Kể những câu chuyện để OCOP lan tỏa giá trị

Ngày 29-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tổ chức Hội thảo thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị OCOP, kết nối tiêu thụ và quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Đa - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM khẳng định chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. "OCOP không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần định hình nền nông nghiệp đô thị hiện đại, hội nhập sâu rộng" - ông Đa nhấn mạnh.

Hội thảo thu hút rất nhiều các ý kiến thảo luận, chia sẻ tâm huyết

Theo ông Đa, hội thảo lần này nhằm kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và kiến tạo giá trị trong chuỗi sản xuất - chế biến - phân phối - tiêu thụ. Các thảo luận tập trung vào mục tiêu mở rộng kênh tiêu thụ, tăng cường hệ thống phân phối hiện đại, thúc đẩy thương mại điện tử và nâng cao uy tín thương hiệu OCOP của Thành phố. Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp để tham mưu UBND TP xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp và thiết thực hơn.

Từ góc độ xúc tiến thương mại, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp cho rằng "Chìa khóa của OCOP là thay đổi tư duy". Ông phân tích: Sản phẩm OCOP không thể cạnh tranh trực diện với hàng hóa của các tập đoàn lớn. Vì vậy, con đường duy nhất là tạo khác biệt bằng thương hiệu. "Mỗi sản phẩm là kết tinh văn hóa, truyền thống và tâm huyết của người làm ra nó. Vì vậy, câu chuyện sản phẩm phải được kể bằng sự thật, bằng niềm tự hào và bằng sự chuẩn hóa trong từng chi tiết" - ông Tiến nói.

Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP thu hút đông người dân, du khách tham dự

Ông nhấn mạnh thương hiệu OCOP được xây dựng bài bản sẽ giúp người tiêu dùng tin tưởng hơn nhờ quy trình đánh giá, kiểm định nghiêm ngặt, từ đó mở ra cơ hội vào các hệ thống phân phối hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh và khẳng định bản sắc vùng miền. "Xây dựng thương hiệu không chỉ là làm marketing mà là hành trình đưa giá trị bản địa vươn xa" - ông Tiến khẳng định.

Ở góc độ phân phối, bà Bùi Thị Lưu Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch Cơ cấu Kinh tế Nông nghiệp (Sở Công Thương TPHCM) chỉ ra rằng thành phố hiện có hơn 14 triệu dân cùng mạng lưới phân phối rộng lớn với 12 hệ thống bán lẻ lớn, 300 siêu thị và 66 trung tâm thương mại. Đây là thị trường đầy tiềm năng nhưng không dễ khai thác nếu sản phẩm OCOP chưa đạt chuẩn.

Theo bà Ly, các hệ thống bán lẻ như Saigon Co.op, Big C, AEON và Satra đã chủ động bố trí khu vực trưng bày riêng cho sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm vẫn chưa thể vào siêu thị hoặc sàn thương mại điện tử do chất lượng chưa đồng bộ, mẫu mã bao bì chưa hấp dẫn, thông tin truy xuất chưa đầy đủ và năng lực marketing của chủ thể OCOP còn hạn chế. Trong khi đó, tiêu chuẩn của siêu thị rất cao, đặc biệt liên quan đến an toàn thực phẩm và quy cách đóng gói.

Các sản phẩm đã được chú trọng mẫu mã để thu hút người tiêu dùng

Trước thực tế đó, Sở Công Thương triển khai nhiều giải pháp như chương trình "Tick xanh trách nhiệm", Bình ổn thị trường, kết nối cung - cầu, tháo gỡ vướng mắc xúc tiến thương mại, tăng cường phối hợp liên ngành và tổ chức hội chợ, triển lãm chuyên đề. Mô hình M2C (từ nhà máy đến người tiêu dùng) cùng nền tảng ketnoicungcau.vn và ứng dụng AI – Live Commerce đang cho thấy hiệu quả khi rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và nhà phân phối.

Tính đến nay, đã có 358 nhà cung cấp tham gia với 3.617 sản phẩm được cấp "Tick xanh trách nhiệm". Các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok, Tiki, Lazada cùng đội ngũ KOL/KOC cũng đồng hành, giúp sản phẩm OCOP lan tỏa rộng rãi hơn.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, ông Nguyễn Cao Thắng, đại diện Công ty Nhàu Phong Thảo, một chủ thể OCOP của TPHCM, cho biết doanh nghiệp đã xây dựng thương hiệu từ chất lượng thật. Với mục tiêu nâng tầm giá trị trái nhàu Việt, doanh nghiệp đầu tư hơn 100 ha vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy đạt chuẩn 10.000 m² và ứng dụng công nghệ lên men 3 năm. Nhờ triết lý "làm thật - giá trị thật", sản phẩm ngày càng được thị trường tin tưởng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tham quan các gian hàng OCOP tại sự kiện

Không chờ thị trường tự tìm đến, Phong Thảo tích cực tham gia hội chợ OCOP, hội nghị kết nối cung - cầu, triển lãm nông nghiệp công nghệ cao để tăng nhận diện. Doanh nghiệp cũng tổ chức cho khách hàng tham quan vùng trồng và nhà máy nhằm minh bạch quy trình "từ đất đến sản phẩm". "Thương hiệu không hình thành trong một ngày mà được nuôi dưỡng bằng chất lượng ổn định, sự tử tế và bản sắc dân tộc" - ông Thắng chia sẻ.

Hội thảo khép lại với Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Chi cục Phát triển Nông thôn TPHCM và CLB Doanh nông Việt Nam, mở ra hướng hợp tác mới trong tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để những sản phẩm chủ lực của Thành phố chinh phục các hệ thống phân phối lớn và vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Lê Viết Bình - Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo đã kể các câu chuyện OCOP gắn với sản phẩm nông sản, từ nguồn gốc, xuất xứ đến quá trình hình thành, như một giải pháp gia tăng và lan tỏa giá trị chương trình. Ông đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM tổng hợp, chắt lọc các ý kiến để xây dựng những giải pháp sát thực, hướng tới hiệu quả cao hơn cho cộng đồng nông thôn, các chủ thể OCOP và chuỗi giá trị sản phẩm.



