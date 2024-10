UBND quận 3 vừa có báo cáo kết quả điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) ngày 10-10.

Theo UBND quận 3, căn cứ vào kết quả điều tra cho thấy chưa đủ cơ sở khoa học để xác định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm.

Về hướng xử lý, kiến nghị, UBND quận 3 cho biết tiếp tục triển khai kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học năm học 2024-2025. Đồng thời, giao Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm; có nhân viên giao nhận và giám sát các nhân viên cơ sở cung cấp suất ăn; có bố trí phòng riêng biệt để phân chia, hâm nóng thức ăn, tránh bụi bặm; định kỳ tự lấy mẫu kiểm tra giám sát chất lượng nước phục vụ ăn uống trong nhà trường; vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.

Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM)

Đối với Trường THPT Lê Quý Đôn, cần tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình chế biến của cơ sở cung cấp suất ăn sẵn bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Bố trí phòng riêng, kín để phục vụ cho việc hâm nóng và phân chia thức ăn. Vệ sinh sạch sẽ bàn ăn của học sinh trước và sau khi ăn. Cập nhật đầy đủ thông tin vào sổ lưu mẫu thực phẩm. Nghiêm túc vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm căng tin, bếp ăn tập thể.

UBND quận 3 cũng giao phòng y tế quận chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căng tin tại các trường học trên địa bàn quận 3. Tiếp tục theo dõi, tham mưu UBND quận xử lý kịp thời nếu có thông tin phản ánh hoặc phát hiện cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin về sự việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Theo báo cáo của quận 3, trong ngày 10-10 có 6 trong số 1.348 trường hợp cùng ăn bún gạo xào có triệu chứng đau bụng, nôn. Các triệu chứng này xuất hiện sau 2 giờ 30 phút ăn trưa bán trú tại trường.

Ngay khi nhận thông tin, Phòng Y tế quận 3 đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận 3, Trạm Y tế phường Võ Thị Sáu đến hiện trường điều tra dịch tễ, ghi nhận thông tin, đồng thời tiến hành niêm phong mẫu lưu thực phẩm. Phòng Y tế đã gửi xét nghiệm vi sinh các mẫu lưu thực phẩm tại trường, chờ kết quả kiểm nghiệm.

Trong 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, có 5 học sinh nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn lúc 15 giờ ngày 10-10 và đã xuất viện lúc 19 giờ cùng ngày; 1 học sinh đau bụng nghỉ tại phòng y tế của trường, được gia đình đón về. Hiện tại sức khỏe của các em đã ổn định.

Được biết, hiện Trường THPT Lê Quý Đôn vẫn đang tạm ngưng hoạt động căng tin nhà trường và tạm dừng phục vụ suất ăn bán trú kể từ ngày 14-10 cho đến khi có kết luận từ các cơ quan chức năng.