Kinh tế

Kêu gọi đầu tư sân golf 18 lỗ ở điểm cao hơn 1.000 m được ví như "Sa Pa giữa lòng xứ Thanh"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong số 11 dự án sân golf được Thanh Hóa kêu gọi đầu tư, có 1 dự án 18 lỗ nằm ở điểm cao hơn 1.000 m được ví như "Sa Pa giữa lòng xứ Thanh"

Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 2 ngày 28 và 29-3 tới đây, địa phương này sẽ tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026".

Tại sự kiện này, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ thông tin danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 24 tỉ USD).

Kêu gọi đầu tư sân golf 18 lỗ ở điểm cao hơn 1.000 m được ví như "Sa Pa giữa lòng xứ Thanh" - Ảnh 1.

Một góc bản Son Bá Mười (xã Cổ Lũng) nằm gọn trong 1 thung lũng có độ cao từ 1.000 - 1.200 m thuộc dãy Pù Luông - nơi được tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu tư 1 dự án sân golf 18 lỗ

Trong số 173 dự án cho cả giai đoạn, Thanh Hóa sẽ ưu tiên thu hút 11 dự án sân golf tiêu chuẩn từ 18 lỗ đến 36 lỗ. Trong đó có 4 sân tiêu chuẩn 36 lỗ, tổng vốn đầu tư dự kiến mỗi sân 1.080 tỉ đồng gồm: Sân golf Hà Long (xã Hà Long), sân golf Hoằng Hóa (xã Hoằng Tiến), sân golf hồ Hao Hao (phường Hải Lĩnh) và sân golf Bến En (xã Như Thanh).

Một sân golf tiêu chuẩn 27 lỗ được kêu gọi đầu tư tại phường Đông Quang, gần trung tâm TP Thanh Hóa cũ với tổng mức đầu tư 810 tỉ đồng.

Còn lại là 6 sân golf tiêu chuẩn 18 lỗ, với tổng vốn đầu tư dự kiến 540 tỉ đồng mỗi sân gồm: Sân golf Hoàng Cương (xã Ba Đình), sân golf khu vực đồi 74 (phường Hải Bình), sân golf hồ Bòng Bòng (xã Các Sơn, xã Công Chính), sân golf Thọ Xuân (xã Lam Sơn và xã Sao Vàng), sân golf Cẩm Lương (xã Cẩm Tú), sân golf Son Bá Mười (xã Cổ Lũng).

Theo danh mục đầu tư 11 dự án sân golf có 8 dự án sân golf đã có trong quy hoạch tỉnh, 3 dự án còn lại đang đề xuất bổ sung trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Kêu gọi đầu tư sân golf 18 lỗ ở điểm cao hơn 1.000 m được ví như "Sa Pa giữa lòng xứ Thanh" - Ảnh 2.

Son Bá Mười nằm ở khu vực có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ được ví như "Sa Pa giữa lòng xứ Thanh"

Đáng chú ý, trong số 11 dự án sân golf, có 1 dự án kêu gọi đầu tư nằm ở khu vực có độ cao từ 1.000 - 1.200 m so với mực nước biển. Đó là dự án sân golf Son Bá Mười.

Son Bá Mười là các bản trước đây thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước cũ, nay thuộc xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa. Bản này còn được gọi với cái tên Cao Sơn. Do bản nằm gọn trong 1 thung lũng trên dãy núi Pù Luông - một khu vực có núi non trùng điệp, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên được ví như "Sa Pa giữa lòng xứ Thanh".

Trong những năm qua, Pù Luông nổi lên là một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của Thanh Hóa, hàng năm thu hút hàng vạn du khách tới nghỉ dưỡng, khám phá, đặc biệt là du khách quốc tế.

Việc kêu gọi đầu tư sân golf tại Son Bá Mười không chỉ tạo thêm các dịch vụ trải nghiệm độc đáo cho du khách, góp phần hoàn thiện các dịch vụ vui chơi, giải trí cho khu du lịch Pù Luông mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là người dân địa phương.

Ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc kêu gọi 11 dự án sân golf 5 năm tới, ngoài khu vực chơi golf còn có các hạ tầng dịch vụ kết nối khác như đô thị, du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng… nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương.


Phê duyệt dự án sân golf, nghỉ dưỡng hơn 1,5 tỉ USD do Tập đoàn Trump đề xuất ở Hưng Yên

Phê duyệt dự án sân golf, nghỉ dưỡng hơn 1,5 tỉ USD do Tập đoàn Trump đề xuất ở Hưng Yên

(NLĐO)- Dự án đầu tư khu phức hợp đô thị, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, thể thao và sân golf được triển khai trên quy hoạch 990,43 ha.

Novaland muốn làm dự án sân golf, nghỉ dưỡng gần 400ha ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng quốc tế kết hợp sân golf được Novaland đề xuất có diện tích 396 ha trên địa bàn 2 huyện Di Linh và Đức Trọng (Lâm Đồng).

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf Đak Đoa hơn 171 ha

(NLĐO) – Dự án sân golf Đak Đoa tại Gia Lai có diện tích hơn 171 ha, hoạt động 50 năm, kết hợp thể thao, du lịch và dịch vụ giải trí.

