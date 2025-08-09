HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Kế hoạch Gaza của Israel bị phản ứng mạnh

Hoàng Phương

Israel hôm 8-8 công bố kế hoạch kiểm soát Gaza City, đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng với nhóm vũ trang Hamas tại Dải Gaza.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp nội các an ninh, Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quân đội "sẽ chuẩn bị để kiểm soát Gaza City, đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân" ngoài các khu vực xung đột.

Israel hiện kiểm soát khoảng 75% Dải Gaza và Thủ tướng Netanyahu tuyên bố có kế hoạch kiểm soát toàn bộ vùng đất này khi trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm 7-8. Tuy nhiên, theo AP, quyết định cuối cùng chỉ dừng lại ở mức độ kiểm soát thêm Gaza City, thành phố lớn nhất Dải Gaza trước khi xung đột nổ ra. Sự thay đổi này có thể do tác động phần nào từ cảnh báo của Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, tướng Eyal Zamir. Tại cuộc họp trên, tướng Zamir cảnh báo việc chiếm đóng Dải Gaza sẽ gây nguy hiểm cho các con tin và khiến quân đội Israel thêm kiệt sức sau gần 2 năm xung đột.

Kế hoạch Gaza của Israel bị phản ứng mạnh - Ảnh 1.

Người Palestine chật vật thu gom viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza City, phía Bắc Dải Gaza, hôm 7-8. Ảnh: AP

Mặt khác, việc công bố kế hoạch trên có thể là động thái gây áp lực buộc Hamas phải chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn theo các điều kiện của Israel. Gaza City hiện là một trong số ít khu vực ở Dải Gaza chưa bị biến thành vùng đệm do Israel kiểm soát hoặc bị yêu cầu sơ tán.

Khủng hoảng nhân đạo gia tăng khiến ngay cả các đồng minh của Israel cũng kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, Sức ép còn đến từ làn sóng biểu tình ngay tại Israel do lo ngại cho số phận của khoảng 20 con tin còn sống đang bị Hamas cầm giữ (theo ước tính của Tel Aviv). Theo tờ The Times of Israel, các thủ lĩnh đối lập ở Israel chỉ trích đây là một "thảm họa" sẽ dẫn tới cái chết của các con tin và binh sĩ nước này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động để ngăn chặn việc thực hiện kế hoạch này. Trong thông điệp gửi đến Mỹ, Ai Cập thúc giục khẩn trương nối lại đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng kêu gọi Israel xem xét lại kế hoạch.

