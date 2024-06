Kênh mương dài 2,2 km giá hàng chục tỉ đồng nhưng thi công "ì ạch"

Công trình nâng cấp, sửa chữa kênh Chính Nam - hồ chứa nước Vực Tròn. Ảnh Hoàng Phúc

Công trình nâng cấp, sửa chữa kênh Chính Nam - hồ chứa nước Vực Tròn do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình làm chủ đầu tư, có tổng số vốn hơn 24 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Công trình này năm trong Dự án nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi trong hệ thống giai đoạn 1 – được thi công từ tháng 11-2021.



Mục tiêu của công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện hệ thống tưới tiêu cho bà con nông dân trong khu vực bởi tuyến kênh Chính Nam hồ chứa nước Vực Tròn cấp nước cho nhiều xã của huyện Quảng Trạch và một số phường của thị xã Ba Đồn với diện tích trên 3.000ha/năm.

Ngoài hệ thống kênh mương với chiều dài 2,2km thì công trình còn có một số hạng mục, như: cống qua đường, tấm đan qua kênh, cọc tiêu… Dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2023. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn quy định mà vẫn chưa hoàn thành, gây ra nhiều khó khăn cho việc tưới tiêu của nông dân địa phương, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng của người dân.

Tuyến kênh thi không ì ạch, tiến độ "rùa bò" khiến dân bức xúc - Ảnh Hoàng Phúc

Người dân ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch cho biết năm nay hạn hán, mưa ít, trong khi công trình mương thủy lợi chỉ dài có hơn 2km nhưng thi công 3 năm nay chưa xong khiến nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường dọc kênh. Nhiều diện tích lúa cũng bị ảnh hưởng vì ruộng đồng thiếu nước, không thể sản xuất.

Trước đây, khi hay tin có công trình kênh mương lớn, người dân rất phấn khởi vì nước sẽ cung cấp đủ để gieo cấy 2 vụ lúa/năm. Thế nhưng, nhiều tháng qua, công trình thi công "ì ạch", các hạng mục dang dở, ruộng đồng thiếu nước nên người dân bức xúc.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy công trình còn khoảng 500m kênh chưa hoàn thành, bỏ dở dang bên tuyến đường chính của xã Quảng Tùng nối vào Quảng Châu. Tại đây, nhiều hạng mục công trình nằm phơi nắng, không có công nhân làm việc.

Nhiều người cho rằng công trình kênh mương đầu tư số tiền rất lớn nhưng thiết kế bất hợp lý khi chỉ cắm cọc tiêu, không có hành lang bảo vệ nên nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, vì tuyến kênh nằm song song với tuyến trục chính đường liên xã, nơi có mật độ người và phương tiện qua lại rất đông.

Đáng chú ý, cách đây 3 tháng, từng có 2 trường hợp đi xe máy trên đường nhưng do bất cẩn đã lao xuống kênh khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Dù bất kỳ lý do nào, việc công trình chưa hoàn thành đúng hạn đã gây ảnh hưởng đến đến tình hình sản xuất nông nghiệp và lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công trình năm song song bên trục đường chính liên xã, việc thi công chậm khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh Hoàng Phúc

Ông Tưởng Thanh Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Tùng, cho biết kênh Chính Nam hồ chứa nước Vực Tròn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hệ thống tưới tiêu, công trình không vướng giải phóng mặt bằng nhưng liên tục chậm tiến độ một cách khó hiểu khiến cử tri bức xúc đã lên tiếng phản ánh, yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt xử lý để đảm bảo dự án hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Hồng Quảng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình - cho biết công trình sửa chữa, nâng cấp kênh Chính Nam - hồ Vực Tròn có tổng chiều dài 2.250m, hiện còn khoảng gần 500m tuyến kênh chưa hoàn thành. Trong đó có 2 nhà thầu đảm nhiệm thi công là Công ty CP Xây dựng và phát triển Nông thôn 10 (Nghệ An) đã hoàn thành với khối lượng 90% và Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tiến Đạt ở TP Đồng Hới hiện còn gần 500m chưa hoàn thành.

Theo ông Quảng, thời gian qua, Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn như dịch bệnh COVID-19 kéo dài và đặc biệt phải liên tục tạm dừng thi công do mở nước để phục vụ sản xuất, tưới tiêu cho bà con nên dẫn đến chậm tiến độ khá dài...