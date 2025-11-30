HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kết quả kiểm định độc lập các tuyến đường vừa làm xong đã hỏng ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Các tuyến đường vừa làm xong đã hỏng ở Gia Lai đã có kết quả kiểm định độc lập, chính quyền địa phương cho biết sẽ xử lý nghiêm sai phạm.

Ngày 30-11, UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết quả kiểm định độc lập đối với các tuyến được phản ánh trong bài viết "Đường vừa làm xong đã hỏng, địa phương quyết không nhận bàn giao" mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Theo đó, sau khi Báo Người Lao Động thông tin, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ các nội dung được phản ánh.

Kết quả kiểm định độc lập đường vừa làm xong đã hỏng ở Gia Lai - Ảnh 1.

Tuyến đường Quang Trung hiện đã nát bét dù mới được đầu tư sửa chữa

Kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng xác định các dự án sửa chữa đường Quang Trung, đường Hùng Vương được UBND huyện Ia Pa (cũ) giao Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng huyện làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Hiện đường Quang Trung đã nghiệm thu hoàn thành, thanh toán tiền cho nhà thầu, chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, khối lượng sửa chữa thuộc phạm vi thiết kế dự án đều đã bị hư hỏng. Ngoài ra, trên tuyến đường còn phát sinh hư hỏng nhiều vị trí nằm ngoài phạm vi thiết kế của dự án.

Còn đường Hùng Vương đã thi công xong, chưa nghiệm thu hoàn thành và thanh toán cho nhà thầu. Các khối lượng sửa chữa thuộc phạm vi dự án đều đã bị hư hỏng. Ngoài ra, còn phát sinh hư hỏng nhiều vị trí nằm ngoài phạm vi thiết kế.

Để làm rõ tố cáo các dự án có thi công sai thiết kế, có dấu hiệu rút ruột công trình hay không, UBND xã Ia Pa đã thuê đơn vị tiến hành kiểm định độc lập.

Cận cảnh tuyến đường Quang Trung, Hùng Vương tại xã Ia Pa mới làm xong đã hỏng

Theo ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, hiện đã có kết quả kiểm định độc lập. Trong tuần tới sẽ họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Pa để thống nhất các nội dung, hướng xử lý trước khi công bố kết quả. 

"Các nội dung trong kết quả kiểm định độc lập so với thực tế có nhiều nội dung không thống nhất. Trong trường hợp thi công sai thiết kế, có dấu hiệu rút ruột công trình thì cũng sẽ xử lý nghiêm" - ông Công nói.

Cũng theo ông Công, ngoài các công trình đường Quang Trung, đường Hùng Vương thì người dân còn tố cáo thêm đường Trần Hưng Đạo cũng vừa được sửa chữa xong đã hỏng. Đối với tuyến đường này, chính quyền xã cũng sẽ thành lập lực lượng để làm rõ nội dung tố cáo.

Yêu cầu chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm

Sau khi kiểm tra và phát hiện các dự án trên vừa sửa chữa xong đã hỏng, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư - xây dựng huyện Ia Pa (cũ), chịu hoàn toàn trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, hư hỏng. Đơn vị này phải phối hợp các bên liên quan tham gia dự án đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý triệt để các vị trí mặt đường hư hỏng, đảm bảo chất lượng và mỹ quan công trình theo quy định

