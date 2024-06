Khách đặt mua vàng miếng SJC online sẽ nhận vàng trong buổi sáng

Cuối ngày 12-6, Vietcombank đã có thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website của ngân hàng.

Theo đó, kể từ sáng mai, 13-6, thời gian đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến từ 9 giờ đến 16 giờ. Thời gian thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank sáng từ 10 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Như vậy, khách đặt mua vàng online có thể nhận ngay vàng trong buổi sáng, thay vì phải chờ đến chiều như hôm nay.

Động thái này được ngân hàng cho biết nhằm tiếp tục tối ưu quy trình để phục vụ khách hàng tốt hơn sau một ngày triển khai đăng ký bán vàng miếng online.

Khách nhận được tin nhắn mua vàng miếng SJC tại Vietcombank sau khi đăng ký online. Tối đa mỗi cá nhân được mua 1 lượng vàng SJC

Vietcombank là ngân hàng thương mại quốc doanh đầu tiên triển khai cho khách đăng ký mua vàng miếng SJC qua kênh online, thay cho hình thức xếp hàng trực tiếp tại các quầy giao dịch.

Ngân hàng này chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký mua vàng trực tuyến. Sau khi đăng ký trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ đã xác nhận trong lịch hẹn. Trường hợp, quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, ngân hàng sẽ hủy lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo.

Ngày đầu tiên đăng ký mua vàng qua kênh online, nhiều người cho biết không dễ mua vì "Vietcombank đã nhận đủ số lượng khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC của ngày hôm nay". Đổi lại, phương án này được đánh giá là tránh tình trạng xếp hàng kéo dài tại các chi nhánh, phòng giao dịch như những ngày qua.

Trong ngày đầu, nhiều người cho biết có nhu cầu mua vàng miếng SJC, truy cập webite ngân hàng đăng ký nhưng nhận được thông báo "đã nhận đủ số lượng khách đăng ký mua vàng của ngày hôm nay"

Ghi nhận của phóng viên, một ngân hàng thương mại quốc doanh khác cũng đang tính phương án triển khai bán vàng qua kênh online, trong bối cảnh nhu cầu mua vàng vẫn cao và nhiều người xếp hàng từ rạng sáng trước chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi mua vàng, đồng thời đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu.

Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại quốc doanh, công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.