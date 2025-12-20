Kết luận xử lý vướng mắc liên quan loạt dự án lớn ở TPHCM, có dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kết luận xử lý vướng mắc liên quan loạt dự án lớn ở TPHCM, có dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

QUỐC ANH

(NLĐO) - Đối với 12 dự án thuộc thẩm quyền của TPHCM, đề nghị thành phố khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 1-2026.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 751, làm việc với UBND TPHCM về báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn thành phố.


Chính phủ gỡ khó hàng loạt dự án lớn cho TPHCM - Ảnh 1.

Dự án Saigon Centre IV và Saigon Centre V thuộc thẩm quyền xử lý của TPHCM.

Theo kết luận, TPHCM (sau sắp xếp) có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan tháo gỡ, cho định hướng tháo gỡ 670/838 dự án chiếm 80% các dự án được xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND TPHCM. 

Tuy nhiên, thành phố cần tập trung rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ thông tin, danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài bảo đảm không bỏ sót, bỏ lọt.

Chính phủ gỡ khó hàng loạt dự án lớn cho TPHCM - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị TPHCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư dự án ngăn triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng.

UBND TPHCM khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền để nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động. Chịu trách nhiệm làm rõ các vướng mắc của dự án liên quan việc tuân thủ các quy định pháp luật trong từng thời kỳ; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp với tình hình thực tiễn, trên tinh thần pháp luật cho phép.

Trong đó, đối với các dự án Khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại số 3C Tôn Đức Thắng, Dự án khu dân cư số 168 Phan Văn Trị và Dự án Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế, UBND TPHCM tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công an trả lời kết quả xác minh về các nội dung liên quan trực tiếp đến các dự án.

Trong đó, cần xác định rõ: Có vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, nếu có thì các dự án trên có phải là vật chứng của vụ án hay không. Trên cơ sở kết quả trả lời của Bộ Công an, UBND TPHCM tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc tại các dự án này.

Đối với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), TPHCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ ngày 21-7-2025 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng tại thành phố bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư; báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Đối với 12 dự án thuộc thẩm quyền của TPHCM, đề nghị thành phố khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 1-2026.

Trong khi đó, đối với các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về xác định thời điểm tính giá đất cho quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dự án BT); xác định lại giá đất để truy thu các khoản nộp bổ sung, Phó Thủ tướng Thường trực giao các bộ liên quan khẩn trương hướng dẫn thành phố thực hiện theo quy định; đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối những dự án có tình huống pháp lý tương tự như quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15, đề nghị UBND TPHCM chủ động rà soát, phân loại và xác định tình huống tương tự về mặt pháp lý của dự án; cơ chế, chính sách đề xuất áp dụng theo quy định.

Đối với nội dung vướng mắc tại các dự án BT, BOT, UBND TPHCM chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn thực hiện theo quy định; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) đảm bảo theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước và nhà đầu tư".

Đối với dự án do nhà đầu tư có vốn nước ngoài thực hiện chưa làm rõ, xác định sai phạm do lỗi của cơ quan Việt Nam hay nhà đầu tư, UBND TPHCM trao đổi, làm việc cụ thể với nhà đầu tư để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền về cơ chế tháo gỡ để dự án triển khai khả thi, đúng quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước và doanh nghiệp.


Tin liên quan

Gỡ vướng cho nhiều dự án bất động sản

Gỡ vướng cho nhiều dự án bất động sản

TP HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động các dự án trì trệ từ nhiều năm nay

Gần 14.800 tỉ đồng tháo gỡ vướng mắc 11 dự án BOT giao thông

(NLĐO) - 11 dự án BOT giao thông được đề xuất có cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội để tháo gỡ vướng mắc với kinh phí gần 14.800 tỉ đồng

Nhiều dự án cầu, đường đua về đích

Nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đang chạy nước rút để kịp thông xe kỹ thuật dịp lễ 30-4

dự án chống ngập phó thủ tướng thường trực văn phòng chính phủ dự án khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo