Thể thao

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – "Cố nhân" Kevin de Bruyne chỉ góp mặt 26 phút trong ngày trở lại Etihad và chứng kiến Napoli nhận thất bại trước đội bóng cũ Man City và Erling Haaland

Man City khởi đầu thuận lợi ở chiến dịch Champions League mùa giải 2025-2026 khi đánh bại Napoli 2-0 ngay trên sân Etihad, trong trận đấu mà đội khách phải chơi thiếu người từ rất sớm. Trận thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn chứng kiến Erling Haaland thiết lập một kỷ lục mới ấn tượng.

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne- Ảnh 1.

Napoli khởi đi đầy dũng mãnh cho đến khi Di Lorenzo nhận thẻ đỏ

Ngay từ phút 21, Napoli chịu tổn thất lớn khi đội trưởng Giovanni Di Lorenzo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Haaland, người đang thực hiện tình huống lên bóng tấn công. Napoli phải co cụm phòng thủ với chỉ 10 người, thay đổi hoàn toàn thế trận. 

TIN LIÊN QUAN

Sau đó ít phút, Kevin de Bruyne được rút ra khỏi sân, nhường chỗ cho một cầu thủ hàng phòng ngự đội khách.

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne- Ảnh 3.

De Bruyne rời sân phút 26 trong tiếng vỗ tay của khán giả sân Etihad

Trong hiệp một, dù kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, Man City vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc. Thủ thành Vanja Milinković-Savić của Napoli đã có những pha cản phá xuất sắc để giữ trắng lưới cho đội nhà trong khi lối chơi phòng ngự chặt của Napoli làm khó các chân sút chủ nhà Man City.

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne- Ảnh 4.

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 50 sau 49 trận đấu Champions League

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne- Ảnh 5.

Kỳ lục ghi bàn Champions League

Bước sang hiệp hai, sự áp đảo của Man City được cụ thể hóa. Phút 56, từ đường chuyền tinh tế của Phil Foden, Haaland bật cao đánh đầu chuẩn xác ghi bàn mở tỉ số — đồng thời lập nên cột mốc mới: Cầu thủ đạt mốc 50 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League, chỉ sau 49 trận.

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne- Ảnh 6.

Jeremy Doku nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Man City

Chỉ 9 phút sau, Jeremy Doku nhân đôi cách biệt cho "The Citiizens". Cầu thủ người Bỉ có pha xử lý tinh tế, vượt qua hàng thủ Napoli rồi dứt điểm qua chân thủ môn từ góc hẹp, nâng tỉ số lên 2-0. Khi đó Napoli quá mệt mỏi để chống đỡ trước áp lực không ngừng từ đội chủ nhà.

Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli của De Bruyne- Ảnh 7.

Thủ thành Vanja Milinković-Savić thi đấu rất hay nhưng không cứu nổi Napoli

Những phút cuối, Man City chủ động giảm nhịp, giữ chắc đội hình, ít mạo hiểm để bảo toàn lợi thế, trong khi Napoli không thể nào giành lại thế trận. Giành thắng lợi 2-0, Man City khởi đầu hoàn hảo lượt trận bảng đấu, đồng thời gửi lời cảnh báo mạnh tới các đối thủ còn lại. Napoli rời Etihad với thất bại nhưng cũng phần nào thể hiện được khát khao và tinh thần không dễ bị khuất phục.

Haaland chạm mốc kỷ lục, Man City vẫn thua sốc trên sân Brighton

Haaland chạm mốc kỷ lục, Man City vẫn thua sốc trên sân Brighton

(NLĐO) – Man City thua trận thứ nhì liên tiếp chỉ sau ba vòng đấu mở màn Premier League theo cách khó ai có thể tưởng tượng được trước chủ nhà Brighton.

Haaland ghi 2 bàn, Man City đẩy Man United xuống nhóm cuối bảng

(NLĐO) - Khởi đầu tốt nhưng để thua khá dễ dàng rồi không tạo được cơ hội rõ nét, Man United xứng đáng nhận thất bại 0-3 trên sân của Man City rạng sáng 15-9

"Người nhện" Gianluigi Donnarumma đồng ý gia nhập, Man City tạm thoát khủng hoảng

(NLĐO) – Giữa dư luận ồn ào được Man United liên hệ chiêu mộ, Gianluigi Donnarumma bất ngờ nhận lời gia nhập Man City sau khi đạt được các thỏa thuận cá nhân.

vòng bảng Champions League Man City 2-0 Napoli Erling haaland Jeremy Doku Kevin De Bruyne Man City Napoli
