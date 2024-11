Khắc phục tình trạng mất an ninh, an toàn hệ thống thông tin hàng không

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được nêu trong thông báo kết luận cuộc họp Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ủy ban ANHK) Văn phòng Chính phủ vừa ban hành ngày 1-11-2024.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra hệ thống an ninh mạng của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp hàng không; chấn chỉnh, phê bình các cơ quan, đơn vị để mất an ninh hệ thống thông tin mạng.

Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục kịp thời tình trạng mất an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong tháng 11-2024.

Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong việc chưa triển khai đầy đủ công tác bảo đảm an ninh mạng và không kịp thời khắc phục theo yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn và an ninh hàng không.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn tập chuyên ngành về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Cũng tại thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian từ nay đến cuối năm 2024, Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không cập nhật các quy định về an ninh hàng không, rà soát, kiểm tra, đánh giá các cơ quan, doanh nghiệp hàng không trong toàn hệ thống về các nội dung: Chương trình an ninh hàng không, kiểm tra hành khách, kiểm tra hành lý, trang thiết bị kiểm tra, nhân viên an ninh, công tác đào tạo huấn luyện, hệ thống quản lý, báo cáo phân tích sự cố, giám sát đánh giá... Bộ Công an phối hợp tham gia quá trình kiểm tra, đánh giá.

Sau kiểm tra, Cục Hàng không đánh giá nhu cầu về trang thiết bị an ninh hàng không đối với các sân bay chưa đáp ứng yêu cầu; đề xuất về hạ tầng, kỹ thuật, nhân lực; báo cáo tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban ANHK.

Ủy ban ANHK có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về bảo đảm an ninh hàng không và chỉ đạo ứng phó. Các Bộ: GTVT, Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án diễn tập tình huống thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép, bị tấn công mạng chiếm quyền điều hành bay đối với các sân bay có lượng hành khách đông cũng như các sân bay có lượng hành khách thấp.