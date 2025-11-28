HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

TPHCM khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP lần thứ I

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP TPHCM lần thứ I quy tụ hơn 100 gian hàng nhằm quảng bá thương hiệu, thúc đẩy chuỗi giá trị OCOP

Ngày 28-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP TPHCM lần thứ I năm 2025 với chủ đề "OCOP TPHCM - Hội nhập và phát triển", tại Nhà Truyền thống Cách mạng, số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu. Chương trình có sự tham dự của ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh kinh tế xanh, kinh tế số và mở rộng không gian phát triển đô thị sau sáp nhập.

TP HCM khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP lần thứ I năm 2025 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng các đại biểu tham dự Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định chương trình OCOP tiếp tục là động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn, góp phần chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và gia tăng thu nhập cho người dân.

Sự kiện năm nay được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng trong và ngoài nước; kết nối các chủ thể OCOP với doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất - kinh doanh.

TP HCM khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP lần thứ I năm 2025 - Ảnh 2.

Các đại biểu đi tham quan các gian hàng OCOP

Sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành, trưng bày hàng trăm sản phẩm OCOP tiêu biểu ở các nhóm thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, dược liệu và nông sản chế biến. Không gian trải nghiệm được tổ chức sinh động với hoạt động livestream quảng bá sản phẩm, chương trình văn hóa - nghệ thuật, trò chơi dân gian nhằm thu hút người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh chương trình OCOP đã trở thành động lực quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng giá trị gia tăng và bền vững. Lãnh đạo TPHCM ghi nhận nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các chủ thể sản xuất trong việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

TP HCM khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP lần thứ I năm 2025 - Ảnh 3.

Làng bè Như Ý giới thiệu sản phẩm hàu Long Sơn (xã Long Sơn, TP HCM)

TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình OCOP theo 4 định hướng trọng tâm: hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực chủ thể; thúc đẩy tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu; gắn sản phẩm OCOP với du lịch; và tăng cường mô hình liên kết chuỗi giá trị. Các chủ thể OCOP được khuyến nghị chủ động cải tiến sản phẩm, minh bạch thông tin, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tăng cường bảo vệ thương hiệu.

Trong chương trình khai mạc, Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân thành phố.

Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP TPHCM lần thứ I diễn ra từ ngày 28 đến 30-11, kỳ vọng trở thành điểm kết nối giao thương quan trọng, góp phần nâng tầm thương hiệu OCOP và lan tỏa giá trị văn hóa – kinh tế đặc trưng của từng vùng miền trong tiến trình hội nhập.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

TP HCM khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP lần thứ I năm 2025 - Ảnh 4.

TP HCM khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP lần thứ I năm 2025 - Ảnh 5.

TP HCM khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP lần thứ I năm 2025 - Ảnh 6.

TP HCM khai mạc Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP lần thứ I năm 2025 - Ảnh 7.


Hơn 100 gian hàng OCOP của nhiều tỉnh, thành góp mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 100 gian hàng OCOP của nhiều tỉnh, thành góp mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO) - Sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng của các tổ chức, cá nhân tham gia quảng bá, trưng bày sản phẩm nông sản của 30 tỉnh, thành

Đồng Tháp đã có 1.002 sản phẩm OCOP

(NLĐO) - Đến nay, có 824/1.002 sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp được bán trên sàn thương mại điện tử, đạt 82,24%

Nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP (chương trình "Mỗi xã một sản phẩm") tại ĐBSCL ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường nhưng cần giải quyết nhiều việc để nâng tầm thương hiệu

