Bạn đọc

Vụ nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá: Công bố nguyên nhân chính thức

Ngọc Giang

(NLĐO)- Kết quả xét nghiệm cho thấy nước biển chuyển màu xanh lá ở Vũng Tàu do có sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa báo cáo UBND thành phố về kết quả xét nghiệm mẫu nước biển tại khu vực phường Vũng Tàu sau khi xuất hiện hiện tượng nước biển chuyển màu xanh lá khiến người dân và du khách lo ngại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước đó đơn vị đã có báo cáo về kết quả khảo sát khu vực biển phường Vũng Tàu và đề nghị Viện Khoa học sự sống (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp phân tích mẫu nước lấy ngày 27-10.

Nguyên nhân nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá - Ảnh 1.

Nước biển Vũng Tàu có màu lạ. Ảnh cắt từ clip người dân quay vào chiều 25-10

Đến ngày 5-11, Viện Khoa học sự sống đã gửi kết quả chính thức xác định nguyên nhân nước biển đổi màu. Kết quả cho thấy nước biển ở đây xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans (còn gọi là tảo Noctiluca), với mật độ khoảng 80 tế bào/ml nước biển.

Đây là loài tảo phân bố rộng trên thế giới, thường gặp ở gần bờ, vùng nước ven biển và có khả năng phát triển mạnh, tùy thuộc vào nhiệt độ và dinh dưỡng trong nước biển.

Theo đánh giá chuyên môn, loài tảo Noctiluca scintillans không sinh độc tố. Vì vậy, dù tạo ra hiện tượng đổi màu nước biển sang xanh lá, tảo không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hiện tượng này được xác định là một hiện tượng tự nhiên, nhưng có thể gây lo ngại do màu nước biển thay đổi rõ rệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến thời điểm báo cáo, khu vực biển thuộc phường Vũng Tàu đã không còn hiện tượng nước biển đổi màu. Công tác theo dõi, giám sát môi trường biển sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới với sự phối hợp giữa Sở, UBND phường Vũng Tàu và các đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 25-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và video ghi lại cảnh nước biển tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu) chuyển sang màu xanh lá cây lạ mắt, khiến nhiều người dân và du khách bất ngờ, lo ngại. Hiện tượng này chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, đến hôm sau thì không còn.

