Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 25-9: Hà Nội, Bình Định, Quảng Trị

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT): Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định có giải đặc biệt là 091434

Vé số trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị có dãy số 453805

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình có giải đặc biệt với dãy số. 548107

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hà Nội (chờ cập nhật)

Vé số trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay (25-9) sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Việc cập nhật kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được thực hiện lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) lúc 18 giờ 30 phút.

