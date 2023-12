Khách bay nội địa giảm, bay quốc tế tăng

Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn, năm 2023, lĩnh vực vận tải hàng không đã có sự hồi phục và đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực thể hiện ở các mặt như các hãng hàng không (lực lượng vận tải) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác, mạng đường bay quốc tế được phục hồi và mở rộng, thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn và tăng trưởng so năm 2019, thị trường quốc tế đang dần dần hồi phục và dự báo sẽ sớm đạt được mức 2019 trong năm 2024.



Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 ước đạt xấp xỉ 74 triệu khách tăng 34,5% so năm 2022, bằng 93,6% so năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19) và 1,1 triệu tấn hàng hóa, giảm 9,3% so năm 2022, bằng 87,3% so năm 2019. Vận chuyển hàng khách quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022, bằng 77% so với năm 2019.

Mạng đường bay quốc tế được phục hồi và từng bước mở rộng. Các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã khôi phục hoàn toàn các đường bay đến các thị trường truyền thống và mở rộng khai thác một số thị trường mới ở khu vực Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Mông Cổ. Mặc dù còn hạn chế nhưng trong năm 2023, các đường bay đến Trung Quốc và Nga cũng đã được khôi phục.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không Việt Nam cũng đẩy mạnh hoạt động khai thác các đường bay đến thị trường Ấn Độ (năm 2023 vận chuyển 920 ngàn hành khách, tăng gần 15 lần so với năm 2019) và thị trường Úc (năm 2023 vận chuyển 913 ngàn hành khách, tăng 40% so với 2019).

Mạng đường bay nội địa được duy trì và phát triển với 66 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng với 19 sân bay địa phương khác với hơn 600 chuyến bay mỗi ngày. Bên cạnh việc khai thác các đường bay hiện hữu, trong năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam cũng khai thác một số đường bay mới như Cần Thơ-Vân Đồn, Hà Nội-Cà Mau, TP HCM-Điện Biên.

Dự báo khách bay nội địa tiếp tục giảm

Theo dự báo của Cục Hàng không và các hãng hàng không Việt Nam, nhu cầu vận chuyển hành khách hàng không năm 2024 là từ 80 triệu khách trong đó nội địa là 38,3 triệu khách và quốc tế là 41,7 triệu khách.

Trên cơ sở đánh giá khả năng cung ứng của các hãng hàng không Việt Nam, các chỉ tiêu về vận tải hàng không năm 2024, Cục Hàng không dự kiến sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 80,3 triệu khách (tăng 7,1% về hành khách so với năm 2023); trong đó, hành khách nội địa là 38,5 triệu khách (giảm 10,5% so với năm 2023), hành khách quốc tế là 41,8 triệu khách (tăng 30,6% so với năm 2023).

Sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1,16 triệu tấn (tăng 4,8% so với năm 2023); trong đó, hàng hóa nội địa là 210 ngàn tấn (tăng 10,5% so với năm 2023), hàng hóa quốc tế là 950 ngàn tấn (tăng 3,6% so với năm 2023).

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển ước đạt 58 triệu khách (tương đương năm 2023); trong đó, hành khách nội địa là 38,5 triệu khách (giảm 10,5% so với năm 2023), hành khách quốc tế là 19,5 triệu khách (tăng 30% so với năm 2023).