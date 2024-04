Khách chi cả trăm tỉ đồng mua tour, sản phẩm dịch vụ du lịch ở TP HCM

Tối 7-4, Lễ bế mạc Ngày hội Du lịch TP HCM năm 2024 đã được tổ chức. Sau 4 ngày diễn ra ngày hội, Sở Du lịch TP HCM cho biết báo cáo nhanh từ các doanh nghiệp du lịch, doanh thu bán hàng qua 4 ngày hoạt động, dự kiến ước đạt được hơn 140 tỉ đồng, tăng 33,3% so với năm 2023 và tăng 16,67% so với năm 2019 (năm trước khi xảy ra dịch COVID-19). Điều này phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch thành phố qua từng năm tổ chức, nhất là sau giai đoạn COVID-19.



Ghi nhận của phóng viên, Lữ hành Saigontourist doanh thu tại ngày hội hơn 9 tỉ đồng, TSTtourist hơn 11,4 tỉ đồng, Du lịch Việt khoảng 20 tỉ đồng, Golden Smile Travel hơn 3 tỉ đồng…

Tối 7-4, ngày cuối của Ngày hội Du lịch, các công ty du lịch cho biết rất đông khách đến tham quan, chơi trò chơi trúng thưởng, tìm hiểu tour tuyến...

Ngày hội Du lịch TP HCM lần thứ 20 với chủ đề "20 năm hành trình sống động" gắn với thông điệp chương trình "TP HCM Chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" diễn ra từ ngày 4 đến 7-4. Hơn 150 đơn vị tham gia gian hàng, từ 45 tỉnh, thành và 50 doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tham dự với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực (tăng 20 doanh nghiệp so với năm 2023)… Ngày hội thu hút 160.000 lượt khách tham quan, tương tác và thưởng thức các chương trình nghệ thuật trong không gian Công viên 23/9.

Thông qua Ngày hội Du lịch, TP HCM được kỳ vọng sẽ làm tốt vai trò tâm điểm giao thoa để các tỉnh, thành, các doanh nghiệp du lịch trên cả nước mang lại nhiều hành trình an toàn và sống động thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết ngày hội lần này tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hơn với chuỗi hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

"Chương trình quảng bá du lịch thiết thực, cập nhật xu hướng thế giới nhằm hướng đến chuyển đổi mô hình phát triển, chuẩn bị sẵn sàng hành trang bước sang trang mới ở tuổi 20 với khát khao về một tương lai xanh hơn, bền vững hơn, sống động hơn cho ngành du lịch của thành phố cũng như cả nước" - bà Ánh Hoa nói.

Không chỉ tour du lịch trong nước và nước ngoài, du khách và người dân TP HCM cũng quan tâm tới những sản phẩm du lịch nội đô. Như tại gian hàng của Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, du khách được dùng thử nho mẫu đơn và nước ép tại gian hàng, tìm hiểu về mô hình du lịch nông nghiệp xanh – Suối Tiên Farm sở hữu hơn 30 giống cây ăn quả có nguồn gốc xuất xứ trên thế giới nằm ngay giữa lòng thành phố. Du khách cũng quan tâm tới Lễ hội trái cây Nam Bộ Suối Tiên Farm Festival năm 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 1-6 đến hết hè.