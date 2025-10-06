Livestream xuyên tạc về dự án nghìn tỉ, một phụ nữ ở Gia Lai bị bắt tạm giam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Livestream xuyên tạc về dự án nghìn tỉ, một phụ nữ ở Gia Lai bị bắt tạm giam

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng vì sử dụng mạng xã hội để livestream xuyên tạc liên quan dự án KCN Phù Mỹ.

Sáng 6-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Võ Thị Phụng (SN 1979; trú thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Livestream xuyên tạc về dự án nghìn tỉ, một phụ nữ ở Gia Lai bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Phụng (đứng giữa) nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 19-8-2025, tại khu vực lễ khởi công dự án Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ – giai đoạn 1 (xã Phù Mỹ Đông), bà Võ Thị Phụng đã sử dụng tài khoản Facebook "Phụng Võ" để phát trực tiếp 6 video quay cảnh người dân tập trung đông người.

Trong các video này, bà Phụng liên tục la ó, hò hét, kích động, kêu gọi người dân chia sẻ hình ảnh, đồng thời đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật về dự án – như việc dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến người dân...

Hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp, chính quyền địa phương, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, chính trị – xã hội trên địa bàn.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 24-9-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Võ Thị Phụng. Đến ngày 3-10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn các quyết định trên.

Tại cơ quan điều tra, bà Võ Thị Phụng đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Được biết, dự án KCN Phù Mỹ do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 436 ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỉ đồng, thời gian hoạt động 70 năm.

Tin liên quan

Phạt người bình luận xuyên tạc, chia rẽ vùng miền trên mạng xã hội

Phạt người bình luận xuyên tạc, chia rẽ vùng miền trên mạng xã hội

(NLĐO) - Người này bị xử phạt vì bình luận xuyên tạc, phân biệt vùng miền, gây chia rẽ tình cảm giữa cán bộ, nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình

Khởi tố đối tượng Bùi Tiến Lợi vì đăng nội dung xuyên tạc trên Facebook

(NLĐO) - Bùi Tiến Lợi bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

mạng xã hội Gia Lai Công an tỉnh Gia Lai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo