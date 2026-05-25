HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Kết quả xác minh vụ hộp xôi có dòi gây xôn xao mạng xã hội

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Công an đã vào cuộc kiểm tra sau khi mạng xã hội đăng tải thông tin kèm hình ảnh dòi lúc nhúc trong hộp xôi sáng

Ngày 25-5, tin từ Công an xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, cho hay đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, tham mưu xử lý vụ việc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thôn Nam Đông.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an xã Cồn Tiên phát hiện tài khoản facebook tên T.K đăng tải nội dung phản ánh việc phát hiện dòi trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì Hạnh Phúc (thuộc thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên).

Dòi lúc nhúc trong hộp xôi: Công an vào cuộc điều tra an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Sự việc dòi xuất hiện trong hộp xôi được đăng tải trên facebook mang tên T.K thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Thông tin này thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã này đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy vào khoảng 8 giờ cùng ngày, chị N.T.N (SN 2009, ngụ xã Cồn Tiên) đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc mua 5 hộp xôi thập cẩm với giá 10.000 đồng/hộp. Cơ sở này do bà Trần Thị Thanh Huyền (SN 1982, thường trú tại thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên) trực tiếp bán.

Sau khi mua, 4 hộp được N. cùng các em ăn hết. Người anh ăn hộp thứ 5 thì phát hiện bên trong có nhiều dòi. Ngay sau đó, N. mang hộp xôi đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc để phản ánh và được chủ quán thu lại hộp xôi, hoàn trả tiền.

Làm việc với cơ quan công an, bà Trần Thị Thanh Huyền thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.

Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ pháp lý, cơ sở kinh doanh này dù xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân, nhưng không xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp được bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Được biết, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tin liên quan

Ăn bánh mì chảo, khách kinh hãi phát hiện dòi bò lúc nhúc trên pate

Ăn bánh mì chảo, khách kinh hãi phát hiện dòi bò lúc nhúc trên pate

(NLĐO) - Cơ sở bánh mì chảo Cột Điện Quán chi nhánh Thái Bình vừa phải thông báo tạm dừng hoạt động, sau "sự cố" khách hàng phát hiện miếng pate lúc nhúc dòi

Mắng bác sĩ "loi nhoi như lũ dòi”, giám đốc TTYT Phan Thiết chỉ bị phê bình

(NLĐO) – Sở Y tế Bình Thuận phê bình nghiêm khắc Giám đốc TTYT Phan Thiết vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực, “chỉ đạo chẩn đoán bệnh nhẹ thành bệnh nặng”.

Hàng ngàn người ngưng việc vì thức ăn "có dòi": Công ty nhận trách nhiệm, xin lỗi công nhân

(NLĐO) – Vị tổng giám đốc người Hàn Quốc đã đưa ra thông báo với nội dung nhận toàn bộ trách nhiệm đồng thời gửi lời xin lỗi đến công nhân.

công an dòi lúc nhúc hộp xôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo