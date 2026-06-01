Những khoảnh khắc đẹp trong ngày thi lớp 10 ở TPHCM

Sáng 1-6, gần 152.000 thí sinh TPHCM chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 với môn ngữ văn, thời gian thi 120 phút.



Các thí sinh ở TPHCM sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), em Trần Minh Thy, học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết đã chuẩn bị tâm lý thật thoải mái, sẵn sàng bước vào phòng thi.

"Ngoài chuẩn bị tâm lý và ôn bài thật tốt, trước khi thi mẹ cho em 5 hạt gạo bỏ vào balo nhằm mong muốn kỳ thi lần này suôn sẻ, đạt được thành tích cao" - Thy cười tươi nói.

Em Hoàng Trung, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng tự tin cho biết có thể đạt từ 8 điểm trở lên ở môn ngữ văn. "Trong 3 môn thi, môn tiếng Anh là thế mạnh của em. Hy vọng em có thể đậu nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai" - Trung nói.

Khoảng 6 giờ 40 phút, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu có mặt tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm động viên thí sinh dự thi, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Điểm thi này có 1 thí sinh đặc biệt phải dự thi riêng

Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi, giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên tinh thần nữ sinh vì phải chống nạng đi thi



Sau sáp nhập, kỳ thi lớp 10 năm 2026 là kỳ thi lớp đầu tiên với quy mô lớn chưa từng có, khi có tới 151.269 thí sinh đăng ký dự thi. TPHCM tổ chức 242 điểm thi, 6.443 phòng thi và 17.700 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Theo Sở GD-ĐT, tại kỳ thi lớp 10 năm nay, có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần sự trợ giúp đặc biệt từ các điểm thi để hoàn thành tốt bài thi. Để hỗ trợ các em hoàn thành bài thi một cách công bằng và an toàn, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã đưa ra các phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Những thí sinh di chuyển khó khăn được hỗ trợ vào phòng thi đúng giờ