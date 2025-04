Kênh tương tác tiện ích cho người dân

Mới đây, Bộ Công an đã chính thức ra mắt tài khoản Zalo Official Account (OA) trên nền tảng Zalo mang tên "Bộ Công an", nhằm tăng cường kết nối với người dân trên nền tảng số. Đây là kênh cung cấp thông tin chính thống, đồng thời liên tục cập nhật các cảnh báo về tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Kịp thời, tiện lợi

Qua Zalo, người dân có thể đặt câu hỏi, liên hệ đường dây nóng hoặc gửi báo cáo các hành vi nghi ngờ đến Bộ Công an một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai... cũng đã chủ động triển khai tài khoản Zalo OA để truyền tải thông tin kịp thời, chính xác đến người dân.

Ở cấp địa phương, nhiều đơn vị tạo mini app (ứng dụng nhỏ trên Zalo) nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ công. Chẳng hạn, UBND phường 13, quận Gò Vấp; UBND phường 4, quận 3, TP HCM đã triển khai mini app, cho phép đặt lịch tiếp công dân, gửi góp ý, phản ánh, nhận thông báo, tra cứu dịch vụ công và tham gia khảo sát mức độ hài lòng; mini app GoBus TP HCM cung cấp thông tin chi tiết về các tuyến xe buýt như lộ trình, thời gian hoạt động và giá vé. Một số tỉnh, thành khác như Đắk Lắk với mini app "Đắk Lắk Trực Tuyến", Bà Rịa - Vũng Tàu với mini app "BR-VT Smart", hỗ trợ đặt lịch làm thủ tục hành chính, tra cứu quy hoạch, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và tiếp cận các dịch vụ công...

Theo thống kê của Zalo, trên nền tảng hiện đã có hơn 15.700 cơ quan nhà nước sử dụng Zalo OA và hơn 400 mini app của nhóm cơ quan nhà nước và tiện ích đang hoạt động. Không chỉ dừng lại ở nền tảng Zalo, các cơ quan như Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cổng thông tin Quốc hội… còn thiết lập các kênh mạng xã hội (MXH) trên Facebook (có dấu tích xanh) với lượng người theo dõi từ hàng chục ngàn đến hàng triệu. Tương tự, trên TikTok và YouTube, nhiều cơ quan cũng xây dựng các kênh riêng để truyền tải thông tin đến người dân một cách sinh động, trực quan.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết qua theo dõi các kênh chính thức, chị thường xuyên nhận được những cảnh báo kịp thời về các thủ đoạn lừa đảo, tội phạm. Các mini app trên Zalo cũng hỗ trợ hiệu quả trong việc tra cứu thông tin, đặt lịch làm việc với chính quyền hoặc gửi phản ánh các vấn đề xảy ra tại địa phương. Tuy nhiên, chị Hạnh chia sẻ rằng giao diện của một số mini app hiện vẫn chưa thật sự thân thiện với người lớn tuổi, gây khó khăn trong thao tác. "Nếu có thêm hướng dẫn trực quan, dễ hiểu hơn thì sẽ tiện lợi hơn cho người dân" - chị nói.

Anh Lê Minh Phúc (ngụ TP HCM) cũng đề xuất: "Việc tìm kiếm tài khoản Zalo OA của cơ quan bộ, ngành đôi khi vẫn gặp trở ngại, vì hệ thống chưa hiểu đúng từ khóa người dùng nhập. Đây là điểm nền tảng nên sớm cải thiện để nâng cao trải nghiệm cho người dân".

UBND phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM triển khai mini app trên nền tảng Zalo với nhiều tiện ích cho người dân

Cảnh giác với kênh mạng xã hội giả mạo

Liên quan kênh MXH, cơ quan chức năng gần đây phát hiện nhiều fanpage giả mạo. Cụ thể, fanpage có tên "Tiếp nhận Xử lý thu hồi và hoàn trả vốn treo" đã sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính "thu hồi tiền" hay tài khoản "Cục An ninh - Bộ Công an" đăng bài viết kèm các đường link, thông báo hỗ trợ lấy lại tiền cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Đáng chú ý, các fanpage này có cả tích xanh. Cơ quan chức năng đã khẳng định đây là Facebook giả mạo và khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao trước các bài đăng này. Website Bộ Công an cũng đã phát cảnh báo về tình trạng nhiều fanpage MXH ghi tên "Cục An ninh mạng" hoặc "Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao" cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo, hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an khẳng định Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không có chức năng hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo cho công dân. "Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang trong quá trình xây dựng trang thông tin chính thống có xác thực để hạn chế tình trạng giả mạo. Trước mắt, sẽ tiến hành phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành chặn, lọc các đường dẫn, tài khoản giả mạo trên không gian mạng" - Bộ Công an nêu rõ.

Ông Lê K. Hoàng - CEO Ecom Studio - cho hay nhiều fanpage có tích xanh bị lừa đảo lợi dụng là do các đối tượng đã mua lại từ nước ngoài, đặc biệt từ Mỹ, rồi đổi tên, ảnh đại diện và nội dung để giả mạo cơ quan chức năng. Lỗ hổng nằm ở chỗ sau khi cấp tích xanh, Facebook không tái kiểm duyệt khi fanpage thay đổi thông tin, khiến người dùng dễ nhầm lẫn. "Người dân nên kiểm tra kỹ fanpage trước khi tương tác, bao gồm thời gian hoạt động, lượng bài đăng, mức độ tương tác và phản hồi từ cộng đồng. Tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn từ các fanpage tự xưng cơ quan nhà nước nếu chưa đối chiếu với nguồn chính thức như website bộ/ngành hay tài khoản Zalo OA xác thực" - ông Hoàng lưu ý.

Chuyên gia an toàn thông tin Nguyễn Hữu Nguyên đề xuất cần bổ sung chế tài nghiêm hành vi mạo danh cơ quan công quyền trên MXH. Theo ông Nguyên, nên thành lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp công nghệ trong nước nhằm giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm fanpage giả mạo, ngăn chặn hành vi lừa đảo từ giai đoạn đầu.

Siết quy trình xác minh Theo ông Lê K. Hoàng, Facebook cần siết quy trình giám sát hậu xác minh, đặc biệt khi có thay đổi tên hoặc nội dung fanpage. Đồng thời, cơ quan chức năng nên công khai danh sách kênh chính thức, hỗ trợ người dân tra cứu nhanh chóng. Việc nâng cao kỹ năng số, nhất là cho người lớn tuổi, cũng là giải pháp cấp thiết.