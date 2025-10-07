HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam Nguyễn Văn Tòng, kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai

Chiều 7-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tòng (SN 1969; trú tại thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kẻ chủ mưu livestream xuyên tạc ở Gia Lai bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Tòng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình giải quyết vụ việc khiếu kiện liên quan đến dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, Tòng đã lợi dụng tình hình khiếu kiện, tuyên truyền sai lệch về chính sách, xúi giục một số người dân tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Từ lời khai của Võ Thị Phụng (SN 1979, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông) – người trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng hành vi nêu trên – cơ quan công an xác định Tòng là người chủ mưu, hướng dẫn và cung cấp thông tin sai sự thật về dự án.

Tòng còn hướng dẫn Võ Thị Phụng sử dụng mạng xã hội, tập luyện kỹ năng livestream trên Facebook và trực tiếp phát 6 video clip có nội dung kích động, xuyên tạc, vu khống doanh nghiệp và chính quyền địa phương, nhằm cản trở việc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai.

Kết quả đấu tranh cho thấy, đối tượng Tòng thừa nhận toàn bộ hành vi tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật và xúi giục người khác vi phạm pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tòng. Quyết định đã được Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Livestream xuyên tạc về dự án nghìn tỉ, một phụ nữ ở Gia Lai bị bắt tạm giam

Livestream xuyên tạc về dự án nghìn tỉ, một phụ nữ ở Gia Lai bị bắt tạm giam

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng vì sử dụng mạng xã hội để livestream xuyên tạc liên quan dự án KCN Phù Mỹ.

thông tin sai sự thật công an tỉnh Bộ luật Hình sự an ninh trật tự Cơ quan an ninh điều tra
    Thông báo