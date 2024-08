Khác với nhiều đội bóng tại V-League, sân Thống Nhất không có phòng truyền thống, nhà trưng bày danh hiệu... của CLB chủ nhà nên không thể tạo điều kiện cho khán giả tham quan, tìm hiểu lịch sử phát triển bóng đá ở địa phương này.



Thực tế, sau khi thăng hạng V-League ở mùa giải 2017, chủ tịch CLB TP HCM lúc đấy là cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đã tạo dựng phòng truyền thống được đặt tại đường Pasteur - trụ sở Công ty CP Bóng đá TP HCM. Trong phòng truyền thống lưu lại nhiều cúp, cờ, hình ảnh, kỷ vật của CLB Cảng Sài Gòn và sau này là Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn nhưng không thể hiện được bản sắc của CLB TP HCM. Vì vậy, địa điểm này cũng dần bị lãng quên sau khi Lê Công Vinh chia tay "chiến hạm đỏ".

Khán đài sân Thống Nhất sẽ chen kín người xem khi chất lượng chuyên môn các trận đấu được tăng cao. (Ảnh: QUỐC AN)

Được cải tạo mặt cỏ và cơ sở hạ tầng từ năm 2017, sân Thống Nhất hiện có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, được giới chuyên gia đánh giá là một trong những sân đấu đạt tiêu chuẩn châu Âu. Tại vòng bảng AFC Champions League 2022, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà. Tương tự, CLB Viettel cũng chọn địa điểm này làm sân nhà ở các trận thi đấu Cúp AFC 2022.

Trước đó, sân Thống Nhất là biểu tượng của bóng đá TP HCM, từng là sân bóng sôi động với các trận đấu hấp dẫn. Tuy nhiên, kể từ ngày Cảng Sài Gòn không còn, địa điểm này thưa thớt người xem. Bên cạnh đó, không ít đội bóng cũng đã tan rã sau thời gian sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà. Vì vậy, việc kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất luôn là bài toán khó giải của những nhà chuyên môn.

Giá vé xem một trận đấu V-League diễn ra trên sân Thống Nhất không cao, dao động từ 100.000 đồng/vé ở khán đài A, 70.000 đồng/vé ở khán đài B và 50.000 đồng/vé ở khán đài C, D. Thậm chí, nếu mua vé mùa thì mức giá còn ưu đãi hơn, lần lượt là 1 triệu đồng (A), 850.000 đồng (B) và 200.000 đồng (C, D). Hiện ban tổ chức các trận đấu V-League trên sân Thống Nhất chưa công bố giá vé ở mùa giải mới nhưng phương cách mua vé sẽ không thay đổi so với mùa trước, bao gồm các hình thức mua trực tiếp, online và trọn mùa giải.

Thống kê mùa giải V-League 2023-2024 cho thấy số lượng khán giả đến sân Thống Nhất thấp hơn rất nhiều so với những mùa trước đó, trung bình khoảng 4.500 người/trận. Theo thông tin từ ban truyền thông của CLB TP HCM, số lượng khán giả đến sân Thống Nhất xem đội nhà thi đấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thời gian diễn ra trận đấu, mức độ nổi tiếng của các cầu thủ thi đấu và trận cầu mang tính quan trọng, có yếu tố phân định thứ hạng chung cuộc.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, nguyên nhân khiến lượng khán giả sụt giảm ở mùa giải vừa qua là vì lịch thi đấu bị dồn toa, thường diễn ra vào những ngày trong tuần. Ở mùa giải 2024-2025, khán đài B sân Thống Nhất cũng hạn chế khán giả vì đang trong kế hoạch bảo dưỡng.

Muốn giải quyết được bài toán thu hút người xem V-League cần rất nhiều biện pháp, làm đồng bộ, từ ban tổ chức giải đấu đến bộ phận truyền thông của CLB. Nhiều ý kiến cho rằng cầu thủ khi thi đấu, trình diễn trên sân cần chuyên nghiệp hơn, tránh tiêu cực và biết tôn trọng khán giả thì các khán đài sẽ thu hút nhiều khán giả hơn.

Mùa giải 2024-2025, bên cạnh những trận đấu của CLB TP HCM tại V-League, người hâm mộ bóng đá TP HCM còn có dịp chứng kiến các ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam, vừa cập bến CLB Thanh niên TP HCM ở Giải Hạng nhất quốc gia như thủ thành Đặng Văn Lâm, các cầu thủ Đỗ Văn Thuận, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Phạm Văn Thành, Trịnh Đức Lợi, Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình, Trần Hoàng Sơn...

Việc chiêu mộ hàng loạt cầu thủ đã và đang khoác áo các cấp tuyển quốc gia, tăng chất lượng chuyên môn đội bóng, duy trì bản sắc bóng đá địa phương... cũng là cách thu hút khán giả trở lại với các khán đài.