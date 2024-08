Trung vệ Việt kiều gia nhập CLB TP HCM

Trung vệ Adriano Schmidt là trụ cột trong màu áo Bình Định kể từ năm 2022, góp công lớn giúp đội chủ sân Quy Nhơn đoạt ngôi á quân V-League 2023-2024. Với kỹ năng phán đoán tình huống và tranh chấp mạnh mẽ, cầu thủ 30 tuổi trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong hàng phòng ngự của đội bóng đất võ.

Adriano Schmidt là trụ cột trong màu áo Bình Định

Adriano Schmidt có thể chơi đa năng ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh, "không chiến" khá tốt. Tuy nhiên, với thể hình không quá nổi bật (cao 1,85m) và thể lực thiếu ổn định vì gánh nặng tuổi tác, trung vệ người Đức gốc Việt nhiều lần không thể chơi trọn vẹn 90 phút của một trận đấu.

Trước mùa giải mới, Schmidt lựa chọn cập bến CLB TP HCM với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2026. Cầu thủ sinh năm 1994 là sự thay thế hợp lý và quan trọng, gia cố hàng thủ của "chiến hạm đỏ" sau khi đội chủ sân Thống Nhất chia tay trung vệ Brendon Lucas, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Cao Hoài An, Ngô Tùng Quốc hay Sầm Ngọc Đức....

Schmidt từng được HLV Park Hang-seo điền tên vào đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6-2022. Dưới thời HLV Troussier, trung vệ Việt kiều này được điền tên vào danh sách dự tuyển đội tuyển quốc gia song không thể trụ lại để thi đấu các trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 6-2023.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội cũng chiêu mộ thành công cầu thủ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh. Jason Pendant Quang Vinh gia nhập đội bóng ngành Công an dưới dạng cầu thủ tự do, được đồn đoán ký hợp đồng 2 năm với khoản "lót tay" dao động từ 10 tỉ đồng/mùa.

Cầu thủ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh

Jason Pendant sinh ra tại Pháp, có mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ 27 tuổi từng khoác áo đội U18 Pháp và chơi đa năng ở hàng lang cánh. Trước khi đến Việt Nam thi đấu, Quang Vinh từng khoác áo các CLB: Sochaux, New York Redbulls và Quevilly Rouen.

Cùng thời điểm, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đưa ra thông báo chính thức về việc gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với cựu tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Trọng Hoàng sau khi giúp đội bóng núi Hồng trụ hạng V-League thành công.