiền nhiều người với dự định sẽ bỏ trốn qua Campuchia.



Tâm là đối tượng từng có tiền án và mới được ra tù.