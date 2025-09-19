Man City khởi đầu thuận lợi ở chiến dịch Champions League mùa giải 2025-2026 khi đánh bại Napoli 2-0 ngay trên sân Etihad, trong trận đấu mà đội khách phải chơi thiếu người từ rất sớm. Trận thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn chứng kiến Erling Haaland thiết lập một kỷ lục mới ấn tượng.



Napoli khởi đi đầy dũng mãnh cho đến khi Di Lorenzo nhận thẻ đỏ

Ngay từ phút 21, Napoli chịu tổn thất lớn khi đội trưởng Giovanni Di Lorenzo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Haaland, người đang thực hiện tình huống lên bóng tấn công. Napoli phải co cụm phòng thủ với chỉ 10 người, thay đổi hoàn toàn thế trận.

Sau đó ít phút, Kevin de Bruyne được rút ra khỏi sân, nhường chỗ cho một cầu thủ hàng phòng ngự đội khách.

De Bruyne rời sân phút 26 trong tiếng vỗ tay của khán giả sân Etihad

Trong hiệp một, dù kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, Man City vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc. Thủ thành Vanja Milinković-Savić của Napoli đã có những pha cản phá xuất sắc để giữ trắng lưới cho đội nhà trong khi lối chơi phòng ngự chặt của Napoli làm khó các chân sút chủ nhà Man City.

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 50 sau 49 trận đấu Champions League

Kỳ lục ghi bàn Champions League

Bước sang hiệp hai, sự áp đảo của Man City được cụ thể hóa. Phút 56, từ đường chuyền tinh tế của Phil Foden, Haaland bật cao đánh đầu chuẩn xác ghi bàn mở tỉ số — đồng thời lập nên cột mốc mới: Cầu thủ đạt mốc 50 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League, chỉ sau 49 trận.

Jeremy Doku nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Man City

Chỉ 9 phút sau, Jeremy Doku nhân đôi cách biệt cho "The Citiizens". Cầu thủ người Bỉ có pha xử lý tinh tế, vượt qua hàng thủ Napoli rồi dứt điểm qua chân thủ môn từ góc hẹp, nâng tỉ số lên 2-0. Khi đó Napoli quá mệt mỏi để chống đỡ trước áp lực không ngừng từ đội chủ nhà.

Thủ thành Vanja Milinković-Savić thi đấu rất hay nhưng không cứu nổi Napoli

Những phút cuối, Man City chủ động giảm nhịp, giữ chắc đội hình, ít mạo hiểm để bảo toàn lợi thế, trong khi Napoli không thể nào giành lại thế trận. Giành thắng lợi 2-0, Man City khởi đầu hoàn hảo lượt trận bảng đấu, đồng thời gửi lời cảnh báo mạnh tới các đối thủ còn lại. Napoli rời Etihad với thất bại nhưng cũng phần nào thể hiện được khát khao và tinh thần không dễ bị khuất phục.