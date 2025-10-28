Kevin de Bruyne lại nghỉ thi đấu dài hạn, Napoli sốc nặng

Kevin de Bruyne ghi bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền nhưng chỉ vài phút sau, anh cảm thấy đau đớn, ôm đùi sau và rời sân trong nước mắt.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện Pineta Grande cho thấy tiền vệ người Bỉ bị "tổn thương nặng ở cơ nhị đầu đùi phải".

Napoli xác nhận De Bruyne đã phải bắt đầu quá trình phục hồi nhưng chưa có thời gian trở lại cụ thể.

HLV Antonio Conte tỏ ra lo lắng khi chứng kiến học trò dính chấn thương, đặc biệt bởi De Bruyne từng nhiều lần gặp vấn đề tương tự trong thời gian khoác áo Man City. Anh từng phải phẫu thuật vào mùa hè 2023 và nghỉ bốn tháng đầu mùa 2023–2024.

Nguồn tin từ Bỉ cho biết tình trạng của De Bruyne gần giống với chấn thương mà Romelu Lukaku từng gặp trước mùa giải - tổn thương cơ đùi phải cần thời gian dài để hồi phục. Dự kiến, De Bruyne chỉ có thể trở lại sớm nhất vào tháng 1-2026 nếu bình phục thuận lợi.

Trước khi tái phát, tiền vệ 34 tuổi có khởi đầu ấn tượng trong màu áo Napoli với bốn bàn thắng và hai pha kiến tạo sau 11 trận. Việc anh nghỉ dài hạn là tổn thất lớn với đội bóng miền Nam nước Ý.

Bất chấp mất ngôi sao người Bỉ, Napoli vẫn đánh bại Inter Milan 3-1 nhờ các pha lập công của Scott McTominay và Zambo Anguissa, qua đó trở lại ngôi đầu bảng Serie A. Chiến thắng này giúp họ giải tỏa sức ép sau hai thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua 2-6 trước PSV ở Champions League.

HLV Antonio Conte thừa nhận Napoli đang gặp khó vì đội hình thay đổi quá lớn với 9 tân binh, bao gồm De Bruyne và Højlund, nhưng khẳng định tập thể cần tìm lại tinh thần gắn kết như mùa trước để bảo vệ danh hiệu.