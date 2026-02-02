Kết quả điều tra ban đầu vụ 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kết quả điều tra ban đầu vụ 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm

Ca Linh-Tâm Minh

(NLĐO) - Sau khi uống rượu ngâm, 6 người ở Đồng Tháp có biểu hiện bất thường, trong đó 2 người tử vong

Liên quan đến vụ 2 người chết sau khi uống rượu ngâm tại xã Bình Trưng, ngày 2-2, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan đã có kết quả điều tra ban đầu.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 29-1, ông Nguyễn Văn Sĩ (55 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà cùng với nhóm bạn gồm: ông Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi; anh ruột ông Sĩ), Lê Thanh Hồng (55 tuổi), Nguyễn Văn Tư (53 tuổi), Nguyễn Văn Út (32 tuổi) và Trần Văn Hạnh (54 tuổi; cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp điều tra vụ 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với các nhân chứng liên quan vụ việc

Nhóm người trên uống rượu do ông Sĩ mua rượu trắng về nhà pha với bình rượu ngâm trái mỏ quạ và bình rượu ngâm nấm linh chi, đến 21 giờ cùng ngày thì giải tán.

Ngày 30 và 31-1, các ông Hạnh, Hồng, Tư, Út và Sĩ có dấu hiệu khó chịu, mệt mỏi nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Sáng 1-2, ông Hoàng cũng thấy khó chịu và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Riêng ông Hạnh và Sĩ có biểu hiện bất thường nên được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Ngày 31-1, cả 2 ông đã tử vong.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của ông Hạnh và Sĩ là do suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu để xét nghiệm vi thể, độc chất để tiếp tục điều tra.

Hiện, sức khỏe ông Tư và ông Út đã tạm ổn định. Riêng ông Hồng đang điều trị hồi sức tích cực, còn ông Hoàng sức khỏe bình thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thu giữ 1 bình thủy tinh có chứa rượu ngâm trái mỏ quạ, 2 chai thủy tinh có chứa rượu ngâm nấm linh chi để phục vụ công tác giám định.

Tin liên quan

Uống rượu ngâm nấm, 7 người đàn ông nhập viện

Uống rượu ngâm nấm, 7 người đàn ông nhập viện

(NLĐO) - Sau khi uống rượu ngâm nấm, 7 người xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc và được đưa tới bệnh viện cấp cứu

Uống rượu ngâm cà gai, 2 người đàn ông mê sảng

(NLĐO) – Sau khi uống rượu ngâm với loại cà có gai, hai người đàn ông rơi vào tình trạng mê sảng và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

3 người "ra đi" sau khi uống rượu ngâm hạt chân chó

Đem 9 lít rượu vào rừng để uống nhưng lít cuối cùng ngâm với hạt chân chó đã khiến 3 người tử vong, 2 người nhập viện

phòng cảnh sát hình sự đồng tháp rượu ngâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo