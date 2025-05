Kẻ phá “Ngai vua triều Nguyễn” từng gây sự với 6 công an đang ngồi ăn sáng

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 30-5, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, có nhiều người nhắn tin, gọi điện hỏi ông có phải kẻ xâm hại "Ngai vua triều Nguyễn" là nhân viên hợp đồng của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (đơn vị quản lý ngai vua) hay không?

Ông Giang khẳng định rằng đối tượng này là Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983; trú tại TP HCM), đã được cơ quan chức năng xác minh làm rõ nhân thân, lý lịch và công khai rộng rãi.

Với biểu hiện không bình thường, Tâm không được gia đình bà cô ruột cho ở khi ra Huế nên đối tượng thường ngủ lang thang, trong đó hay qua đêm ở khu vực nhà thờ Phước Quốc Công cạnh bên.

Theo đó, Tâm sinh tại phường Hương Long, năm 1990 theo gia đình sinh sống tại TP HCM. Khoảng giữa tháng 5-2025, đối tượng về Huế xin đến sống tại nhà người thân ở kiệt 28, đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long nhưng bị đuổi đi nên sống lang thang. Ngày 18-7-2023, Tâm bị TAND quận Tân Bình (TP HCM) ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 24-5, Tâm mua vé vào cổng của Đại nội Huế, sau đó lẻn vào điện Thái Hòa rồi có những hành vi xâm hại bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn".

Ông Thái Công Nguyên kể lại chuyện kẻ "loạn thần" gây sự với các chiến sĩ công an đang ngồi ăn sáng.

Ông Thái Công Nguyên, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế giai đoạn 1989-2002 (ở gần khu vực kiệt 28 Nguyễn Phúc Nguyên), kể rằng ông từng bắt gặp đối tượng này với biểu hiện không bình thường. Đó là vào một buổi sáng cách đây chưa lâu, khi ông đang ngồi ăn sáng tại khu vực cầu Nguyễn Hoàng (cách kiệt 28 Nguyễn Phúc Nguyên chừng 300 m) thì thấy Tâm bước vào.

Khi này trong quán có 6 cán bộ, chiến sĩ công an đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ Tâm chạy tới đứng gây sự, chửi bới và sỉ vả các đồng chí công an. Sau khi được ông can ngăn thì Tâm mới rời quán, đạp xe bỏ đi.

Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm tới khu vực kiệt 28 đường Nguyễn Phúc Nguyên và gặp những người bà con của Tâm ở khu vực này. Một người phụ nữ có bà con cô cậu ruột của Tâm cho biết từ nhỏ Tâm cùng gia đình sống ở đây, sau chuyển vào TP HCM. Tâm gọi mẹ của bà này là cô ruột vì em của cha. Theo người phụ nữ này thì khi nhỏ Tâm cũng khá bình thường, sau khi rời quê vào trong TP HCM sinh sống thì có những biểu hiện như bị bệnh tâm thần.

Mới đây, Tâm về và xin vào nhà bà cô này ở nhưng thấy đối tượng có những dấu hiệu không bình thường nên gia đình từ chối. "Mẹ tôi bị tai biến, sống một mình, lúc nhớ lúc quên. Hằng ngày con cái phải thay nhau đến chăm sóc bà, trong khi Tâm có biểu hiện như vậy nên chúng tôi sợ lắm, không cho ở" - người phụ nữ này kể.

Cũng theo người này, Tâm sống lang thang, tối ai cho ngủ nhờ thì ngủ lại, thường xuyên ngủ ở nhà thờ Phước Quốc Công ngay cạnh bên.

Nhiều người dân ở khu vực Phú Mộng – Kim Long cũng cho biết họ thường gặp Tâm với biểu hiện bị bệnh tâm thần như chửi bới, cởi áo quần trêu chọc người đi đường… nên họ phải tránh né khi thấy đối tượng này. Tuy nhiên Tâm chưa có hành vi nào nguy hiểm để họ phải trình báo chính quyền.