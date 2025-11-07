Khắc phục sự cố vỡ cống ngăn triều ở TPHCM ngay trong đêm

Sáng 7-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường An Phú Đông (TP HCM) cho biết sau khi một đoạn cống ngăn triều ở rạch Ba Thôn bị vỡ, phường đã huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục ngay sau đó.

Sự cố vỡ cống ngăn triều ở TP HCM đã được khắc phục ngay trong đêm

"Ngay trong chiều tối 6-11, phường đã huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố và nước không tràn vào nhà dân nhiều lắm. Về lâu dài, phường đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để triển khai phương án ổn định hơn" - lãnh đạo phường An Phú Đông nói thêm.

Trước đó, chiều tối 6-11, khu vực dưới cống hộp cầu Ba Thôn, phường An Phú Đông (TP HCM) bị bể một đoạn khiến nước tràn từ rạch Ba Thôn vào bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục sự cố, đến 19 giờ cùng ngày cơ bản đã khắc phục xong.

