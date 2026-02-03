HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Kết nạp 32 công nhân - lao động ưu tú vào Đảng

Huỳnh Như

(NLĐO) - Giữa không gian thiêng liêng tại Nghĩa trang Hàng Dương 32 công nhân - lao động ưu tú của TPHCM đã vinh dự tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng

Sáng 3-2, tại Đặc khu Côn Đảo, LĐLĐ TPHCM phối hợp Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và cấp ủy các chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 32 đoàn viên ưu tú trong công nhân - lao động thành phố. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại khuôn viên Di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương, địa chỉ đỏ thiêng liêng gắn với những trang sử bi tráng của dân tộc.

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.

Lễ kết nạp Đảng được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Hàng Dương, “địa chỉ đỏ” giàu giá trị giáo dục truyền thống cách mạng.

Tuyên thệ vào Đảng tại vùng đất thiêng

Đây là lần đầu tiên lễ kết nạp đảng viên trong công nhân - lao động TPHCM được tổ chức tại Côn Đảo. Việc lựa chọn Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm tiếp nối con đường mà các thế hệ đi trước đã lựa chọn.

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 2.
LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 3.

Các đoàn viên ưu tú nhận quyết định kết nạp và chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, 32 đoàn viên – lao động ưu tú tuyên thệ trung thành với lý tưởng của Đảng, nguyện suốt đời rèn luyện, phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Khoảnh khắc giơ cao nắm tay tuyên thệ giữa không gian linh thiêng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành chính trị của mỗi đảng viên trẻ.

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 4.

Các đoàn viên ưu tú tuyên thệ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương trong lễ kết nạp Đảng

Xúc động khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh Kim Vĩnh Cường, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo), cho biết đây là niềm tự hào không chỉ của cá nhân mà còn của tập thể người lao động tại đơn vị. 

Thay mặt các đảng viên mới, anh cam kết tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn; lan tỏa ý thức trách nhiệm và tinh thần kỷ luật trong đội ngũ công nhân. "Chúng tôi sẽ sống và làm việc xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của tổ chức và người lao động" – anh Cường nói.

Bồi đắp lý tưởng cho lực lượng công nhân

Theo ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư Chi bộ Logistic thuộc Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Thái Bình (phường Dĩ An), lễ kết nạp là kết quả của quá trình bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên trong công nhân - lao động được các cấp ủy kiên trì triển khai nhiều năm qua. 

Đợt này, riêng doanh nghiệp có 4 công nhân - lao động vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc phát hiện và rèn luyện những hạt nhân tích cực từ thực tiễn sản xuất.

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 5.
LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 6.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Đặc khu Côn Đảo trao quà chúc mừng các đảng viên mới

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 7.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Đặc khu Côn Đảo chụp ảnh lưu niệm cùng 32 đoàn viên ưu tú trong công nhân - lao động vừa được kết nạp vào Đảng


Ông Chung cho rằng việc tổ chức lễ kết nạp tại Côn Đảo không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn là một hình thức giáo dục chính trị sinh động. Không gian lịch sử đặc biệt giúp đảng viên mới nhận thức sâu sắc hơn về danh dự và trách nhiệm của người đảng viên, từ đó hun đúc bản lĩnh, ý chí phấn đấu trong lao động và cuộc sống.

Cấp ủy các chi bộ tin tưởng lực lượng đảng viên xuất thân từ công nhân sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tay nghề, giữ vai trò hạt nhân trong phong trào lao động sản xuất; góp phần xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, đoàn kết và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, đánh giá cao sự phối hợp giữa Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và LĐLĐ TPHCM trong công tác xây dựng Đảng trong công nhân - lao động. 

Theo ông, việc gắn kết hoạt động kết nạp Đảng với giáo dục truyền thống tại Côn Đảo là mô hình giàu ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến cho thế hệ công nhân trẻ. 

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 8.

Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo phát biểu tại buổi lễ

"Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo cam kết tiếp tục đồng hành cùng LĐLĐ TPHCM duy trì các chương trình giáo dục truyền thống, tạo môi trường để công nhân - lao động rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong tổ chức Đảng" - ông Phan Trọng Hiền nhấn mạnh.

Gắn kết nghĩa tình đất liền - hải đảo

Hoạt động kết nạp Đảng được tổ chức gắn với chuỗi chương trình an sinh hướng về Côn Đảo. Dịp này, LĐLĐ TPHCM trao 1.000 phần quà trị giá 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 8.

Ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, trao bảng tượng trưng 1.000 phần quà trị giá 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo.

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 8.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM trao quà chăm lo cho người dân khó khăn trên địa bàn

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 9.

ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo trao quà chăm lo cho người dân khó khăn trên địa bàn

Cùng ngày, 6 Công đoàn thành phố trực thuộc Trung ương cũng trao bảng tượng trưng xây dựng công trình "Vườn cây đại đoàn kết" (đợt 2) với kinh phí 2,5 tỉ đồng. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức trồng cây tại công trình, hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây", góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa tổ chức Công đoàn thành phố với chính quyền và nhân dân Côn Đảo.

LĐLĐ TPHCM kết nạp 32 công nhân, lao động ưu tú vào Đảng tại Đặc khu Côn Đảo - Ảnh 8.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, Đặc khu Côn Đảo và các đảng viên mới thực hiện nghi thức trồng cây tại công trình “Vườn cây đại đoàn kết”

Tin liên quan

Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Chiều 19-8, Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 150 đại biểu.

Đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ công nhân tiêu biểu trong sáng tạo

NLĐO) - Trong Tháng Công nhân, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, gặp gỡ đoàn viên, công nhân tiêu biểu trong sáng tạo

lao động kết nạp đảng viên LĐLĐ TPHCM công nhân xây dựng Đảng trong công nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo