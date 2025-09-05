Kết quả xác minh hình ảnh liên quan nhà xe Tân Quang Dũng

Sáng 5-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với ông Trần Phước Đ. (SN 1980, trú TP Đà Nẵng). Ông Đ. là tài xế xe khách 43H-178.35 chạy tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng của nhà xe Tân Quang Dũng. Nguyên nhân bị xử phạt hành chính là do tài xế này đi vào đường cấm tại phường Quy Nhơn Nam.

Ông Trần Phước Đ., tài xế xe khách nhà xe Tân Quang Dũng tại buổi làm việc với đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng ngày 4-9, ông Đ. đã thừa nhận hành vi lái xe đi vào đoạn đường có biển báo cấm ô tô chở khách lúc 14 giờ 17 phút ngày 14-7.

Trước đó, hành vi này đã bị người dân ghi hình và gửi đến Phòng CSGT, đề nghị xử lý.

Không chỉ một lần, chỉ trong hơn một tháng, nhiều xe khách của nhà xe Tân Quang Dũng liên tiếp tái diễn vi phạm.

Cụ thể, chiều 21-8, một xe khách khác của nhà xe này mang biển số 43H-178.27 bị phát hiện đón khách dọc đường trên đường Tây Sơn (trước số nhà 232, phường Quy Nhơn Nam). Nguy hiểm hơn, phụ xe còn xuống lòng đường đón khách, gây mất an toàn cho người đi đường.

Clip xe khách của nhà xe Tân Quang Dũng đi vào đường cấm ở phường Quy Nhơn Nam

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản, xử phạt tài xế N.Đ.L – người điều khiển xe 43H-178.27 – với các lỗi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy và đón trả khách không đúng nơi quy định. Tổng mức phạt là 2,2 triệu đồng, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, việc liên tiếp phát hiện sai phạm cho thấy nhà xe Tân Quang Dũng thiếu trách nhiệm trong quản lý tài xế và điều hành phương tiện.

Clip xe khách mang biển số 43H-178.27 của nhà xe Tân Quang Dũng đón khách ngay trên đường Tây Sơn (trước số nhà 232, phường Quy Nhơn Nam)

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp tái phạm, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp hình ảnh, clip về các hành vi vi phạm để kịp thời ngăn chặn.