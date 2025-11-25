HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Kế hoạch hòa bình thay đổi lớn, loại bỏ điều khoản "khó thở" cho Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang trở nên “dễ chấp nhận hơn” đối với Ukraine.

Kế hoạch mới này được cho là gồm khoảng 19 điểm, loại bỏ một số điều khoản mà các quan chức Mỹ trước đây mô tả là "những yêu cầu tối đa" từ Moscow, vốn gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Một trong những thay đổi quan trọng trong bản 19 điểm mới so với bản dự thảo 28 điểm ban đầu là vấn đề lãnh thổ.

Điều khoản gây tranh cãi nhất yêu cầu Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ Donbas đã được loại bỏ. Thay vào đó, vấn đề tranh chấp lãnh thổ sẽ được để lại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải quyết sau, theo hai nguồn thạo tin của New York Post.

Ngoài ra, điều khoản yêu cầu Ukraine cam kết không bao giờ gia nhập NATO cũng đã được gỡ bỏ. Việc Ukraine gia nhập NATO là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn tìm cách ngăn cản trước chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Giới hạn về quy mô quân đội Ukraine, vốn yêu cầu giảm từ hơn hai triệu quân nhân tại ngũ và dự bị xuống chỉ còn 600.000, không còn được đưa ra thảo luận.

Các quan chức Mỹ và Ukraine cũng đồng ý loại bỏ điều khoản ân xá toàn diện cho các tội ác chiến tranh. Thay vào đó, kế hoạch mới sẽ giải quyết giải quyết những thiệt hại của những người bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột, theo tờ Financial Times.

Kế hoạch hòa bình Ukraine thay đổi lớn, loại bỏ điều khoản khó thở cho Ukraine - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy ở Kharkiv sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào ngày 23-11. Ảnh: Ukrinform/INSTARimages

Đài BBC đưa tin Tổng thống Zelensky hoan nghênh những thay đổi. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: "Bây giờ danh sách các bước cần thiết để kết thúc xung đột có thể trở nên khả thi... Nhiều yếu tố đúng đắn đã được đưa vào khuôn khổ này".

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya, người tham dự cuộc đàm phán ở TP Geneva - Thụy Sĩ, cho biết hai bên (Mỹ và Ukraine) cảm thấy "tích cực" về kế hoạch mới và nó "gần như không còn giống" với bản 28 điểm rò rỉ. Ông khẳng định "rất ít điều còn lại từ phiên bản gốc".

Kế hoạch hòa bình thay đổi lớn, loại bỏ điều khoản "khó thở" cho Ukraine (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Hãng tin TASS dẫn lời Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Geneva, Washington và Kiev đã đạt được thỏa thuận về phần lớn các điều khoản trong kế hoạch hòa bình.

Phía Mỹ hiện cảm thấy rất lạc quan. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Mỹ hy vọng Nga sẽ đồng ý với với bản kế hoạch mới.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả thỏa thuận là một "tài liệu sống, luôn thay đổi" và đã được điều chỉnh liên tục.

Về phía Nga, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, nói rằng "kế hoạch châu Âu, thoạt nhìn... hoàn toàn không mang tính xây dựng và không hiệu quả đối với chúng tôi".

Tổng thống Putin trước đó đã nói rằng kế hoạch 28 điểm là thứ có thể "tạo cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng".

Chi tiết đầy đủ của tài liệu mới vẫn chưa được công bố. Kế hoạch hiện tại là Washington sẽ liên hệ với Moscow trong những ngày tới với đề xuất mới. Các vấn đề lớn chưa được giải quyết, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ, sẽ cần được thảo luận trực tiếp giữa tổng thống Mỹ và Ukraine.

Tuy nhiên, theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Donald Trump hiện chưa có kế hoạch gặp Tổng thống Zelensky.

Mỹ - Ukraine thu hẹp khác biệt

Mỹ - Ukraine thu hẹp khác biệt

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nhận định hai bên đã đạt nhiều tiến triển và "đang tiến tới một nền hòa bình công bằng và bền vững"

Châu Âu muốn mời Nga tái gia nhập G8, Mỹ xem xét chuyển Tomahawk cho Ukraine

(NLĐO) - Đề xuất hòa bình Nga - Ukraine của châu Âu nêu rõ rằng Nga sẽ "tái hòa nhập dần dần vào nền kinh tế toàn cầu".

Mỹ nói đàm phán hiệu quả, Ukraine tỏ lòng “biết ơn”

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23-11 ca ngợi cuộc đàm phán hoà bình về Ukraine tại Geneva - Thụy Sĩ.

