Châu Âu muốn mời Nga tái gia nhập G8, Mỹ xem xét chuyển Tomahawk cho Ukraine

Theo Telegraph, châu Âu đã đề xuất mời Tổng thống Nga Vladimir Putin quay trở lại G8 trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Lời đề nghị tái gia nhập dành cho Nga, quốc gia đã bị loại khỏi diễn đàn chính trị này vào năm 2017 sau khi đơn phương sáp nhập Crimea, đã được đưa ra trong các cuộc đàm phán tại Geneva - Thụy Sĩ hôm 23-11.

Phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán về đề xuất hòa bình với Nga tại Geneva hôm 23-11 - Ảnh: AP

Đây là một trong số nhiều nhượng bộ mà các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra trong một đề xuất hòa bình riêng do các quan chức Anh soạn thảo, sau khi các thông tin ban đầu về đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump được hé lộ.

Kế hoạch của châu Âu nêu rõ rằng Nga sẽ "tái hòa nhập dần dần vào nền kinh tế toàn cầu" trước khi đề cập đến G8.

Trong khi đó, theo một số quan chức Mỹ nói với tờ Washington Post, phía Ukraine cũng được Mỹ hứa hẹn chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk nếu như Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.

Khi đó, tên lửa Tomahawk sẽ như một trong các biện pháp bảo đảm an ninh mà Mỹ dành cho Kiev, một cách tăng cường răn đe hậu xung đột.

Cũng theo các quan chức này, chính quyền ông Donald Trump hiểu rõ rằng những sự bảo đảm an ninh cho Ukraine trong kế hoạch mà nước này đề xuất vẫn chưa đủ tin cậy.

Cụ thể hơn, tổng thống Mỹ có thể tăng quy mô tối đa được phép của quân đội Ukraine hoặc thậm chí là loại bỏ hoàn toàn giới hạn này.

Các quan chức cũng giải thích việc chuyển giao các tên lửa Tomahawk đang được xem xét như một giải pháp thay thế cho việc triển khai lực lượng quân sự châu Âu tại Ukraine, điều mà Nga phản đối.

Washington tin rằng Kiev sẽ không sử dụng các tên lửa này để chống lại Nga một cách phủ đầu vì làm như vậy sẽ mất đi sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu.