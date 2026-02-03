Kết nạp 32 công nhân - lao động ưu tú vào Đảng

Sáng 3-2, tại Đặc khu Côn Đảo, LĐLĐ TPHCM phối hợp Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và cấp ủy các chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 32 đoàn viên ưu tú trong công nhân - lao động thành phố. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại khuôn viên Di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương, địa chỉ đỏ thiêng liêng gắn với những trang sử bi tráng của dân tộc.

Lễ kết nạp Đảng được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Hàng Dương, “địa chỉ đỏ” giàu giá trị giáo dục truyền thống cách mạng.

Tuyên thệ vào Đảng tại vùng đất thiêng

Đây là lần đầu tiên lễ kết nạp đảng viên trong công nhân - lao động TPHCM được tổ chức tại Côn Đảo. Việc lựa chọn Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm tiếp nối con đường mà các thế hệ đi trước đã lựa chọn.

Các đoàn viên ưu tú nhận quyết định kết nạp và chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, 32 đoàn viên – lao động ưu tú tuyên thệ trung thành với lý tưởng của Đảng, nguyện suốt đời rèn luyện, phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Khoảnh khắc giơ cao nắm tay tuyên thệ giữa không gian linh thiêng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành chính trị của mỗi đảng viên trẻ.

Các đoàn viên ưu tú tuyên thệ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương trong lễ kết nạp Đảng

Xúc động khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh Kim Vĩnh Cường, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo), cho biết đây là niềm tự hào không chỉ của cá nhân mà còn của tập thể người lao động tại đơn vị.

Thay mặt các đảng viên mới, anh cam kết tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn; lan tỏa ý thức trách nhiệm và tinh thần kỷ luật trong đội ngũ công nhân. "Chúng tôi sẽ sống và làm việc xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của tổ chức và người lao động" – anh Cường nói.

Bồi đắp lý tưởng cho lực lượng công nhân

Theo ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư Chi bộ Logistic thuộc Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Thái Bình (phường Dĩ An), lễ kết nạp là kết quả của quá trình bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên trong công nhân - lao động được các cấp ủy kiên trì triển khai nhiều năm qua.

Đợt này, riêng doanh nghiệp có 4 công nhân - lao động vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc phát hiện và rèn luyện những hạt nhân tích cực từ thực tiễn sản xuất.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Đặc khu Côn Đảo trao quà chúc mừng các đảng viên mới

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Đặc khu Côn Đảo chụp ảnh lưu niệm cùng 32 đoàn viên ưu tú trong công nhân - lao động vừa được kết nạp vào Đảng



Ông Chung cho rằng việc tổ chức lễ kết nạp tại Côn Đảo không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn là một hình thức giáo dục chính trị sinh động. Không gian lịch sử đặc biệt giúp đảng viên mới nhận thức sâu sắc hơn về danh dự và trách nhiệm của người đảng viên, từ đó hun đúc bản lĩnh, ý chí phấn đấu trong lao động và cuộc sống.

Cấp ủy các chi bộ tin tưởng lực lượng đảng viên xuất thân từ công nhân sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tay nghề, giữ vai trò hạt nhân trong phong trào lao động sản xuất; góp phần xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, đoàn kết và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, đánh giá cao sự phối hợp giữa Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và LĐLĐ TPHCM trong công tác xây dựng Đảng trong công nhân - lao động.

Theo ông, việc gắn kết hoạt động kết nạp Đảng với giáo dục truyền thống tại Côn Đảo là mô hình giàu ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến cho thế hệ công nhân trẻ.

Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo phát biểu tại buổi lễ

"Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo cam kết tiếp tục đồng hành cùng LĐLĐ TPHCM duy trì các chương trình giáo dục truyền thống, tạo môi trường để công nhân - lao động rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong tổ chức Đảng" - ông Phan Trọng Hiền nhấn mạnh.