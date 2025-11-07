HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khắc phục sự cố vỡ cống ngăn triều ở TPHCM ngay trong đêm

HẠNH NGUYÊN

(NLĐO) - Nhận được tin của người dân về việc một đoạn cống ngăn triều ở TPHCM bị vỡ, lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục ngay sau đó

Sáng 7-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường An Phú Đông (TP HCM) cho biết sau khi một đoạn cống ngăn triều ở rạch Ba Thôn bị vỡ, phường đã huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục ngay sau đó.

Khắc phục sự cố vỡ cống ngăn triều ở TP HCM ngay trong đêm - Ảnh 1.

Khắc phục sự cố vỡ cống ngăn triều ở TP HCM ngay trong đêm - Ảnh 2.

Sự cố vỡ cống ngăn triều ở TP HCM đã được khắc phục ngay trong đêm

"Ngay trong chiều tối 6-11, phường đã huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố và nước không tràn vào nhà dân nhiều lắm. Về lâu dài, phường đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để triển khai phương án ổn định hơn" - lãnh đạo phường An Phú Đông nói thêm.

Trước đó, chiều tối 6-11, khu vực dưới cống hộp cầu Ba Thôn, phường An Phú Đông (TP HCM) bị bể một đoạn khiến nước tràn từ rạch Ba Thôn vào bên trong. 

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục sự cố, đến 19 giờ cùng ngày cơ bản đã khắc phục xong.

TP HCM lên kế hoạch xây cầu nối An Phú Đông - quận 12 và Bình Thạnh

TP HCM lên kế hoạch xây cầu nối An Phú Đông - quận 12 và Bình Thạnh

(NLĐO) - Cầu kết nối trực tiếp từ đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) sang phía An Phú Đông (quận 12)

Xây dựng quê hương Chiến khu An Phú Đông - Vườn Cau Đỏ anh hùng ngày càng giàu đẹp

(NLĐO) - Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc

Bí thư Nguyễn Văn Nên ấn tượng trước những việc phường An Phú Đông làm được

(NLĐO) - Ngày 17-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 10 và 11 (phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM) tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2024.

