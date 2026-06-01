Kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh tự tin "bỏ túi" 8 điểm

Trưa 1-6, tại điểm thi THCS Võ Trường Toản (TPHCM), rất đông phụ huynh đứng ngoài cổng trông ngóng, lo lắng không biết con có làm được bài hay không. Sau khi có thông báo hết giờ làm bài môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, mọi ánh mắt đều hướng về cánh cổng.

Bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, em Khánh Vỵ, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, cho biết tự tin cho biết trong vòng 120 phút đã viết hơn 7 mặt giấy.

"Với đề thi về thấu hiểu cảm xúc để sống yêu thương, em nghĩ mình có thể đạt từ 8 điểm trở lên. Đề thi rất gần gũi, dễ hình dung. Đọc đề xong em viết liền 1 mạch cho đến khi hết giờ làm bài" - Vy cười tươi chia sẻ.

Phụ huynh đứng chờ con trước điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản

Em Khánh Vy (bìa trái) tự tin với bài thi môn ngữ văn của mình

Phụ huynh tranh thủ lưu lại kỷ niệm cùng con trai

Nhóm bạn ăn mừng "trúng tủ" với bức ảnh tạo dáng đáng yêu

Phụ huynh mừng rỡ khi thấy con trai làm bài thi tốt

Không riêng gì Khánh Vy, nhiều thí sinh khác cũng vui mừng cho biết đề thi khá vừa sức, có thể nắm chắc từ 7-8 điểm.

Nhìn nụ cười và của con, bà Minh Anh thở phào nhẹ nhõm, nói: "Trong 3 môn thi thì tôi lo nhất môn ngữ văn vì con trai khó có nhiều cảm xúc như con gái, viết văn cũng vụng về. Đề thi năm nay khá thú vị, giúp các con hiểu về cảm xúc và sống yêu thương nhiều hơn".

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, em Phi Long hào hứng cho biết đề tài khá gần gũi, dễ hình dung và có nhiều dẫn chứng sinh động.

"Vừa nhận được đề là em biết đã "trúng tủ". Cô giáo đã ôn cho em rất kỹ những nội dung này. Em làm 3 cặp giấy thi và dư khoảng 15 phút cuối để dò lại bài và kiểm tra chính tả"- Long tự tin nói.

Thí sinh sau giờ thi môn ngữ văn tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi

Thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên với màn cổ vũ nồng nhiệt từ phụ huynh

Khoảnh khắc "đốn tim" của hai cha con trong ngày thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào bài thi môn ngoại ngữ, thời gian thi 90 phút.

Sau sáp nhập, kỳ thi lớp 10 năm 2026 là kỳ thi lớp đầu tiên với quy mô lớn chưa từng có khi có tới 151.269 thí sinh đăng ký dự thi. TPHCM tổ chức 242 điểm thi, 6.443 phòng thi và 17.700 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Theo Sở GD-ĐT, tại kỳ thi lớp 10 năm nay, có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần sự trợ giúp đặc biệt từ các điểm thi để hoàn thành tốt bài thi. Để hỗ trợ các em hoàn thành bài thi một cách công bằng và an toàn, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã đưa ra các phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm đối tượng.